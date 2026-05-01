Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Задържаха въоръжен мъж, проникнал в апартамент в Сливен

1 Май, 2026 22:32, обновена 1 Май, 2026 21:40 480 1

  • апартамент-
  • въоръжен-
  • сливен-
  • арест

Инцидентът е станал в ж.к. „Даме Груев“

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

20-годишен криминално проявен мъж е задържан в Сливен, след като проникнал в жилище през тераса и насочил оръжие към полицейски служители.

Инцидентът е станал в ж.к. „Даме Груев“, като мъжът е бил бързо обезвреден от пристигналите на място екипи.

Малко преди 19.00 часа днес в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал от 112 за лице, проникващо през тераса на апартамент на първия етаж на жилищен блок в ж.к."Даме Груев". Към мястото незабавно е насочен най-близкият патрулен екип и в последствие още три полицейски екипа. Установено е, че в апартамента се намира мъж, който не е от живущите там. Той е насочил оръжие към полицейските служители ( по първоначални данни с газово оръжие).

Незабавно е обезвреден и задържан. Отведен е в ОДМВР. Установи се, че мъжът е на 20 години от град Сливен, криминално проявен по чл.195 и чл.198 и 354а от НК. Уведомен е дежурен прокурор. Започнато е досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Сливен

    4 0 Отговор
    има много сиган.

    21:42 01.05.2026