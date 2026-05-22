Румъния: Свалянето на дрон в Естония е ясно предупреждение към Русия

Свалянето на дрон във въздушното пространство на Естония по-рано тази седмица изпраща ясно послание към Русия, че нахлуванията във въздушното пространство на НАТО няма да бъдат толерирани, заяви държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана на Румъния Сорин Дан Молдован, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Във вторник румънски изтребител от силите на НАТО е свалил дрон във въздушното пространство на балтийската страна.

На конференцията GLOBSEC, провеждана под патронажа на чешкия президент Петър Павел, Молдован коментира, че Румъния, която споделя 650-километрова сухопътна граница с Украйна, регистрира навлизане на дронове във въздушното си пространство два до три пъти седмично, докато Русия атакува украински пристанища от другата страна на Дунав.

Последният подобен случай е от 19 май, когато Румъния е вдигнала два изтребителя F-16 от Въздушната полиция заради атака с дронове в близост до речната граница с Украйна в окръг Тулча.