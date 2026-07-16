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Една патрулка остава да пази хижа "Петрохан"

Една патрулка остава да пази хижа "Петрохан"

16 Юли, 2026 20:04 834 13

  • ивайло калушев-
  • педофилия-
  • убийство-
  • петрохан-
  • патрулка

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София

Една патрулка остава да пази хижа "Петрохан" - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една полицейска патрулка все пак ще продължи да пази хижа "Петрохан", където трима души от групата на Ивайло Калушев намериха смъртта си.

По-рано прокуратурата реши да вдигне полицейската охрана на хижа „Петрохан" и под връх Околчица, тъй като според разследващите тя вече не е необходима.

Въпреки това една патрулка все още остава на мястото, съобщи NOVA.

За промените на полицейското присъствие са уведомени близките на загиналите.

Решението е свързано с напредналия етап на разследването по досъдебното производство за смъртта на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов в района на хижата и на 15-годишното момче, Николай Златков и Ивайло Калушев, намерехи в кемпер под връх Околчица.

Охраната на мястото беше въведена, за да бъде запазено местопроизшествието и да се осигури нормалното извършване на необходимите следствени действия.

От прокуратурата посочват, че на този етап необходимостта от продължаване на полицейското присъствие е отпаднала. За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишно дете, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    10 0 Отговор
    Като са самоубийства какво толкова пази?

    20:07 16.07.2026

  • 2 Мимо

    12 0 Отговор
    Аааа, ясно - продължава "спането на хладно" за извънреден труд. Това са думи на милиционер, който не може да се "уреди" да го пращат да "пази" на Петрохан. Щото и там се ходи да се "дежури" с връзки...

    20:08 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИВАН

    12 0 Отговор
    Тъй, тъй ... лапайте си чистия въздух, возете си се на държавните коли ... ние ще ви хрантутим.

    20:12 16.07.2026

  • 5 тошо

    6 2 Отговор
    пегрохан е канал за контрабанда от времето на соца,точка!

    20:17 16.07.2026

  • 6 снета НСохрана

    9 0 Отговор
    колко държавни пари на ден за една патрулка с двама полицаи струва денонощната охрана с отпаднала необходимост на идцяло частен имот?

    20:22 16.07.2026

  • 7 Механик

    9 1 Отговор
    По колко полицая има в патрулката? Внимавайте, ейй! Петрохан е заразно място с особена енергия. Да не вземете да се пипате по "глупостите", че то така се почва. Току виж някоя чакра ви се отворила (отзад).

    20:26 16.07.2026

  • 8 Как

    4 0 Отговор
    Крият нещо . Хванаха канала за мигранти през Сърбия.Да не би заради този канал да ги убиха?

    20:32 16.07.2026

  • 9 Стана Z

    6 0 Отговор
    А къде ходят да акат стражарите?

    20:33 16.07.2026

  • 10 здухан палицай

    3 0 Отговор
    пазя си и взимам колко трима бачкатора а 20-те заплати се приближават..... а после ще имам пенсия по голяма от заплата на простосмъртен роб

    20:45 16.07.2026

  • 11 Владо Илиев

    1 0 Отговор
    Хем не се размножават хем пълно с пе дали млади стари че и се самоубиват. Сбъркан свят.

    20:46 16.07.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Еее, мноу асно! Сега с тия новите хай тек патрулки за какво са ни повече!!! Пък и то колко ще запалят, докато им намерят бутона...

    21:18 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.