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Ескалацията в Черно море заплашва световните доставки на зърно и петрол
  Тема: Украйна

Ескалацията в Черно море заплашва световните доставки на зърно и петрол

6 Август, 2026 10:26 591 21

  • черно море-
  • ескалация-
  • доставки-
  • зърно-
  • петрол

Ограниченията за корабоплаването в Азовско море, което е свързано с Черно море, вече оказват влияние върху дейността на големи руски пристанища като Таман.

Ескалацията в Черно море заплашва световните доставки на зърно и петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Засилените атаки срещу кораби, пристанища и експортни терминали в Черно море нарушават международните доставки на зърно и петрол, превръщайки региона в поредната стратегическа търговска зона, засегната от военния конфликт, съобщава Ekathimerini, предава Фокус.

Черно море е ключов транспортен маршрут за износ на зърно, суров петрол и рафинирани нефтопродукти. В региона се намират Русия и Украйна - едни от водещите износители на селскостопанска продукция в света, както и България, Грузия, Румъния и Турция.

През последните седмици Москва и Киев засилиха взаимните си атаки срещу съоръжения за износ на селскостопански стоки и търговски кораби в Черно море. Украйна също увеличи ударите срещу танкери, свързвани с износа на руски петрол.

Новата ескалация създава допълнителен натиск върху световните пазари, които вече са засегнати от нарушения на основни морски маршрути в Близкия изток. Представителят на ООН Кайоко Готох предупреди, че последствията вече се усещат на международните селскостопански пазари и призова да бъде спряна опасната спирала на ескалация.

Селскостопанските продукти остават основен източник на приходи от износ за Украйна повече от четири години след началото на войната. Киев разработва алтернативни маршрути, но украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви, че те няма да достигнат пълен капацитет до края на август и ще могат да обработват около половината от обичайните обеми през черноморските пристанища.

Ограниченията за корабоплаването в Азовско море, което е свързано с Черно море, вече оказват влияние върху дейността на големи руски пристанища като Таман. Износът през Новоросийск и Туапсе продължава, но с по-бавни темпове, а рисковете за петролните доставки също се увеличават.

Заради влошената сигурност растат и разходите за морски транспорт. Средните дневни разходи за танкери, превозващи петрол в Черно море, са се увеличили до над 300 000 долара на ден, спрямо малко над 200 000 долара седмица по-рано. Разходите за военна застраховка за кораби, посещаващи черноморски терминали, също са се удвоили до около 2% от стойността на кораба, което води до стотици хиляди долари допълнителни разходи за едно пътуване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    17 2 Отговор
    Целия рев на мисира е, че вече в бандерия не могат да влизат кораби с оръжие.

    10:28 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт чекър

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "А някакви лоши":

    Смърт на 12те двойника на най-смешния президент в световната история избягал по гащи от готвача си. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    10:29 06.08.2026

  • 7 Пич

    11 4 Отговор
    Всички да благодарим на турците, че мъдро не допускат говедарски и англичански кораби в Черно море !!! Иначе вече да е пламнала пълномащабна морска война!!!

    10:30 06.08.2026

  • 8 Мишел

    7 4 Отговор
    Няма нищо страшно. Според комисията по прехраната на населението към ЮНЕСКО, Украйна произвежда толкова зърно, колкото Русия изнася (42-45 милиона тона). Сега, поради войната, даже и по-малко.

    10:33 06.08.2026

  • 9 Доставките

    14 1 Отговор
    на зърно и петрол са в опасност заради агресивните политики на НАТО (САЩ и Британия) подкрепящи фашисткият режим на Украйна и Израел! Останалото е съшита с гнили конци пропаганда...

    Коментиран от #20

    10:34 06.08.2026

  • 10 Трол

    1 9 Отговор
    Много жалко, че американските кораби не могат да влязат в това море и да оправят нещата.

    Коментиран от #15

    10:34 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те тричам със струна от пиано":

    Това същото го написа заради мой пост,сега обаче решаваш да го пробуташ и на друг?Та въпросът ми е :Досега тричил ли си някого през живота си?А имаш ли пиано че да вземеш от там Струни?И накрая...КОЛКО ПЪТИ теб самия са те тричили?

    10:38 06.08.2026

  • 14 ЕДНА И СЪЩА ТЪПОТИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт чекър":

    ПВТОРЕНА СТО ПЪТИ
    СИ ОСТАВА ТЪПОТИЯ
    ЕДНА И СЪЩА ЛЪЖА СЪЩО

    10:39 06.08.2026

  • 15 АМИ АДЕ ПЪРВО

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    ДА СА ОПРАЯТ С ИРАН И ХУТСИТЕ
    КО ШИ КАЙШ
    КО СТАА КАК Е В КИЕВСКОТО МЕТРО
    ИМА ЛИ ОЩЕ ТОК
    И НЯМА ДА МАХАШ ТЕНДЖЕРАТА ОТ ГЛАВАТА СИ

    10:41 06.08.2026

  • 16 що рече

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер првзидвнт с токчетата":

    Що съдиш за хората пио себе си?

    10:45 06.08.2026

  • 17 фалшив бот

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    фалшив коментар.

    10:46 06.08.2026

  • 18 Антирашист 2129

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те тричам със струна от пиано":

    Биячите на бкп и дс да не се вжвяват в отминали времена !

    10:47 06.08.2026

  • 19 то морето е разделено и разграфено .

    0 0 Отговор
    така всеки си има своя част . едни малка а други по голяма . товарите по море както е известно са най ефтини , изгодни и предпочитани . карат на мазут, замърсяват много . така е било винаги . всичко е на корабите - коли, контейнери, пратки, цистерни, камьони , риба, храни . някои потъват други ги палят , други се развалят . засегнеш ли на някой спекулант интереса и веднага лобистите се задействат . ако тошо го интересува дали изгорела царевицата от украйна . ако пешо го е еня дали е потънал петрола за лукоила . малък риск . поемат си го .

    10:48 06.08.2026

  • 20 Антирашист 2130

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Доставките":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките !държави

    10:52 06.08.2026

  • 21 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Я ти да видиш, санкциониращите руски петрол се притеснили да не се затруднят доставките на руски петрол, що така.

    11:00 06.08.2026

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