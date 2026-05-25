Задържаха за отвличане двамата украинци, стреляли във Варна

25 Май, 2026 09:20

  • украинци-
  • отвличане-
  • стрелба-
  • варна

Първоначалното обвинение срещу тях е било опит за убийство, но разследването е разкрило нови факти

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Варненският окръжен съд задържа под стража двама украински граждани, обвинени за отвличане след стрелба в центъра на крайморския град, съобщиха от пресслужбата на съда. Мъжете са 56-годишни.

Разследването срещу тях започна на 8 май. Двамата стреляха в центъра на Варна, а рикоширал куршум рани възрастна жена. След инцидента двамата са избягали с автомобил и се укрили в Слънчев бряг, където единият имал жилище. По-късно се преместили в Пловдив, където са задържани и докарани във Варна.

Първоначалното обвинение срещу тях е било опит за убийство, но разследването е разкрило нови факти и е показало, че те са отвлекли мъж и противозаконно са го лишили от свобода.

Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че мъжете са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени. Освен това, ако са на свобода, има реална опасност да се укрият, или да извършат друго престъпление. Двамата са чужди граждани, нямат установени адреси, не е ясно какво работят. В жилището на единия са намерени незаконно притежавани оръжия със заличени номера.

Определенията на Окръжния съд подлежат на обжалване.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ООрана държава

    83 1 Отговор
    Директен ескорт до фронта като толкова им се стреля

    09:23 25.05.2026

  • 4 Тома

    72 2 Отговор
    За сега само двама а по нататък хиляди украинци хранени от българите

    09:24 25.05.2026

  • 5 Да питам

    74 1 Отговор
    Тагарюшката ще ги предложи ли за медал, че не му идва друга идея да се наведе по-ниско?

    09:24 25.05.2026

  • 6 девалвация на мъжество

    2 26 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    Защото са рускоговорящи и няма да стигнат до фронта.

    Коментиран от #10, #14

    09:25 25.05.2026

  • 7 123321

    41 2 Отговор
    директно да ги закарата там на фронта, останалите навлеци също не е зле да ги закарат и тях там

    09:27 25.05.2026

  • 8 Те ти интеграция

    58 1 Отговор
    Бандитите нямат националност, но съвсем нормално е да се запитаме - малко ли са нашите отрепки, та трябва да понасяме и свинщините на чуждите такива?!

    09:28 25.05.2026

  • 9 Веднага

    36 1 Отговор
    в окопа !

    09:30 25.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 1 Отговор

    До коментар #6 от "девалвация на мъжество":

    Те всички укр...и са рускогАвАряшти ❗
    Даже Владко ZE❗

    09:30 25.05.2026

  • 11 Механик

    42 1 Отговор
    И как така единия имал жилище но нямал установен адрес??
    А инак, не ги мислете тия. Пращайте ги на Зели по ЕКОнт. Той знае къде да ги прати.

    09:35 25.05.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    34 1 Отговор
    усещат че ги чака мобилизация, а те искат на аванта тука

    09:36 25.05.2026

  • 13 Очаквате

    36 1 Отговор
    съвсем скоро обвинението да падне. Защото укрите са си играели на "гоненка" с пластмасови пистолети, както малките укри искаха да ръгат варненските деца с дървени ножове.

    09:37 25.05.2026

  • 14 Да знаеш

    37 2 Отговор

    До коментар #6 от "девалвация на мъжество":

    "рускоговорящи"???
    Те всички укри са рускоговорящи,
    даже Zеленият друсалник сега се учи да говори на диалект с полски оттенък!

    09:40 25.05.2026

  • 15 Народът на Бг

    38 2 Отговор
    Това е само началото!
    Предстои ни да бъдем свидетели на много Престъпления
    извърше ни от Укрите, които храним, пазим, толерираме
    и прикриваме престъпленията им, за да угодим на
    Урсулите и Каите от ЕС

    Коментиран от #19, #22

    09:41 25.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    24 1 Отговор
    депортация в украйна, само това може да ги спре

    09:49 25.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    3 22 Отговор

    До коментар #15 от "Народът на Бг":

    Хайде поредния паникьор, абсолютно във всички държави има криминали. В Русия се стрелят по пътищата само защото си го засякъл …

    Коментиран от #23

    09:56 25.05.2026

  • 20 Хохо Бохо

    21 1 Отговор
    Депортиране към източният фронт за утилизация. Там ще стрелят на воля ....за 3 минути. А ние добре помним чеченската мафия, сега сами си довлачихме украинска мафия. Хубавото е, че колективните ще усетят украинската мафия в пълния и блясък

    09:56 25.05.2026

  • 21 Сивата котка

    14 0 Отговор
    Задържайте всички украинци и ако трябва на синджир и към Киев.

    10:18 25.05.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "Народът на Бг":

    Не предстои, а вече е факт❗
    Медиите ОГЛУШИТЕЛНО МЪЛЧАТ❗
    Само за месец , само във Варна, сме свидетели на ТРИ груби укропрестъпления ❗
    •• Пи4лемета от У... йна биха български деца в Морската градина ❗
    •• Жена намушка четирима българи пред магазин. Обявиха я за рускиня от прибалтийските републики.....
    а тя е в България по Укропрограма❗
    •• за тези двамата се вдигна шум понеже имаше огнестрелно оръжие❗

    10:21 25.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    ХА ХО, не става дума за българи в България, а за чужденци на които България им плаща да са тук🤔❗
    Явно междуушието ти не може да сФане разликата❗

    10:24 25.05.2026

  • 24 Освен нашия

    6 0 Отговор
    “Цвят”, събрахме и “цвета” на украинската нация!! Така сме се накичили, че ароматът може да ни задуши
    До кога ще приютяваме и хрантутим подобни боклуци, дойато собствените ни пенсионери гладуват???

    10:37 25.05.2026

  • 25 Урсула от Брюксел

    6 0 Отговор
    Кой нареди това безобразие? Нарушавате евроатлантическата солидарност. Веднага да се пуснат и да се настанят в хотел ол инклузив на държавна сметка

    10:42 25.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дайте информация

    1 0 Отговор
    Дайте информация ,какво се случи с украинците хванати да шпионират в България?

    11:35 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.