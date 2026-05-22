Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Румъния »
Румъния: Свалянето на дрон в Естония е ясно предупреждение към Русия

Румъния: Свалянето на дрон в Естония е ясно предупреждение към Русия

22 Май, 2026 14:52 1 722 52

  • румъния-
  • дрон-
  • естония-
  • предупреждение-
  • русия

НАТО няма да толерира нарушения на въздушното си пространство, заяви румънски представител

Румъния: Свалянето на дрон в Естония е ясно предупреждение към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Свалянето на дрон във въздушното пространство на Естония по-рано тази седмица изпраща ясно послание към Русия, че нахлуванията във въздушното пространство на НАТО няма да бъдат толерирани, заяви държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана на Румъния Сорин Дан Молдован, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Във вторник румънски изтребител от силите на НАТО е свалил дрон във въздушното пространство на балтийската страна.

На конференцията GLOBSEC, провеждана под патронажа на чешкия президент Петър Павел, Молдован коментира, че Румъния, която споделя 650-километрова сухопътна граница с Украйна, регистрира навлизане на дронове във въздушното си пространство два до три пъти седмично, докато Русия атакува украински пристанища от другата страна на Дунав.

Последният подобен случай е от 19 май, когато Румъния е вдигнала два изтребителя F-16 от Въздушната полиция заради атака с дронове в близост до речната граница с Украйна в окръг Тулча.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    77 3 Отговор
    Щото мамалигата са печелили войни през историята си

    14:54 22.05.2026

  • 2 Шмаркенска работа

    117 4 Отговор
    Украински дрон. Предупреждавали Русия. Шизофрения.

    Коментиран от #12

    14:56 22.05.2026

  • 3 хехе

    95 2 Отговор
    че дрона е украински бе смешници и между другото как е стигнал до Естония не знам укрите да имат граница с Естония.

    Коментиран от #6

    14:56 22.05.2026

  • 4 Иван Грозни

    81 2 Отговор
    Браво на комшиите! И те започнаха да свалят украинските дронове независимо над коя територия са.

    Коментиран от #11

    14:56 22.05.2026

  • 5 Ъпер

    81 2 Отговор
    Дрона беше украински. Даже се извиниха за отклонението. Много плямпате

    14:58 22.05.2026

  • 6 Покрайна

    60 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    обстрелва натю. Хахаха.

    14:58 22.05.2026

  • 7 Кравария убер алес

    67 1 Отговор
    Тоя да си пие хапчетата, дроновете в Литва, Латвия и Естония са доказано украйнски..... Даже едно правителство финишира поради факта, че не могат да ги спрат. Даже и вчера бяха по бункерите. Ноооо важното, е че украинците се извиняват.

    14:58 22.05.2026

  • 8 хахахахха

    46 1 Отговор
    Няма да толерира,а пък пускат дроновете на хахлите,айде определете се

    14:59 22.05.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    44 0 Отговор
    Някой е проспал два дни и сега пише със закъснение.

    Коментиран от #16

    14:59 22.05.2026

  • 10 стоян георгиев

    60 0 Отговор
    Свалянето на украйнски дрон на д естония, било предупреждение към Русия 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #23, #34

    14:59 22.05.2026

  • 11 ЛОШО е

    26 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Грозни":

    Този дето падна в Гърция, не можаха да го свалят.

    14:59 22.05.2026

  • 12 Тоя всичките са промити

    43 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шмаркенска работа":

    тпунгери. Дават пари на 404 да ги обстрелва. Мухаха

    15:00 22.05.2026

  • 13 Не толериращият питам

    33 0 Отговор
    И какво ще направите? Да чуя?

    15:00 22.05.2026

  • 14 ООрана държава

    35 0 Отговор
    Абе направо ги уплашихте, сега ще си саберат танковете и ще се приберат щото сте свалили дронче

    15:00 22.05.2026

  • 15 Герп боклуци

    47 0 Отговор
    Чакай бе тоя дрон не беше ли украйнски, какво предупреждение към русия като сваляте зелени дронове?

    15:01 22.05.2026

  • 16 Мдаа!🤔

    22 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха ха":

    Изключително надеждно място за остарели новини!😂😂😂

    15:02 22.05.2026

  • 17 Руски дедо Иван

    3 24 Отговор
    Иване, Иване, вече те е.., кой къде те фане!

    Коментиран от #20

    15:03 22.05.2026

  • 18 тъй ли...

    33 0 Отговор
    Дан Молдован да обясни нещо за петте украински дрона, нахлули в натовско въздушно пространство тия ни. Или, ако ви обстрелва приятелският огън на любимият ви зелен гаштник, няма да мърдате много-много и ще се правите, че ви харесва.

    15:03 22.05.2026

  • 19 Това разложеното

    20 2 Отговор
    Пак е написало нещо смърдящо.

    15:03 22.05.2026

  • 20 Факт

    25 1 Отговор

    До коментар #17 от "Руски дедо Иван":

    Как се обезврежда натовска ракета за милион долара?
    С руски дрон за 50 долара.

    15:04 22.05.2026

  • 21 Чуй Куме

    30 2 Отговор
    Русите винаги са една крачка пред укрите. Не им свалят дроновете а ги насочват в посока Натютю. Ония щат-нещат ги свалят. Вдигат изтребители, стрелят със скъпи прехващачи. За това мамалигарите плачат, скъпо им иде ха ха

    Коментиран от #28

    15:05 22.05.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    3 21 Отговор
    Европа, НАТО и България трябва моментално да сваляме всички руски самольоти !!! Пачему ? Патаму, че рушняците ни пръскат и тровят с кемтрейли ☝️

    15:06 22.05.2026

  • 23 Ъхъ

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Да видят руснаците хубаво ли е и да си правят изводи за акъла на натовци!😂😂😂 Защо това да не предупреждение и за Иран! Щяхме още по гръмко да се смеем!😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    15:06 22.05.2026

  • 24 Възраждане

    19 1 Отговор
    Хахахаха, думнали дрон за 30000 евро с ракета на стойност 300000. Кой е победителя тук ав пита в тази задача по математика

    Коментиран от #37

    15:07 22.05.2026

  • 25 Анонимен

    28 1 Отговор
    Само дето дронът е украински...

    15:07 22.05.2026

  • 26 към руския народ

    1 28 Отговор
    свалете путлер,не ви ли омръзна вече!

    Коментиран от #50

    15:08 22.05.2026

  • 27 Мишел

    25 1 Отговор
    Румъния не може да преглътне още, че при Сталинград 1 000 000 румънски войници са пленени и изпратени в Сибир.

    Коментиран от #33

    15:09 22.05.2026

  • 28 Братя Maнгacapян, блогър от Москва

    1 23 Отговор

    До коментар #21 от "Чуй Куме":

    "...pусите винаги са една крачка пред укрите..:

    Рушняка е една крачка пред укрите и два метра под земята !!! Запомни го ☝️

    15:10 22.05.2026

  • 29 Иван

    18 0 Отговор
    Ясно предупреждение към Куба.......от нацистката хазарска синагога.

    15:11 22.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бокочо

    2 0 Отговор
    Моди иска ректално разцепване🤮💩👌

    15:15 22.05.2026

  • 33 Иван

    16 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    1,000,000 са.......заедно с италианците. 600,000 италианци и 400,000 румънци. И май не са изпратени в Сибир, а са изтребени на място, всичките един милион.

    15:16 22.05.2026

  • 34 ян Бибиян

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Бягай да нахраниш кокошката.

    15:23 22.05.2026

  • 35 Иван

    15 0 Отговор
    А хазарските нацисти в Израел и САЩ искат да съдят кубинеца Раул Кастро, защото свалил самолет на ЦРУ над кубинското въздушно пространство.

    15:23 22.05.2026

  • 36 Читател

    12 0 Отговор
    Дрона е на укри смежковци

    15:26 22.05.2026

  • 37 мушмул

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Възраждане":

    Дрона Лютий е към 200 000 долара, в Укито му има цената. Иначе да свалиш украински дрон и да плашиш Русия си е и ди О тизъм.

    15:30 22.05.2026

  • 38 ЩИ РОМАНЕЩЕ

    9 0 Отговор
    СПОКО ПУТИН ЩЕ ВИ ПЕРДАШИ С ОРЕШНИК ЩЕ ИМА / АЙДАЛЕЕЕ/ ЯСНОЛИТИЕ РУМЪНСКИ ЦИГАНИН.

    15:31 22.05.2026

  • 39 Факт

    4 0 Отговор
    Молдлван като роман

    15:33 22.05.2026

  • 40 ?????

    11 0 Отговор
    Ха ха.
    Власите свалили украински дрон в Естония, но предупреждават Русия.
    Лошото е че всичките тия неадекватници може да ги вкара в релсите само някакво голямо БУМ-БУМ на тяхна територия.
    Засега уверено вървят нататък.

    15:35 22.05.2026

  • 41 Стига

    11 0 Отговор
    сте ни заливали с таа усръинскъ пи...к04

    15:36 22.05.2026

  • 42 Теслатъ

    4 5 Отговор
    Тоест мъмълигите са свалили ук. дрон над Латвия, но предупреждават Русия!? Докъде я докара Пу с нерешителноста и страха си, триБалтика и Мъмълигите да заплашват Русия!? Това не е позор, а Позорище!!!!

    15:36 22.05.2026

  • 43 Атина Палада

    6 0 Отговор
    Кво НатЮ сънувате бре шушляци:))) Едни шапкари съз зелени чорапи и огромни генералски заплати,е те ,това е МатЮ:)

    15:42 22.05.2026

  • 44 Че той

    10 0 Отговор
    дронът не беще ли украински?
    Много евтина пропаганда, много ниско ниво...

    15:46 22.05.2026

  • 45 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    10 0 Отговор
    Дроните над прибалтийските въшкарници са укропски бре,затова питам ,що пишете глупости и к,во е туй предупреждение към Русия след като Русоя не е чускала дрони над прибалтийските маломерни държавички?!
    Нерде Ямбол ,нерде Станбул...

    15:48 22.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Народен съд

    8 0 Отговор
    Зеления хазарски нашмъркан пор започна да бомби с дрончета смешниците от НАТю😂
    Давай Зельо и само бой и дрони с бомби по натовскоте джендъря

    15:51 22.05.2026

  • 48 Атлантическа наглост

    8 0 Отговор
    Нашият негодник нарушава натовското въздушно пространство но ние се pen4 им само на руснаците . Е какво да кажем когато негодникът е наш и извършва провокациите с нашите пари които непрекъснато му даваме , дори такива които сме взели на заем. Подлостта и лицемерието като ценности на атлантическата ни ценностна система.

    15:52 22.05.2026

  • 49 00014

    10 0 Отговор
    Моля не и забелязвайте на авторката, че не е в час. Лунният и календар я блъска в главата.

    15:56 22.05.2026

  • 50 към хахлите

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "към руския народ":

    свалете вече зеления 🤡 да не нощувате по бомбоубежищата

    16:13 22.05.2026

  • 51 Тома

    1 0 Отговор
    През ВСВ от цяла армия на мамалигарите се върнаха петдесетина румънски юнака от руския фронт

    16:15 22.05.2026

  • 52 Механик

    2 0 Отговор
    Дронът е доказано украински. Дори естонците привикаха укаринския посланик за да го помолят "украина да борави по-внимателно с дроновете си", след което правителството подаде оставка.
    Не мога да разбера, защо се отправят заплахи към Русия, както ситуацията е ясна и категорична, че хвършичлото е украинско?

    16:17 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания