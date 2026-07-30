Шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга

Полицаи от Районното управление в Панагюрище установиха шофьора на автомобил, блъснал шестгодишно дете и избягал. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът за инцидента е подаден около 21,15 часа в сряда. На място са изпратени полицейски екип и линейка на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че е блъснато шестгодишно момче от Панагюрище. След преглед от медицински екип е констатирано, че детето не е получило сериозни наранявания, съобщава БТА.

По данни на полицията водачът е напуснал местопроизшествието, без да окаже помощ и да изчака пристигането на полицейските служители. Униформените установили, че автомобилът с чуждестранна регистрация е управляван от 21-годишен мъж от Панагюрище.

Съставени са му актове, а шофьорската му книжка е отнета временно.