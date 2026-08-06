Ескалацията в Черно море заплашва световните доставки на зърно и петрол

Засилените атаки срещу кораби, пристанища и експортни терминали в Черно море нарушават международните доставки на зърно и петрол, превръщайки региона в поредната стратегическа търговска зона, засегната от военния конфликт, съобщава Ekathimerini, предава Фокус.

Черно море е ключов транспортен маршрут за износ на зърно, суров петрол и рафинирани нефтопродукти. В региона се намират Русия и Украйна - едни от водещите износители на селскостопанска продукция в света, както и България, Грузия, Румъния и Турция.

През последните седмици Москва и Киев засилиха взаимните си атаки срещу съоръжения за износ на селскостопански стоки и търговски кораби в Черно море. Украйна също увеличи ударите срещу танкери, свързвани с износа на руски петрол.

Новата ескалация създава допълнителен натиск върху световните пазари, които вече са засегнати от нарушения на основни морски маршрути в Близкия изток. Представителят на ООН Кайоко Готох предупреди, че последствията вече се усещат на международните селскостопански пазари и призова да бъде спряна опасната спирала на ескалация.

Селскостопанските продукти остават основен източник на приходи от износ за Украйна повече от четири години след началото на войната. Киев разработва алтернативни маршрути, но украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви, че те няма да достигнат пълен капацитет до края на август и ще могат да обработват около половината от обичайните обеми през черноморските пристанища.

Ограниченията за корабоплаването в Азовско море, което е свързано с Черно море, вече оказват влияние върху дейността на големи руски пристанища като Таман. Износът през Новоросийск и Туапсе продължава, но с по-бавни темпове, а рисковете за петролните доставки също се увеличават.

Заради влошената сигурност растат и разходите за морски транспорт. Средните дневни разходи за танкери, превозващи петрол в Черно море, са се увеличили до над 300 000 долара на ден, спрямо малко над 200 000 долара седмица по-рано. Разходите за военна застраховка за кораби, посещаващи черноморски терминали, също са се удвоили до около 2% от стойността на кораба, което води до стотици хиляди долари допълнителни разходи за едно пътуване.