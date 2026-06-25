Оставиха за постоянно в ареста мъжа, бутнал и убил колегата си на "Лъвов мост"

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста мъжът бутнал и убил колегата си на "Лъвов мост".

36-годишният мъж загина след падане от "Лъвов мост". Трима бяха задържани по случая, предаде бТВ.

Румен Ш. заяви пред съда, че е скитник. Живеел в изоставена постройка на БДЖ в Слатина. Няма адрес в София, от Луковит е.

Преди два дни Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на "Лъвов мост". Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога.

Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. След скандала 36-годишният мъж пада от "Лъвов мост" и загива.