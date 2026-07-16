Една патрулка остава да пази хижа "Петрохан"

Една полицейска патрулка все пак ще продължи да пази хижа "Петрохан", където трима души от групата на Ивайло Калушев намериха смъртта си.
По-рано прокуратурата реши да вдигне полицейската охрана на хижа „Петрохан" и под връх Околчица, тъй като според разследващите тя вече не е необходима.
Въпреки това една патрулка все още остава на мястото, съобщи NOVA.
За промените на полицейското присъствие са уведомени близките на загиналите.
Решението е свързано с напредналия етап на разследването по досъдебното производство за смъртта на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов в района на хижата и на 15-годишното момче, Николай Златков и Ивайло Калушев, намерехи в кемпер под връх Околчица.
Охраната на мястото беше въведена, за да бъде запазено местопроизшествието и да се осигури нормалното извършване на необходимите следствени действия.
От прокуратурата посочват, че на този етап необходимостта от продължаване на полицейското присъствие е отпаднала. За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.
Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.
На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишно дете, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре
20:07 16.07.2026
2 Мимо
20:08 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИВАН
20:12 16.07.2026
5 тошо
20:17 16.07.2026
6 снета НСохрана
20:22 16.07.2026
7 Механик
20:26 16.07.2026
8 Как
20:32 16.07.2026
9 Стана Z
20:33 16.07.2026
10 здухан палицай
20:45 16.07.2026
11 Владо Илиев
20:46 16.07.2026
12 Гост
21:18 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.