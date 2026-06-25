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Оставиха за постоянно в ареста мъжа, бутнал и убил колегата си на "Лъвов мост"

Оставиха за постоянно в ареста мъжа, бутнал и убил колегата си на "Лъвов мост"

25 Юни, 2026 21:04 630 7

  • съд-
  • убийство-
  • лъвов мост-
  • скитник

Румен Ш. заяви пред съда, че е скитник. Живеел в изоставена постройка на БДЖ в Слатина

Оставиха за постоянно в ареста мъжа, бутнал и убил колегата си на "Лъвов мост" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста мъжът бутнал и убил колегата си на "Лъвов мост".

36-годишният мъж загина след падане от "Лъвов мост". Трима бяха задържани по случая, предаде бТВ.

Румен Ш. заяви пред съда, че е скитник. Живеел в изоставена постройка на БДЖ в Слатина. Няма адрес в София, от Луковит е.

Преди два дни Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на "Лъвов мост". Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога.

Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. След скандала 36-годишният мъж пада от "Лъвов мост" и загива.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Посред бял ден на Лъвов мост пред централата на МВР убиват човек за 40 евро.Без коментар!

    Коментиран от #6

    21:09 25.06.2026

  • 2 Надзирател

    1 1 Отговор
    Буя ми фана мазоли от толкова мандахерцане!

    21:16 25.06.2026

  • 3 до мисирките

    8 0 Отговор
    мъжът не е паднал а е бил хвърлен!!!

    21:29 25.06.2026

  • 4 Джак Спароу

    3 0 Отговор
    Колегата????

    21:31 25.06.2026

  • 5 Джак Спароу

    5 0 Отговор
    колегата????

    21:31 25.06.2026

  • 6 там е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си.ки регион кво очакваш.

    21:51 25.06.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ТОВА КАРЕ...
    ПАЗАР Г.КИРКОВ
    ЛЪВОВ МОСТ
    БЛ.МАР.ЛУИЗА
    УЛ.ЦАР СИМЕОН
    БУЛ.ХР.БОТЕВ
    Е КАТО КАРЕТО
    СКИЙЙД РОУУ В ЛОС АНХЕЛИС🗣

    22:10 25.06.2026