Съдът гледа мярката на задържания след трагедията в Благоевград

Очаква се днес Окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест спрямо задържания по случая със смъртта на непълнолетно момиче в града преди дни.
20-годишният младеж е в ареста за срок до 72 часа.
Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче. Трагедията се разигра в нощта на 24 май в квартал „Струмско“. Заедно с жертвата след падане от петия етаж беше открито и тежко пострадало момче. То остава в критично състояние в „Пирогов“, където лекарите продължават борбата за живота му.
Междувременно разследващите събират доказателства и разпитват свидетели, за да изяснят какво точно се е случило в нощта на инцидента. Днес психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел.
