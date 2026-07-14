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Арестуваха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков

Арестуваха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков

14 Юли, 2026 20:41 2 029 18

  • христо широков-
  • дпс поморие-
  • дпс бургас

Задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали

Арестуваха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие. Информацията потвърдиха за бТВ от Областната дирекция на МВР в Бургас.

От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали.

Според информацията до момента задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали. Към този момент няма официална информация за предмета на разследването и дали на Широков е повдигнато обвинение.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие, а през декември 2024 година е избран за областен председател на партията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 35 Отговор
    ДПС да не е ХАМАС да арестуваните хората по улиците?

    Коментиран от #5, #6, #17

    20:46 14.07.2026

  • 2 Помак

    45 1 Отговор
    Браво на Демерджиев ...прсето да се шта че ште яде х ...престъпника !

    Коментиран от #12

    20:48 14.07.2026

  • 3 Брей

    11 9 Отговор
    И какво е общото между Христо Широков и собственика на Баба Алино ?

    20:48 14.07.2026

  • 4 Бацо

    29 3 Отговор
    А бацо ?

    20:48 14.07.2026

  • 5 Не, не е ХАМАС

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    По-зле е!

    20:49 14.07.2026

  • 6 Лост

    40 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ами , защото не написаха какъв е бил преди това .Бивш гард на Митьо очите и негова дясна ръка.

    20:49 14.07.2026

  • 7 кмета на врани кон

    28 0 Отговор
    скоро трябва да арестуват обласния на ТЪРГОВИЩЕ от 35 години вски кражби от измислени проекти минават през него ,горското е като негова семеина фирма ,назначава само бриближенени

    20:53 14.07.2026

  • 8 Тома

    20 4 Отговор
    Тези които ги арестуват все са деветата дупка на к.авала.После ги пускат и все едно нищо е нямало а откраднатите милиони никои не връща.

    20:55 14.07.2026

  • 9 Това

    12 1 Отговор
    шиле е поредния бушон за гърмене. След месец ще си е в къщи. Пито, платено.

    21:05 14.07.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    А В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ОБЛАСТ ХАСКОВО -
    ДПС МЕХМЕД АТАМАН - .. ПОТЪНАЛ ДНЕС ПОД ЕДИН ЕВРО - ВОДОПРОВОД КОЙТО
    ГО НЯМА :)
    ....

    21:08 14.07.2026

  • 11 Никой не закача

    14 1 Отговор
    Партийните функционери на ГЕРБ

    21:10 14.07.2026

  • 12 СЗО

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Не е прасето а Доган.

    21:16 14.07.2026

  • 13 Перо

    7 2 Отговор
    Икономическата престъпност няма партия и националност!

    Коментиран от #14

    21:19 14.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    СТРАШНО Е КАТО РОВЯ
    ОПГ СИК И ВЪЛКА И ДА СТИГНА ДО КИРО ДОБРЕВ И ПЪРВАНОВ
    ......
    ИЛИ ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ С ПЕТЬО БЛЪСКОВ И МАЙКАТА НА ШИШИ И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

    21:26 14.07.2026

  • 15 ИМАШЕ ЕДИН С БЪЛГАРСКО ИМЕ

    5 0 Отговор
    И те го арестуваха.

    21:27 14.07.2026

  • 16 Несебърлия

    6 0 Отговор
    Ами нашия Чочо Александров защо го бавят. Завлече държавата с милиони точено ДДС. Защо така арестуват избирателно ? Всички за които има съмнение и данни-в кауша.

    21:35 14.07.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Хамас е национално освободително движение МЪ,РШО ТУРСКА ЦИ,ГАНСКА А ДПС Е ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КРАЖБИ И УНИЩОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ,,РАЗБИРАШ ЛИ МЪ,РШО ЦИ,ГАНСКА

    21:39 14.07.2026

  • 18 Добро начало

    0 0 Отговор
    А дебелия кога? Мендила Деса Дуловската също? Хамида?

    21:44 14.07.2026