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Младеж си сложи примката от любовна мъка

Младеж си сложи примката от любовна мъка

28 Юли, 2026 13:16 846 20

  • младеж-
  • самоубийство-
  • бесило-
  • монтана

Младежът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Монтана за негова безопасност

Младеж си сложи примката от любовна мъка - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младеж от Монтана си сложи примката и реши да се обеси от любовна мъка. С успешна стратегия униформени предотвратиха опита му да се самоубие и го спасиха, пише telegraph.bg.

Драматичната история се е разиграла в парк „Слънчевата градина“. Сигнал, че 21-годишен младеж опитва да сложи край на живота си е постъпил малко след 1.30 часа в нощта срещу вторник на спешния телефон 112, съобщиха от полицията. Пристигналите на мястото униформени видели разстроения младеж на върха на високата рампа за скейтборд в парка.

Той казал на служителите на реда, че иска да се обеси, заради раздяла с приятелката си.

Един от полицаите разговарял с младежа и отклонил вниманието му, докато колегата му се изкачил на рампата. С бърза реакция той успял да фиксира младежа, да пререже въжето около врата му и да предотврати фаталния изход.

Младият мъж е свален безопасно на земята и прегледан от медицински екип. На място е оказано съдействие и от психолог на МВР.

Младежът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Монтана за негова безопасност. По случая е образувана преписка.


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Това не е мъж, а п.

    13:17 28.07.2026

  • 2 Българин

    21 0 Отговор
    Абе човече, затади 2 пръста вкиснато месо и изперкала кокошка, която цял живот ще ти трови живота, не си заслужава да си слагаш примката, помисли малко.

    13:19 28.07.2026

  • 3 Когато стане на 40 години

    12 0 Отговор
    и види каква торба е станала тази "красавица" ще си види какъв му е бил акъла.

    13:20 28.07.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Младо и глупаво. С пистолет нямаше да станат фалове. Здраве да е, ще знае за другия път. Т.е., след няколко часа.

    Коментиран от #8

    13:21 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    турските драми са като човешката глупост, както е казал поета

    13:22 28.07.2026

  • 7 Много

    7 0 Отговор
    Лабави са станали новите мъже! И мен една ме заряза, но продължавам да живея!

    13:22 28.07.2026

  • 8 МП4

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    От къде да го вземе този пистолет , от закусвалнята ли 😅😅

    Коментиран от #13

    13:24 28.07.2026

  • 9 Защо полицая му е помогнал?

    2 4 Отговор
    Един дебил по малко!

    Коментиран от #15, #19

    13:24 28.07.2026

  • 10 Устата

    1 0 Отговор
    До всички продажни КирякСтефчовци, марионетки, лъжци, неопределили се, двулични тюфлеци, заработващи милиони на народен гръб.
    - Много ви обичах, но вече ви зарязвам. Ще си сложите ли сега примката?

    13:24 28.07.2026

  • 11 Трол

    3 0 Отговор
    Крайно време е държавата да почне да подпомага такива изпаднали в затруднение младежи, като им осигури елитни психоложки за преодоляване на травмата. Ще забравят за всякакво бесене на секундата.

    Коментиран от #16

    13:24 28.07.2026

  • 12 Върнете казармата!

    5 1 Отговор
    Че много лабави станаха мъжленцата!

    13:25 28.07.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "МП4":

    Е, на 21 год., ако не знае откъде, значи е много залупен.😂

    13:30 28.07.2026

  • 14 Поздравления👍!

    2 0 Отговор
    Веднъж МВР,да си заслужи високите заплати...!

    13:35 28.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Илашчук

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Прав си!
    Аз ще помогна...имам богат опит в ,,материята"...!

    13:38 28.07.2026

  • 17 За дв

    3 0 Отговор
    За два пръста опикано месо ли бе?
    Какво друго може да ти предложи тая?

    13:38 28.07.2026

  • 18 Едва ли

    4 0 Отговор
    е имал твърдото желание да сложи край на живота си , по - скоро да "стресне" любимата и тя да промени мнението си ! Не си струва !

    13:39 28.07.2026

  • 19 Правиш се на интересен...!

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Защо полицая му е помогнал?":

    Е не си...!!!
    Но знай-
    ,,Бог забавя,но не забравя!"...!!!

    13:40 28.07.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Пак като не е по лебов по приятел

    13:41 28.07.2026