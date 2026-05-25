След 18 часа издирване: Задържаха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

25 Май, 2026 20:31, обновена 25 Май, 2026 19:34 723 7

Снимка: МВР
След близо 18 часа издирване задържаха каналджията, който катастрофира при гонка с полицията в Бургас в неделя.

При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез.

Мъжът е арестуван късно снощи в Пловдив, научи NOVA от свои източници. По неофициални данни той е от Сирия. Тримата мигранти, които са с произход Мароко, все още са на лечение в бургаска болница без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по случая.

След инцидента водачът избяга от местопроизшествието, като в автомобила му бяха открити трима мъже.


  • 1 Пустиня(к)

    5 1 Отговор
    Требва да мълчи, иначе баце го закършва осен за дрога и за трафик на ора. За пушкалата най-трудно ше го гепат, че тама се режат езици при издънки

    19:39 25.05.2026

  • 2 2828

    4 0 Отговор
    Да му се резне зелката и друг път няма да прави така.

    19:42 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дуньо простия

    5 0 Отговор
    Що не ги лекува сега, тоя дето ги е возил, ами пак народа ще плаща за тия мuckuнu. Че файда голяма, от тях имаме.

    19:43 25.05.2026

  • 5 Покажете му мутрата

    5 0 Отговор
    И имената на тая маймуна

    19:45 25.05.2026

  • 6 Хмм

    4 0 Отговор
    от Мароко, и как са стигнали в България през Турция, "бойците" срещу Асад?

    19:53 25.05.2026

  • 7 Данчо

    2 0 Отговор
    Освен за здравни осигуровки ,проверка и за Ебола направихте ли им ?

    20:03 25.05.2026