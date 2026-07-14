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Мъж преби до смърт приятелката си след пиянски скандал в Карлово

Мъж преби до смърт приятелката си след пиянски скандал в Карлово

14 Юли, 2026 13:25 915 15

  • убийство-
  • карлово

Установено е, че мъжът и пострадалата жена живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово

Мъж преби до смърт приятелката си след пиянски скандал в Карлово - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 52 г. за това, че на 12.07.2026 г., в гр. Карлово, обл. Пловдив, умишлено умъртвил другиго – жена на 53 г., като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 6 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

Установено е, че мъжът и пострадалата жена живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово.

На 12 юли 2026 г. двамата били в дома си, като между тях възникнал скандал.

Впоследствие мъжът нанесъл побой на жената, в резултат на което тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

Към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ, районното управление и пловдивския отдел „Криминална полиция“, съобщават от ОДМВР-Пловдив.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 15 юли 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, информират от пресцентъра на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    9 7 Отговор
    Избраха фашист за кмет пред ген. Шивиков, сега това..

    Коментиран от #3, #9

    13:26 14.07.2026

  • 2 руzcямил

    6 5 Отговор
    важното е да няма инстамбулска конвенция!

    13:28 14.07.2026

  • 3 през кухатати тиква

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    да мине трактор с ремарке !

    13:31 14.07.2026

  • 4 Радев

    3 2 Отговор
    Сефте

    13:32 14.07.2026

  • 5 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Гали от остров ман

    13:32 14.07.2026

  • 6 Германец

    5 2 Отговор
    Българските жени винаги се възбуждат от биячи

    13:34 14.07.2026

  • 7 ИВАН

    8 1 Отговор
    Язък за хубавото градче, и там се напълни с хлебарки лилави.

    13:35 14.07.2026

  • 8 Изпепеляваща любов

    3 3 Отговор
    Понякога любовта убива ;)

    13:36 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 604

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Тиху ве люмпин ..на живо на мравятъ път прайш зад копчетъ бандюгъ...

    13:41 14.07.2026

  • 11 604

    2 0 Отговор
    Моъйтъ мома има бицепс 60..вдигъ мъ с 1 ръка...побйвъ мъ всеки ден, по малко но редовно...

    13:43 14.07.2026

  • 12 Тома

    5 0 Отговор
    Мъжа сигурно е Мюмюн

    13:44 14.07.2026

  • 13 Дик диверсанта

    0 2 Отговор
    Военен руски трол ли е този?

    Коментиран от #15

    13:48 14.07.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    По злобата и грозните обиди те познах, че си укро/ме.лез, нали?
    Чак после видях,че това е точно така.

    13:50 14.07.2026

  • 15 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дик диверсанта":

    Не е. Руския трол се крие под леглото ти. Само чака да заспиш и...
    Абе, кво да ти разправям, нали усещаш как ти пулсира дупенцето? Е това ти е от него и от неприличните неща, които прави с теб.

    13:52 14.07.2026