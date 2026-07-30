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Шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга

Шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга

30 Юли, 2026 16:12 1 248 18

  • панагюрище-
  • шофьор-
  • дете

Водачът все пак е открит от полицията

Шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицаи от Районното управление в Панагюрище установиха шофьора на автомобил, блъснал шестгодишно дете и избягал. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът за инцидента е подаден около 21,15 часа в сряда. На място са изпратени полицейски екип и линейка на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че е блъснато шестгодишно момче от Панагюрище. След преглед от медицински екип е констатирано, че детето не е получило сериозни наранявания, съобщава БТА.

По данни на полицията водачът е напуснал местопроизшествието, без да окаже помощ и да изчака пристигането на полицейските служители. Униформените установили, че автомобилът с чуждестранна регистрация е управляван от 21-годишен мъж от Панагюрище.

Съставени са му актове, а шофьорската му книжка е отнета временно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    18 1 Отговор
    За вас не знам но на мен ми звучи като ромска история

    Коментиран от #8

    16:14 30.07.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    5 5 Отговор
    с юмручето на румен, схемаджиев, никой не ще да има работа

    16:17 30.07.2026

  • 3 Полицията работи

    20 0 Отговор
    Една вечер звъня на полицията да подам сигнал за дрифтове пред блока където живея на осмия етаж. Полицая ме пита за номерата на колите.
    Отговорих му,че след малко ще му дам рама и двигател

    Коментиран от #5

    16:20 30.07.2026

  • 4 Гост

    9 2 Отговор
    Дано се оправи и е живо и здраво детенцето, не знам до колко е истина, но не е лилав и полицаите искали да правят алкохолна проба на детето, явно са подкупени вече.

    Коментиран от #11

    16:21 30.07.2026

  • 5 МП4

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полицията работи":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:31 30.07.2026

  • 6 Блъснал чавето ама му немало нищо

    5 1 Отговор
    И да чекал да доде милиция🤣🤣🤣🤣🤣 безумия

    16:31 30.07.2026

  • 7 Янко

    11 0 Отговор
    С полска регистрация и полска шофьорска книжка това само може да е бай м.гал

    16:38 30.07.2026

  • 8 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    А на мен на МВР пикчърс история.

    16:38 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дудов

    2 0 Отговор
    И шофьора и хакнатия са мангалистанци, нали?

    16:58 30.07.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    А вие задавате ли си въпроса какво прави шест годишно дете по това време на улицата..
    Ни най малко оправдавам шофьора още че е избягал..
    Къде са отговорните в кавички родители..?!
    Те също трябва да бъдат наказани с една солидна глоба..

    16:59 30.07.2026

  • 12 Мюмюн от съседното село

    3 1 Отговор
    Ей како прай туй чаве амен към десит часа навънка,да са глубят майка му и баща му
    Ама ут каде да им зимат парас кът нищо ни рабутят

    17:00 30.07.2026

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ОТ КЪДЕ Е. ИЗБЯГАЛ ЛИ Е? ДА.ТОГАВА ДА МУ ОТНЕМАТ КНИЖКАТА ЗА ГОДИНА И ДА МУ СВАЛЯТ НОМЕРАТА.ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. ЗЛОДЕИ ЛИ ШОФИРЪТ ? 🚔🫵🚔🤦‍♂️🫵🚔🤦‍♂️🫵🚔

    Коментиран от #14

    17:01 30.07.2026

  • 14 Еврозона и Шенген

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Не са необходими номера и книжка издадени от КАТ бг, за да газиш безнаказано хората по улиците.

    17:09 30.07.2026

  • 15 Нексус

    2 0 Отговор
    Спор няма, че това е 21-фодишен селски дебил с празна глава.
    Но смятам, че същите актове трябва да се връчат и на родителите, пуснали само детето си по улиците.
    В САЩ например, пуснато само дете под 14г. води автоматично отнемане на родителските права.

    Коментиран от #16

    17:25 30.07.2026

  • 16 Дааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нексус":

    Защо не си помислиш че майката е на 20.
    Тоест го е родила на 13-14 г
    Нещо пак за краварника да кажеш

    Коментиран от #17

    17:27 30.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нексус

    0 0 Отговор
    Нима много б.......улгарист....анци не правят същото, другарю?

    17:30 30.07.2026