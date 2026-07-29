Откриха близо 19 тона пилешко месо, забранено за човешка употреба

Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР проведе специализирана операция, при която успя да предотврати пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация.
Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за човешка употреба месо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #5
16:27 29.07.2026
2 Янко
16:28 29.07.2026
3 Пич
Защото нали не си въобразявате, че това е изключение...?!
Изклюение е, че са ги хванали!!!
Коментиран от #23
16:28 29.07.2026
4 12...34
16:29 29.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кккккк
Коментиран от #8, #12
16:31 29.07.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #27
16:31 29.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "Кккккк":Що да ходят в затвора!?Това са бизнесмени патриоти ,които хранят народа!🦍🥳🤣👍
16:33 29.07.2026
9 Меса
16:34 29.07.2026
10 Унуфри
16:35 29.07.2026
11 За Радевите
16:35 29.07.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Кккккк":Собственикът на склада е Методи Иванов от партията на Зелените.
16:36 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хасковски каунь
Защо не кажат фирмата? Магазина? Иначе на такава информация как да вярвам.
Коментиран от #21
16:40 29.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 защо
Месото е без документи бе, "журналистике"! Затова е "негодно"!
От къде ви намериха ...
16:45 29.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Антикомуне
До коментар #16 от "Хасковски каунь":Научи се да четеш. Месото е открито в склад в някакво забутано село, та дано не го намерят.
16:55 29.07.2026
22 Пилето Росо
16:56 29.07.2026
23 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #3 от "Пич":Не мисля ,че са изкарали
"някое смешно евро" !
По-скоро са изкарали сериозно евро!
Само "те"си знаят колко тона са ни пробутали .
И после някои казват, че еврото е виновно. Много тЕрикати много нещо .Няма държава !
16:58 29.07.2026
24 Бг гражданин
17:03 29.07.2026
25 Хе Хе
17:07 29.07.2026
26 Дис ис Бългерия
17:13 29.07.2026
27 Ти па така
До коментар #7 от "Mими Кучева🐕🦺":и не го научи тоя български!
Мухаха!
17:18 29.07.2026
28 Ни институции,
Все генерали на власт и всичко е на поразия, никакъв ред, никакви закони!
17:20 29.07.2026
29 азз
17:20 29.07.2026
30 От 200гр. месо
Коментиран от #36
17:25 29.07.2026
31 Нерито
забранено за преработка, забранено, като храна за животни, само лешоядите в Мексико знаят!
17:29 29.07.2026
32 Трътлю
Коментиран от #33
17:29 29.07.2026
33 Яко
До коментар #32 от "Трътлю":Отиваш в Китай.
17:30 29.07.2026
34 Във всяка
17:31 29.07.2026
35 факт
17:36 29.07.2026
36 факт
До коментар #30 от "От 200гр. месо":и в детските градини
17:40 29.07.2026