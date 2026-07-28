Младеж си сложи примката от любовна мъка

Младеж от Монтана си сложи примката и реши да се обеси от любовна мъка. С успешна стратегия униформени предотвратиха опита му да се самоубие и го спасиха, пише telegraph.bg.

Драматичната история се е разиграла в парк „Слънчевата градина“. Сигнал, че 21-годишен младеж опитва да сложи край на живота си е постъпил малко след 1.30 часа в нощта срещу вторник на спешния телефон 112, съобщиха от полицията. Пристигналите на мястото униформени видели разстроения младеж на върха на високата рампа за скейтборд в парка.

Той казал на служителите на реда, че иска да се обеси, заради раздяла с приятелката си.

Един от полицаите разговарял с младежа и отклонил вниманието му, докато колегата му се изкачил на рампата. С бърза реакция той успял да фиксира младежа, да пререже въжето около врата му и да предотврати фаталния изход.

Младият мъж е свален безопасно на земята и прегледан от медицински екип. На място е оказано съдействие и от психолог на МВР.

Младежът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Монтана за негова безопасност. По случая е образувана преписка.