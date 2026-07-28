Младеж си сложи примката от любовна мъка

Младеж от Монтана си сложи примката и реши да се обеси от любовна мъка. С успешна стратегия униформени предотвратиха опита му да се самоубие и го спасиха, пише telegraph.bg.
Драматичната история се е разиграла в парк „Слънчевата градина“. Сигнал, че 21-годишен младеж опитва да сложи край на живота си е постъпил малко след 1.30 часа в нощта срещу вторник на спешния телефон 112, съобщиха от полицията. Пристигналите на мястото униформени видели разстроения младеж на върха на високата рампа за скейтборд в парка.
Той казал на служителите на реда, че иска да се обеси, заради раздяла с приятелката си.
Един от полицаите разговарял с младежа и отклонил вниманието му, докато колегата му се изкачил на рампата. С бърза реакция той успял да фиксира младежа, да пререже въжето около врата му и да предотврати фаталния изход.
Младият мъж е свален безопасно на земята и прегледан от медицински екип. На място е оказано съдействие и от психолог на МВР.
Младежът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Монтана за негова безопасност. По случая е образувана преписка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
13:17 28.07.2026
2 Българин
13:19 28.07.2026
3 Когато стане на 40 години
13:20 28.07.2026
4 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #8
13:21 28.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 kоkорчо 💋🍌
13:22 28.07.2026
7 Много
13:22 28.07.2026
8 МП4
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":От къде да го вземе този пистолет , от закусвалнята ли 😅😅
Коментиран от #13
13:24 28.07.2026
9 Защо полицая му е помогнал?
Коментиран от #15, #19
13:24 28.07.2026
10 Устата
- Много ви обичах, но вече ви зарязвам. Ще си сложите ли сега примката?
13:24 28.07.2026
11 Трол
Коментиран от #16
13:24 28.07.2026
12 Върнете казармата!
13:25 28.07.2026
13 Евгени от Алфапласт
До коментар #8 от "МП4":Е, на 21 год., ако не знае откъде, значи е много залупен.😂
13:30 28.07.2026
14 Поздравления👍!
13:35 28.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Илашчук
До коментар #11 от "Трол":Прав си!
Аз ще помогна...имам богат опит в ,,материята"...!
13:38 28.07.2026
17 За дв
Какво друго може да ти предложи тая?
13:38 28.07.2026
18 Едва ли
13:39 28.07.2026
19 Правиш се на интересен...!
До коментар #9 от "Защо полицая му е помогнал?":Е не си...!!!
Но знай-
,,Бог забавя,но не забравя!"...!!!
13:40 28.07.2026
20 Kaлпазанин
13:41 28.07.2026