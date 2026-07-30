Шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга

Полицаи от Районното управление в Панагюрище установиха шофьора на автомобил, блъснал шестгодишно дете и избягал. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.
Сигналът за инцидента е подаден около 21,15 часа в сряда. На място са изпратени полицейски екип и линейка на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че е блъснато шестгодишно момче от Панагюрище. След преглед от медицински екип е констатирано, че детето не е получило сериозни наранявания, съобщава БТА.
По данни на полицията водачът е напуснал местопроизшествието, без да окаже помощ и да изчака пристигането на полицейските служители. Униформените установили, че автомобилът с чуждестранна регистрация е управляван от 21-годишен мъж от Панагюрище.
Съставени са му актове, а шофьорската му книжка е отнета временно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Коментиран от #8
16:14 30.07.2026
2 kоkорчо 💋🍌
16:17 30.07.2026
3 Полицията работи
Отговорих му,че след малко ще му дам рама и двигател
Коментиран от #5
16:20 30.07.2026
4 Гост
Коментиран от #11
16:21 30.07.2026
5 МП4
До коментар #3 от "Полицията работи":🤣🤣🤣🤣🤣
16:31 30.07.2026
6 Блъснал чавето ама му немало нищо
16:31 30.07.2026
7 Янко
16:38 30.07.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Дааааа":А на мен на МВР пикчърс история.
16:38 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дудов
16:58 30.07.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #4 от "Гост":А вие задавате ли си въпроса какво прави шест годишно дете по това време на улицата..
Ни най малко оправдавам шофьора още че е избягал..
Къде са отговорните в кавички родители..?!
Те също трябва да бъдат наказани с една солидна глоба..
16:59 30.07.2026
12 Мюмюн от съседното село
Ама ут каде да им зимат парас кът нищо ни рабутят
17:00 30.07.2026
13 Цвете
Коментиран от #14
17:01 30.07.2026
14 Еврозона и Шенген
До коментар #13 от "Цвете":Не са необходими номера и книжка издадени от КАТ бг, за да газиш безнаказано хората по улиците.
17:09 30.07.2026
15 Нексус
Но смятам, че същите актове трябва да се връчат и на родителите, пуснали само детето си по улиците.
В САЩ например, пуснато само дете под 14г. води автоматично отнемане на родителските права.
Коментиран от #16
17:25 30.07.2026
16 Дааааа
До коментар #15 от "Нексус":Защо не си помислиш че майката е на 20.
Тоест го е родила на 13-14 г
Нещо пак за краварника да кажеш
Коментиран от #17
17:27 30.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нексус
17:30 30.07.2026