Мъж преби до смърт приятелката си след пиянски скандал в Карлово

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 52 г. за това, че на 12.07.2026 г., в гр. Карлово, обл. Пловдив, умишлено умъртвил другиго – жена на 53 г., като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 6 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.
Установено е, че мъжът и пострадалата жена живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово.
На 12 юли 2026 г. двамата били в дома си, като между тях възникнал скандал.
Впоследствие мъжът нанесъл побой на жената, в резултат на което тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.
Към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ, районното управление и пловдивския отдел „Криминална полиция“, съобщават от ОДМВР-Пловдив.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
На 15 юли 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, информират от пресцентъра на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така така
Коментиран от #3, #9
13:26 14.07.2026
2 руzcямил
13:28 14.07.2026
3 през кухатати тиква
До коментар #1 от "така така":да мине трактор с ремарке !
13:31 14.07.2026
4 Радев
13:32 14.07.2026
5 Исторически парк
13:32 14.07.2026
6 Германец
13:34 14.07.2026
7 ИВАН
13:35 14.07.2026
8 Изпепеляваща любов
13:36 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 604
До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Тиху ве люмпин ..на живо на мравятъ път прайш зад копчетъ бандюгъ...
13:41 14.07.2026
11 604
13:43 14.07.2026
12 Тома
13:44 14.07.2026
13 Дик диверсанта
Коментиран от #15
13:48 14.07.2026
14 Механик
До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":По злобата и грозните обиди те познах, че си укро/ме.лез, нали?
Чак после видях,че това е точно така.
13:50 14.07.2026
15 Механик
До коментар #13 от "Дик диверсанта":Не е. Руския трол се крие под леглото ти. Само чака да заспиш и...
Абе, кво да ти разправям, нали усещаш как ти пулсира дупенцето? Е това ти е от него и от неприличните неща, които прави с теб.
13:52 14.07.2026