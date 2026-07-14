Мъж преби до смърт приятелката си след пиянски скандал в Карлово

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 52 г. за това, че на 12.07.2026 г., в гр. Карлово, обл. Пловдив, умишлено умъртвил другиго – жена на 53 г., като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 6 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

Установено е, че мъжът и пострадалата жена живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово.

На 12 юли 2026 г. двамата били в дома си, като между тях възникнал скандал.

Впоследствие мъжът нанесъл побой на жената, в резултат на което тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

Към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ, районното управление и пловдивския отдел „Криминална полиция“, съобщават от ОДМВР-Пловдив.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 15 юли 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, информират от пресцентъра на прокуратурата.