Задържаха въоръжен мъж, проникнал в апартамент в Сливен

20-годишен криминално проявен мъж е задържан в Сливен, след като проникнал в жилище през тераса и насочил оръжие към полицейски служители.

Инцидентът е станал в ж.к. „Даме Груев“, като мъжът е бил бързо обезвреден от пристигналите на място екипи.

Малко преди 19.00 часа днес в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал от 112 за лице, проникващо през тераса на апартамент на първия етаж на жилищен блок в ж.к."Даме Груев". Към мястото незабавно е насочен най-близкият патрулен екип и в последствие още три полицейски екипа. Установено е, че в апартамента се намира мъж, който не е от живущите там. Той е насочил оръжие към полицейските служители ( по първоначални данни с газово оръжие).

Незабавно е обезвреден и задържан. Отведен е в ОДМВР. Установи се, че мъжът е на 20 години от град Сливен, криминално проявен по чл.195 и чл.198 и 354а от НК. Уведомен е дежурен прокурор. Започнато е досъдебно производство.