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Откриха близо 19 тона пилешко месо, забранено за човешка употреба

Откриха близо 19 тона пилешко месо, забранено за човешка употреба

29 Юли, 2026 16:25 2 161 36

  • пилешко месо-
  • подгумер-
  • акция

То е негодно за консумация

Откриха близо 19 тона пилешко месо, забранено за човешка употреба - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Отдел „Икономическа полиция“ към СДВР проведе специализирана операция, при която успя да предотврати пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация.

Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за човешка употреба месо.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    19 2 Отговор
    Да знаете Петя Дикова е яла от това месо и не се знае какъв и колко алкохол е изпила.

    Коментиран от #5

    16:27 29.07.2026

  • 2 Янко

    47 0 Отговор
    А предните пратки са изядени от хората.

    16:28 29.07.2026

  • 3 Пич

    64 0 Отговор
    Разни дембели престъпници тровят и убиват сънародниците си, за да изкарат някое смешно евро!!!
    Защото нали не си въобразявате, че това е изключение...?!
    Изклюение е, че са ги хванали!!!

    Коментиран от #23

    16:28 29.07.2026

  • 4 12...34

    43 0 Отговор
    В магазините само такова се предлага от години,

    16:29 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кккккк

    34 0 Отговор
    В затвора ще ходят ли нарушителите! Колко години предвижда НК.

    Коментиран от #8, #12

    16:31 29.07.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 3 Отговор
    Подценяват българинът!Той може да консумира всичко!🦃🦃🦃🥳🤣👍

    Коментиран от #27

    16:31 29.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кккккк":

    Що да ходят в затвора!?Това са бизнесмени патриоти ,които хранят народа!🦍🥳🤣👍

    16:33 29.07.2026

  • 9 Меса

    31 0 Отговор
    на по 20 години във фризери , от военните резерви по света !

    16:34 29.07.2026

  • 10 Унуфри

    22 2 Отговор
    Нашите европейски партньори ни го дават нали на времето така казваха нии ще жа ви даваме ето го

    16:35 29.07.2026

  • 11 За Радевите

    8 6 Отговор
    кошници ?!

    16:35 29.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    26 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кккккк":

    Собственикът на склада е Методи Иванов от партията на Зелените.

    16:36 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хасковски каунь

    21 4 Отговор
    Мисля , че във големите вериги това не е възможно да се пусне за консумация.
    Защо не кажат фирмата? Магазина? Иначе на такава информация как да вярвам.

    Коментиран от #21

    16:40 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 защо

    13 2 Отговор
    Светлее,
    Месото е без документи бе, "журналистике"! Затова е "негодно"!
    От къде ви намериха ...

    16:45 29.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Антикомуне

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хасковски каунь":

    Научи се да четеш. Месото е открито в склад в някакво забутано село, та дано не го намерят.

    16:55 29.07.2026

  • 22 Пилето Росо

    3 0 Отговор
    Арно съм, само за яденьа! Ха ха!

    16:56 29.07.2026

  • 23 ОБЕКТИВНИЯ

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не мисля ,че са изкарали
    "някое смешно евро" !
    По-скоро са изкарали сериозно евро!
    Само "те"си знаят колко тона са ни пробутали .
    И после някои казват, че еврото е виновно. Много тЕрикати много нещо .Няма държава !

    16:58 29.07.2026

  • 24 Бг гражданин

    14 0 Отговор
    Много годно племе сме! Някой идиот,в името на печалбата е готов са изтрови хората.Но на мислете че е сам в играта,там са Хеи, там е митница,и т.н... тук трябва ,като в Китай,на стадиона и разстрел.нито Радев,нито Който и да е ,може да се справи с тона изродено племе

    17:03 29.07.2026

  • 25 Хе Хе

    6 0 Отговор
    Това е за ресторантите Мишлен и за ол инлузива по български. На печелившите честито. Все пак чиниите са по 8 евро с какво да ги пълнят.

    17:07 29.07.2026

  • 26 Дис ис Бългерия

    1 2 Отговор
    Да, може да е забранено за човеци, но в България сме НеЧовеци. Ние сме най-коравите в ЕС, майна

    17:13 29.07.2026

  • 27 Ти па така

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    и не го научи тоя български!

    Мухаха!

    17:18 29.07.2026

  • 28 Ни институции,

    2 0 Отговор
    но правителство, ни държава!

    Все генерали на власт и всичко е на поразия, никакъв ред, никакви закони!

    17:20 29.07.2026

  • 29 азз

    1 0 Отговор
    Що нещо е вече изядено.....

    17:20 29.07.2026

  • 30 От 200гр. месо

    2 1 Отговор
    стават пилешки хапки - по €15 вървят по морето. Значи €75 от килограм. Сметнете за 19 000кг колко пара е това. 1 425 000€ се получава.

    Коментиран от #36

    17:25 29.07.2026

  • 31 Нерито

    1 1 Отговор
    Колко сме изяли, забранено за консумация
    забранено за преработка, забранено, като храна за животни, само лешоядите в Мексико знаят!

    17:29 29.07.2026

  • 32 Трътлю

    2 0 Отговор
    Преди 20 години в интернет се въртеше един кратък клип: Съдебна зала в Китай. С произнасянето на присъдата “… за корупция … ви осъждам на смърт …” един набит униформен бавно се приближи в гръб на осъдения и изстреля един куршум в главата отзад.

    Коментиран от #33

    17:29 29.07.2026

  • 33 Яко

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Трътлю":

    Отиваш в Китай.

    17:30 29.07.2026

  • 34 Във всяка

    1 0 Отговор
    нормална държава за това влизаш в затвора!

    17:31 29.07.2026

  • 35 факт

    1 0 Отговор
    каналите на герб

    17:36 29.07.2026

  • 36 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "От 200гр. месо":

    и в детските градини

    17:40 29.07.2026