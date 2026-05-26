Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

26 Май, 2026 10:50 1 649 27

  • убийство-
  • благоевград-
  • наркотици

Пострадалият младеж, който беше транспортиран в "Пирогов", се подобрява

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това заяви на брифинг директорът на ОД МВР - Благоевград старши комисар Илия Тупаров.

"Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Няма никакъв спомен за случилото се. Дори не си спомня други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено", подчерта Тупаров.

Той обясни, че младежите поръчали чрез приложението Telegram ЛСД преди около месец. "Изчакали са момент, в който майката на домакина - 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17:30 часа и никой от жилищния блок, а това е панелен блок, в който всичко се чува - не е подал сигнал, за да можем да реагираме навреме. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща", подчерта старшият комисар.

Тупаров подчерта, че пострадалият младеж, който беше транспортиран в "Пирогов", се подобрява.

Относно четвъртият човек, който е бил в апартамента на купона - първоначално си е тръгнал около 22:00 часа, след това се е върнал. "Необяснимо е защо не е подал сигнал на 112 и не е съобщил какво се случва. Това момче е интелигентно, учило е в математическа гимназия и тази година е било абитуриент. Всички те са били част от една компания и са участвали в театрална група. Това са интелигентни и умни деца. Но в момента на трагедията това момче не е било там", подчерта старшият комисар.

Припомняме, че в неделя непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент в благоевградския квартал "Струмско". По случая има двама задържани. Към единия от тях - 20-годишният студент, са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента на петия етаж през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче в "Пирогов". Според информацията, известна до момента следователите са установили следи от борба вътре в апартамента.

В жилището са намерени мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение. Според информацията е имало големи количества наркотици и райски газ, които вероятно са били употребени от участниците в купона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    Този е петроханец.Карал наред и момичето и момчетата.

    Коментиран от #10

    10:51 26.05.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    29 0 Отговор
    Добро е момчето само е наркопласьор с мерки и теглилки.

    Коментиран от #15, #17

    10:53 26.05.2026

  • 3 Кокорчо 🌈🌈🌈

    24 11 Отговор
    Бисексуален наркоман.Идеален за кандидат депутат от ПП и ДБ.

    10:54 26.05.2026

  • 4 Трол

    25 0 Отговор
    Със сигурност си спомня поръчката на ЛСД по интернет.

    10:56 26.05.2026

  • 5 ООрана държава

    23 1 Отговор
    Сакатлък по време на наркоманска оргия и ден на траур се обявява. Тия даже не знаят какво се е случило, а родителите как са?

    10:57 26.05.2026

  • 6 МП4

    11 1 Отговор
    Изродени бКлуЦци !

    10:59 26.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Крият четвъртия

    22 0 Отговор
    Явно четвъртия е човек на човека и по стара традиция го прикриват. Отишъл си бил, пък после се бил върнал. Къде е отишъл, защо се е върнал? Защо не е подал сигнал? В първите статии пък изобщо не го споменаха даже. Пък и в началото момчето дето паднало и то, било на 15, сега се оказва изведнъж на 17. Крият пак някой, някой на "елита". Затова дечица, не ставайте приятелчета с децата на "елита", че вижте какви работи стават. Нито ви трябва да сте гаджосвате с тях, нито да се сприятелявате.

    Коментиран от #14

    11:00 26.05.2026

  • 9 Същата Безпаметност !

    11 0 Отговор
    Като Тази На Депутатите от Народното Събрание !

    Те Чели ли са Конституцията и Законите на Република България ?

    И Помнят ли Въобще ?

    Ча са се Клели В Тях ?

    А Съдиите , Прокурорите и Следствието !

    Сигурно Не помнят !

    Че В България !

    Има и Такива !

    За Държавните Служители !

    За Сега Няма Да Говоря !

    11:02 26.05.2026

  • 10 Аутсайдера софийски

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Жалко,че не си бил там и те е пропуснал...

    11:02 26.05.2026

  • 11 Мнение

    15 0 Отговор
    Ами те му го подсказаха това оправдание в новините по идна тв, казаха, че трабвало да се изчака няколко дни да се изчисти, ама той "можело и да няма спомени".

    11:02 26.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ДА СЕ ИЗДАДЕ ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД
    ЗА АРЕСТА НА ПАВЕЛ ДУРОВ - ШЕФА НА ТЕЛЕГРАМ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ
    ....... ХЕМ И БРАТУШКИТЕ ЩЕ
    СА ДОВОЛНИ :)

    11:02 26.05.2026

  • 13 Сила

    17 0 Отговор
    Вероятно защото са умни и интелигентни са си поръчали ЛСД ....иначе щяха да си поръчат мешана скара , кебапчета , шопска салата , бира , ракия и "Шушана " или" Бяла роза ".....
    Не ги оправдавам , но и не ги обвинявам ....
    Всеки се опитва по свой начин да избяга от реалността в БГ то ....втория вариант е масовия , но не мисля , че е правилния ....?!?

    11:03 26.05.2026

  • 14 Герп боклуци

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Крият четвъртия":

    Докато се е качвал по стълбите, онази е слезнала през прозореца и не са св засекли, за това по презумпция се води невинен...

    11:04 26.05.2026

  • 15 12345

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Това момче е интелигентно...

    11:05 26.05.2026

  • 16 665

    11 0 Отговор
    Е какво да каже - изнервиха ме и ги нахвърлях от прозорците.
    Нали адвокат има !
    Много ясно , че "нищо няма да си спомня" .

    11:06 26.05.2026

  • 17 Семейство Свинсънс

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Сигурно е имало и видеокамера за оунлифенззз

    11:07 26.05.2026

  • 18 604

    12 0 Отговор
    Купон 4 човека ...невиждано...наркоумани студенти...боже упази нъ от тея бъдещи вишисти...дано немъ лекари от тях...

    11:11 26.05.2026

  • 19 Механик

    13 0 Отговор
    Пак се опитвате да ни правите шашави, нали?
    Кажете момчето дето уж не е било в апартамента по време на трагедията ЧИИ СИН Е? Отишло си, па се върнало, ама не го е имало?!
    "Това са интелигентни и умни деца."- само това твърдение на въпросния експерт е достатъчно да му се отнемат всички талимати и длъжности.

    11:11 26.05.2026

  • 20 Тамерлан

    5 0 Отговор
    не помня какво съм напранил!

    11:13 26.05.2026

  • 21 хгрххрхххгх

    5 0 Отговор
    Нарко събори , такива има не една и две , тука до нас има едни , добре , че са на нисък етаж. Отвратителни са като се съберат.

    11:20 26.05.2026

  • 22 СТУДЕНТ ФИЛОСОФ

    4 0 Отговор
    АМА ДЪРВЕН. И ПРЕДИШНИТЕ КРАДЛИВИ УПРАВЛЕНЦИ НЕ САМО ЧЕ НЕ ПРЕДОТВРАТИХА ГАЗИ ДРОГА ПОНЕ ДА Я НАМАЛЯТ ТЕ СА КОИТО Я ЗАКРИЛЯХА. ТАКА Е БИЛО И ВЪВ ПЕТРОХАН. ЕХ СОЦ СОЦ ПРОСТИ БИЛИ НО ЖИВОТА НА ДЕЦАТА СА ПАЗИЛИ НИКАКВИ НАРКОТИЦИ. АЛКОХОЛ ЦИГАРИ ИМАШЕ ТОГАВА И ТО ЕКСТРА КАЧЕСТВО.ПИЙВАМЕ СИ ПО НАТИСКАМЕ СЕ МАЛКО И ДО ТАМ СПОМНЯМ СИ ВЪВ ЕВРОПА И НАЙ ВЕЧЕ АМЕРИКА ИМАШЕ НАРКОТИЦИ БОЛ. СЕГА Е ПЪЛНА АНАРХИЯ.

    11:21 26.05.2026

  • 23 Лалугер

    4 2 Отговор
    Виновни са си единствено дечурлигата.Някой насила ли ги е наливал с дрогата?Вместо да си купят нещо вкусно за хапване,те,отрова купуват.А непълнолетните откъде имат толкова пари?(всъщност нямам идея колко струва).А защо родителите им позволяват да са навън по късна доба?Никога не правете милионери наркотрафикантите!!!

    11:23 26.05.2026

  • 24 при артистите и кандидат артистите

    2 0 Отговор
    има разни афери с дрога и алкохол . и при певците . не им стигат законните алкохол и цигари . ами и наркотици по интернет . натоварват си мозъците . с този токсин е известно експериментирането в УСА през 1954 г . с лесде и хипноза правели сираци и доброволци хипер убийци . такъв е бил и лии харви осуалд разбира се . взема си елесди и стреля от три места 6 патрона със стара карабина и после не помни . искрено мислел като тръмпи че друг е убиеца , а всъщност е бил той . но е скъпо . да . и вредно .

    11:43 26.05.2026

  • 25 Абе

    5 0 Отговор
    важното е, че са елитни, не някои от порорстолудието

    11:48 26.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    взел съм поне 100 картона и такова нещо не никога се е случвало тия са били олигофрени

    12:19 26.05.2026