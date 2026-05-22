КЗП затвори СПА комплекси и хотели без лиценз

22 Май, 2026 14:08 1 923 13

Проверки на КЗП са установили и обекти, функциониращи без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След извършени проверки в различни населени места в страната, инспекторите на КЗП са установили случаи на предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност, както и заблуждаващи твърдения за предоставяне на несъществуващи удобства, съобщиха от комисията.

Сред нарушителите са туристически обекти, рекламирани като СПА комплекси и места за настаняване с ресторант и допълнителни удобства, без реално да разполагат със сертифицирани СПА услуги или категоризирани заведения за хранене. Проверки на КЗП са установили и обекти, функциониращи без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност.

В отделни случаи са установени туристически обекти и заведения за хранене, които продължават да работят без необходимите документи, като на видно място не са представени удостоверения за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

За установените нередности КЗП е приложила принудителни административни мерки „временно затваряне на туристически обект“, като са съставени и актове за административни нарушения.

От комисията уверяват, че контролът преди старта на летния сезон ще бъде още по-засилен и в тясно взаимодействие с останалите компетентни органи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брях

    21 3 Отговор
    Как са се събудили.

    Коментиран от #12

    14:10 22.05.2026

  • 2 Гост

    23 2 Отговор
    Бойко и ГЕРБ вече не са на власт да им опъват чадър.

    14:11 22.05.2026

  • 3 Няма друг начин

    25 1 Отговор
    Това е начина за просперитет на държавата.

    14:11 22.05.2026

  • 4 няма държава

    34 0 Отговор
    Питайте ги на кой са плащати подкупите , и започвайте да ги съдите !!!

    Коментиран от #7

    14:12 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ма, тя умрела ма

    9 4 Отговор
    Територията.

    14:15 22.05.2026

  • 7 Пепи лЕврото

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "няма държава":

    Прокуратурата все още е на ГЕРБ-НН.

    14:16 22.05.2026

  • 8 Иван Грозни

    14 0 Отговор
    Сега да питат тиквата кой чупи държавата и създава хаос? Край на анархията всеки да прави каквото си поиска и да не му се търси отговорност и да си присвоява чиста печалба без данък. Стига вече едни да работят, други да обират каймака.

    14:30 22.05.2026

  • 9 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    10 11 Отговор
    В Поморие, Созопол и Несебър има цели квартали с имоти на руски корумпирани чиновници, които отдават имотите си без да плащат е цент данъци. Над 200 000 имота са.

    14:47 22.05.2026

  • 10 Реалист

    5 10 Отговор
    Сега Фатмака ще ви покаже кон боб яде ли! Започва се нечуван дране на бизнеса, изнудване и КЗП, КЗК и т.н. бухалки. Тома ресто на мафията дето му финансира кампанията ние ще го връщаме! Не се ли сетихте, като гласувахте за Фатмака и Мафията?! За Копирнков, за братя Бобокови, за Цветан Василев, за Черепа, за ТИМ...ще ни се разкаже играта, наивен народ сме и това си е!

    Коментиран от #11

    15:12 22.05.2026

  • 11 Реалност

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Това сме го виждали и изтърпявали по времето на борисов-пеевски, на ГЕРБ Ново начало, със същите криминални герой. В момента ДСКГБ-мафията направиха ротация на аватарите.

    15:21 22.05.2026

  • 12 Олекна ми рязко

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Брях":

    Осезаемо се подобри положението на потребителите. Да им се дигнат заплатите на кзп ! Нека сега и митничарите да хванат няколкостотин КЪСА цигари и всичко се намества !

    15:45 22.05.2026

  • 13 Обаче Хаяшито

    1 0 Отговор
    не го пипаме, нали!

    16:08 22.05.2026

