КЗП затвори СПА комплекси и хотели без лиценз

След извършени проверки в различни населени места в страната, инспекторите на КЗП са установили случаи на предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност, както и заблуждаващи твърдения за предоставяне на несъществуващи удобства, съобщиха от комисията.
Сред нарушителите са туристически обекти, рекламирани като СПА комплекси и места за настаняване с ресторант и допълнителни удобства, без реално да разполагат със сертифицирани СПА услуги или категоризирани заведения за хранене. Проверки на КЗП са установили и обекти, функциониращи без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност.
В отделни случаи са установени туристически обекти и заведения за хранене, които продължават да работят без необходимите документи, като на видно място не са представени удостоверения за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
За установените нередности КЗП е приложила принудителни административни мерки „временно затваряне на туристически обект“, като са съставени и актове за административни нарушения.
От комисията уверяват, че контролът преди старта на летния сезон ще бъде още по-засилен и в тясно взаимодействие с останалите компетентни органи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брях
14:10 22.05.2026
2 Гост
14:11 22.05.2026
3 Няма друг начин
14:11 22.05.2026
4 няма държава
14:12 22.05.2026
6 Ма, тя умрела ма
14:15 22.05.2026
7 Пепи лЕврото
До коментар #4 от "няма държава":Прокуратурата все още е на ГЕРБ-НН.
14:16 22.05.2026
8 Иван Грозни
14:30 22.05.2026
9 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
14:47 22.05.2026
10 Реалист
15:12 22.05.2026
11 Реалност
До коментар #10 от "Реалист":Това сме го виждали и изтърпявали по времето на борисов-пеевски, на ГЕРБ Ново начало, със същите криминални герой. В момента ДСКГБ-мафията направиха ротация на аватарите.
15:21 22.05.2026
12 Олекна ми рязко
До коментар #1 от "Брях":Осезаемо се подобри положението на потребителите. Да им се дигнат заплатите на кзп ! Нека сега и митничарите да хванат няколкостотин КЪСА цигари и всичко се намества !
15:45 22.05.2026
13 Обаче Хаяшито
16:08 22.05.2026