Първи поглед към новия Citroen 2CV

22 Май, 2026 14:11 899 5

Модерната версия на класическия автомобил запазва познатата форма

Първи поглед към новия Citroen 2CV - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

От месеци в интернет пространството се носят слухове, а загадъчни намеци от страна на ръководството на Citroen предполагаха възраждане на един емблематичен модел. Сега от компанията официално потвърдиха това, показвайки силно засенчена силуетна снимка, която потвърждава възкресението на един от най-легендарните модели в индустрията: 2CV.

Силно стилизираният тийзър подчертава комбинация от исторически елементи във формата и модерна архитектура. Характерната, извита линия на покрива се спуска назад в непрекъсната линия, която отразява незаменимия профил на класическата следвоенна легенда. В предната част осветеното, обновено лого на марката заема централно място, обградено от разделени кръгли LED фарове, които придават модерен облик, като същевременно отдават почит на самостоятелните фарове на оригинала от 1948 година.

Планиран да излезе от конвейерите в Помиглиано д'Арко, Италия, от 2028 година, този нов проект „E-Car“ цели начална цена под 15 000 евро. Чрез използването на обща, оптимизирана по отношение на разходите европейска платформа, Citroen се стреми да позиционира най-евтиния модел в своята електрическа гама под настоящия e-C3. Това позициониране хвърля огромно предизвикателство към предстоящите конкуренти в този ценови сегмент, като Renault Twingo EV и планираните от Volkswagen бюджетни градски автомобили, като по този начин ефективно демократизира европейския пазар на електромобили.

Макар точните показатели на задвижващия агрегат, конфигурациите на литиево-железо-фосфатните батерии и данните за пробега да остават строго пазена тайна, бизнес моделът е кристално ясен. Citroen използва този достъпен автомобил като средство за изграждане на имидж и катализатор на продажбите, за да помогне за увеличаване на пазарния си дял в Европа до целевите 50% до 2030 година. Индустрията няма да трябва да чака дълго, за да разгледа модела отблизо, тъй като концептуалният прототип вече е насрочен за публичен дебют на Автомобилното изложение в Париж през октомври тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 препатил от марката

    4 2 Отговор
    И да ви го подаряват -не го вземайте !!

    Коментиран от #5

    14:14 22.05.2026

  • 2 Това на

    2 1 Отговор
    снимката сигурно е актова фотография на франсе от Бенин.

    14:29 22.05.2026

  • 3 уиуиуиуи

    2 0 Отговор
    ако се качат вътре 4 амроканеца и си затворят очите , какво ще видите !

    14:48 22.05.2026

  • 4 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Много тъмно бе!!! Негърски циганин нощем!🫣

    14:55 22.05.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "препатил от марката":

    Толкова ли са зле? Навремето правеха уникални красавци, здрави и надеждни!🤥

    14:58 22.05.2026