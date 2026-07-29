Откриха близо 19 тона пилешко месо, забранено за човешка употреба

Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР проведе специализирана операция, при която успя да предотврати пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация.

Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за човешка употреба месо.