Арестуваха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков

Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е задържан тази сутрин в Поморие. Информацията потвърдиха за бТВ от Областната дирекция на МВР в Бургас.
От полицията уточниха, че не могат да предоставят повече подробности, тъй като служителите в Бургас са оказали единствено съдействие на свои колеги от Кърджали.
Според информацията до момента задържането е във връзка с досъдебно производство, водено от разследващите в Кърджали. Към този момент няма официална информация за предмета на разследването и дали на Широков е повдигнато обвинение.
Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие, а през декември 2024 година е избран за областен председател на партията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #5, #6, #17
20:46 14.07.2026
2 Помак
Коментиран от #12
20:48 14.07.2026
3 Брей
20:48 14.07.2026
4 Бацо
20:48 14.07.2026
5 Не, не е ХАМАС
До коментар #1 от "Сатана Z":По-зле е!
20:49 14.07.2026
6 Лост
До коментар #1 от "Сатана Z":Ами , защото не написаха какъв е бил преди това .Бивш гард на Митьо очите и негова дясна ръка.
20:49 14.07.2026
7 кмета на врани кон
20:53 14.07.2026
8 Тома
20:55 14.07.2026
9 Това
21:05 14.07.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДПС МЕХМЕД АТАМАН - .. ПОТЪНАЛ ДНЕС ПОД ЕДИН ЕВРО - ВОДОПРОВОД КОЙТО
ГО НЯМА :)
....
21:08 14.07.2026
11 Никой не закача
21:10 14.07.2026
12 СЗО
До коментар #2 от "Помак":Не е прасето а Доган.
21:16 14.07.2026
13 Перо
Коментиран от #14
21:19 14.07.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "Перо":СТРАШНО Е КАТО РОВЯ
ОПГ СИК И ВЪЛКА И ДА СТИГНА ДО КИРО ДОБРЕВ И ПЪРВАНОВ
......
ИЛИ ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ С ПЕТЬО БЛЪСКОВ И МАЙКАТА НА ШИШИ И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ
21:26 14.07.2026
15 ИМАШЕ ЕДИН С БЪЛГАРСКО ИМЕ
21:27 14.07.2026
16 Несебърлия
21:35 14.07.2026
17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #1 от "Сатана Z":Хамас е национално освободително движение МЪ,РШО ТУРСКА ЦИ,ГАНСКА А ДПС Е ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КРАЖБИ И УНИЩОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ,,РАЗБИРАШ ЛИ МЪ,РШО ЦИ,ГАНСКА
21:39 14.07.2026
18 Добро начало
21:44 14.07.2026