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Задържаха повторно областния лидер на ДПС – Бургас Христо Широков

Задържаха повторно областния лидер на ДПС – Бургас Христо Широков

15 Юли, 2026 13:22 880 6

  • дпс-
  • христо широков-
  • кърджали

Това стана минути след като изтече мярката му за задържане от 24 часа в Кърджали

Задържаха повторно областния лидер на ДПС – Бургас Христо Широков - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Акция на ГДБОП в Поморие. След като беше освободен от ареста, областният лидер на ДПС – Бургас, Христо Широков, отново беше задържан.

Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков е арестуван минути след като изтече мярката му за задържане от 24 часа в Кърджали, където беше задържан вчера, но по друго разследване.

Днес той беше отведен от двама служители на ГДБОП до домашния му адрес в Поморие, за да бъдат извършени претърсвания и разпити.

Самия Широков заяви, че задържането му в Кърджали е във връзка със сигнал от момче, което се е почувствало стресирано от него в ресторант в града.

Христо Широков, областен лидер на ДПС: „През 2025 г. някакво момче се е уплашило от мен в някакво заведение и през 2026 г. подава жалба.“


България
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