След 18 часа издирване: Задържаха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

След близо 18 часа издирване задържаха каналджията, който катастрофира при гонка с полицията в Бургас в неделя.
При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез.
Мъжът е арестуван късно снощи в Пловдив, научи NOVA от свои източници. По неофициални данни той е от Сирия. Тримата мигранти, които са с произход Мароко, все още са на лечение в бургаска болница без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по случая.
След инцидента водачът избяга от местопроизшествието, като в автомобила му бяха открити трима мъже.
