КЗП затвори СПА комплекси и хотели без лиценз

След извършени проверки в различни населени места в страната, инспекторите на КЗП са установили случаи на предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност, както и заблуждаващи твърдения за предоставяне на несъществуващи удобства, съобщиха от комисията.

Сред нарушителите са туристически обекти, рекламирани като СПА комплекси и места за настаняване с ресторант и допълнителни удобства, без реално да разполагат със сертифицирани СПА услуги или категоризирани заведения за хранене. Проверки на КЗП са установили и обекти, функциониращи без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност.

В отделни случаи са установени туристически обекти и заведения за хранене, които продължават да работят без необходимите документи, като на видно място не са представени удостоверения за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

За установените нередности КЗП е приложила принудителни административни мерки „временно затваряне на туристически обект“, като са съставени и актове за административни нарушения.

От комисията уверяват, че контролът преди старта на летния сезон ще бъде още по-засилен и в тясно взаимодействие с останалите компетентни органи.