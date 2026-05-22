Първи поглед към новия Citroen 2CV

От месеци в интернет пространството се носят слухове, а загадъчни намеци от страна на ръководството на Citroen предполагаха възраждане на един емблематичен модел. Сега от компанията официално потвърдиха това, показвайки силно засенчена силуетна снимка, която потвърждава възкресението на един от най-легендарните модели в индустрията: 2CV.

Силно стилизираният тийзър подчертава комбинация от исторически елементи във формата и модерна архитектура. Характерната, извита линия на покрива се спуска назад в непрекъсната линия, която отразява незаменимия профил на класическата следвоенна легенда. В предната част осветеното, обновено лого на марката заема централно място, обградено от разделени кръгли LED фарове, които придават модерен облик, като същевременно отдават почит на самостоятелните фарове на оригинала от 1948 година.

Планиран да излезе от конвейерите в Помиглиано д'Арко, Италия, от 2028 година, този нов проект „E-Car“ цели начална цена под 15 000 евро. Чрез използването на обща, оптимизирана по отношение на разходите европейска платформа, Citroen се стреми да позиционира най-евтиния модел в своята електрическа гама под настоящия e-C3. Това позициониране хвърля огромно предизвикателство към предстоящите конкуренти в този ценови сегмент, като Renault Twingo EV и планираните от Volkswagen бюджетни градски автомобили, като по този начин ефективно демократизира европейския пазар на електромобили.

Макар точните показатели на задвижващия агрегат, конфигурациите на литиево-железо-фосфатните батерии и данните за пробега да остават строго пазена тайна, бизнес моделът е кристално ясен. Citroen използва този достъпен автомобил като средство за изграждане на имидж и катализатор на продажбите, за да помогне за увеличаване на пазарния си дял в Европа до целевите 50% до 2030 година. Индустрията няма да трябва да чака дълго, за да разгледа модела отблизо, тъй като концептуалният прототип вече е насрочен за публичен дебют на Автомобилното изложение в Париж през октомври тази година.