Ескалацията в Черно море заплашва световните доставки на зърно и петрол

Засилените атаки срещу кораби, пристанища и експортни терминали в Черно море нарушават международните доставки на зърно и петрол, превръщайки региона в поредната стратегическа търговска зона, засегната от военния конфликт, съобщава Ekathimerini, предава Фокус.
Черно море е ключов транспортен маршрут за износ на зърно, суров петрол и рафинирани нефтопродукти. В региона се намират Русия и Украйна - едни от водещите износители на селскостопанска продукция в света, както и България, Грузия, Румъния и Турция.
През последните седмици Москва и Киев засилиха взаимните си атаки срещу съоръжения за износ на селскостопански стоки и търговски кораби в Черно море. Украйна също увеличи ударите срещу танкери, свързвани с износа на руски петрол.
Новата ескалация създава допълнителен натиск върху световните пазари, които вече са засегнати от нарушения на основни морски маршрути в Близкия изток. Представителят на ООН Кайоко Готох предупреди, че последствията вече се усещат на международните селскостопански пазари и призова да бъде спряна опасната спирала на ескалация.
Селскостопанските продукти остават основен източник на приходи от износ за Украйна повече от четири години след началото на войната. Киев разработва алтернативни маршрути, но украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви, че те няма да достигнат пълен капацитет до края на август и ще могат да обработват около половината от обичайните обеми през черноморските пристанища.
Ограниченията за корабоплаването в Азовско море, което е свързано с Черно море, вече оказват влияние върху дейността на големи руски пристанища като Таман. Износът през Новоросийск и Туапсе продължава, но с по-бавни темпове, а рисковете за петролните доставки също се увеличават.
Заради влошената сигурност растат и разходите за морски транспорт. Средните дневни разходи за танкери, превозващи петрол в Черно море, са се увеличили до над 300 000 долара на ден, спрямо малко над 200 000 долара седмица по-рано. Разходите за военна застраховка за кораби, посещаващи черноморски терминали, също са се удвоили до около 2% от стойността на кораба, което води до стотици хиляди долари допълнителни разходи за едно пътуване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вашето мнение
10:28 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт чекър
До коментар #2 от "А някакви лоши":Смърт на 12те двойника на най-смешния президент в световната история избягал по гащи от готвача си. 🤣🤣🤣
Коментиран от #14
10:29 06.08.2026
7 Пич
10:30 06.08.2026
8 Мишел
10:33 06.08.2026
9 Доставките
Коментиран от #20
10:34 06.08.2026
10 Трол
Коментиран от #15
10:34 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
До коментар #5 от "Ще те тричам със струна от пиано":Това същото го написа заради мой пост,сега обаче решаваш да го пробуташ и на друг?Та въпросът ми е :Досега тричил ли си някого през живота си?А имаш ли пиано че да вземеш от там Струни?И накрая...КОЛКО ПЪТИ теб самия са те тричили?
10:38 06.08.2026
14 ЕДНА И СЪЩА ТЪПОТИЯ
До коментар #6 от "Факт чекър":ПВТОРЕНА СТО ПЪТИ
СИ ОСТАВА ТЪПОТИЯ
ЕДНА И СЪЩА ЛЪЖА СЪЩО
10:39 06.08.2026
15 АМИ АДЕ ПЪРВО
До коментар #10 от "Трол":ДА СА ОПРАЯТ С ИРАН И ХУТСИТЕ
КО ШИ КАЙШ
КО СТАА КАК Е В КИЕВСКОТО МЕТРО
ИМА ЛИ ОЩЕ ТОК
И НЯМА ДА МАХАШ ТЕНДЖЕРАТА ОТ ГЛАВАТА СИ
10:41 06.08.2026
16 що рече
До коментар #1 от "Пуслер првзидвнт с токчетата":Що съдиш за хората пио себе си?
10:45 06.08.2026
17 фалшив бот
До коментар #3 от "Путин":фалшив коментар.
10:46 06.08.2026
18 Антирашист 2129
До коментар #5 от "Ще те тричам със струна от пиано":Биячите на бкп и дс да не се вжвяват в отминали времена !
10:47 06.08.2026
19 то морето е разделено и разграфено .
10:48 06.08.2026
20 Антирашист 2130
До коментар #9 от "Доставките":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките !държави
10:52 06.08.2026
21 Удри евраста с лопатЕто
11:00 06.08.2026