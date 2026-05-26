Съдът гледа мярката на задържания след трагедията в Благоевград

26 Май, 2026 07:32, обновена 26 Май, 2026 06:35 548 3

20-годишният младеж е в ареста за срок до 72 часа

Съдът гледа мярката на задържания след трагедията в Благоевград
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Очаква се днес Окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест спрямо задържания по случая със смъртта на непълнолетно момиче в града преди дни.

20-годишният младеж е в ареста за срок до 72 часа.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче. Трагедията се разигра в нощта на 24 май в квартал „Струмско“. Заедно с жертвата след падане от петия етаж беше открито и тежко пострадало момче. То остава в критично състояние в „Пирогов“, където лекарите продължават борбата за живота му.

Междувременно разследващите събират доказателства и разпитват свидетели, за да изяснят какво точно се е случило в нощта на инцидента. Днес психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Този карал наред и момичето и момчетата.Явно е петроханец.

    06:39 26.05.2026

  • 2 родителите няма как да не са

    2 0 Отговор
    знаели , че децата им се друсат по тези купони

    06:42 26.05.2026

  • 3 галена

    1 0 Отговор
    А защо криете самоличноста на задържания......на кога е човек пак......

    06:58 26.05.2026