Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това заяви на брифинг директорът на ОД МВР - Благоевград старши комисар Илия Тупаров.
"Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Няма никакъв спомен за случилото се. Дори не си спомня други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено", подчерта Тупаров.
Той обясни, че младежите поръчали чрез приложението Telegram ЛСД преди около месец. "Изчакали са момент, в който майката на домакина - 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17:30 часа и никой от жилищния блок, а това е панелен блок, в който всичко се чува - не е подал сигнал, за да можем да реагираме навреме. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща", подчерта старшият комисар.
Тупаров подчерта, че пострадалият младеж, който беше транспортиран в "Пирогов", се подобрява.
Относно четвъртият човек, който е бил в апартамента на купона - първоначално си е тръгнал около 22:00 часа, след това се е върнал. "Необяснимо е защо не е подал сигнал на 112 и не е съобщил какво се случва. Това момче е интелигентно, учило е в математическа гимназия и тази година е било абитуриент. Всички те са били част от една компания и са участвали в театрална група. Това са интелигентни и умни деца. Но в момента на трагедията това момче не е било там", подчерта старшият комисар.
Припомняме, че в неделя непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент в благоевградския квартал "Струмско". По случая има двама задържани. Към единия от тях - 20-годишният студент, са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента на петия етаж през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче в "Пирогов". Според информацията, известна до момента следователите са установили следи от борба вътре в апартамента.
В жилището са намерени мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение. Според информацията е имало големи количества наркотици и райски газ, които вероятно са били употребени от участниците в купона.
8 Крият четвъртия
9 Същата Безпаметност !
Те Чели ли са Конституцията и Законите на Република България ?
И Помнят ли Въобще ?
Ча са се Клели В Тях ?
А Съдиите , Прокурорите и Следствието !
Сигурно Не помнят !
Че В България !
Има и Такива !
За Държавните Служители !
За Сега Няма Да Говоря !
11:02 26.05.2026
10 Аутсайдера софийски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Жалко,че не си бил там и те е пропуснал...
11:02 26.05.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА АРЕСТА НА ПАВЕЛ ДУРОВ - ШЕФА НА ТЕЛЕГРАМ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ
....... ХЕМ И БРАТУШКИТЕ ЩЕ
СА ДОВОЛНИ :)
11:02 26.05.2026
13 Сила
Не ги оправдавам , но и не ги обвинявам ....
Всеки се опитва по свой начин да избяга от реалността в БГ то ....втория вариант е масовия , но не мисля , че е правилния ....?!?
11:03 26.05.2026
14 Герп боклуци
До коментар #8 от "Крият четвъртия":Докато се е качвал по стълбите, онази е слезнала през прозореца и не са св засекли, за това по презумпция се води невинен...
11:04 26.05.2026
15 12345
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Това момче е интелигентно...
11:05 26.05.2026
16 665
Нали адвокат има !
Много ясно , че "нищо няма да си спомня" .
11:06 26.05.2026
17 Семейство Свинсънс
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Сигурно е имало и видеокамера за оунлифенззз
11:07 26.05.2026
19 Механик
Кажете момчето дето уж не е било в апартамента по време на трагедията ЧИИ СИН Е? Отишло си, па се върнало, ама не го е имало?!
"Това са интелигентни и умни деца."- само това твърдение на въпросния експерт е достатъчно да му се отнемат всички талимати и длъжности.
11:11 26.05.2026
