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НОИ ще може да иска ново произнасяне от ТЕЛК при наказателно производство и издадени решения въз основа на документи с невярно съдържание

НОИ ще може да иска ново произнасяне от ТЕЛК при наказателно производство и издадени решения въз основа на документи с невярно съдържание

30 Юли, 2026 18:09 552 7

  • нои-
  • телк-
  • инвалидни пенсии

Новата разпоредба от Закона за здравето влиза в сила от 1 август тази година

НОИ ще може да иска ново произнасяне от ТЕЛК при наказателно производство и издадени решения въз основа на документи с невярно съдържание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният осигурителен институт (НОИ) ще може да иска ново произнасяне от ТЕЛК при наказателно производство и издадени решения въз основа на документи с невярно съдържание, съобщиха от пресцентъра на Института.

С новата разпоредба на чл. 113а от Закона за здравето, НОИ получава възможност да поиска ново произнасяне от ТЕЛК при влязло в сила експертно решение, чийто срок на валидност още не е изтекъл. Това ще може да става само и единствено в случаите, когато прокуратурата е образувала наказателно производство за извършено престъпление при и по повод издаване на експертно решение и в хода на разследването се установят данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи.

Тази възможност предполага образувано наказателно производство, а не анонимен сигнал или обикновено съмнение. Постановеното експертно решение остава в сила до новото произнасяне от ТЕЛК/НЕЛК, като в този случай пенсията за инвалидност не се спира автоматично след връщане на преписката към органите на медицинската експертиза.

До момента действащата уредба даваше възможност на НОИ при установено несъответствие или грешка в експертното решение да реагира в срока за обжалването му, но не предоставяше правна възможност на института да поиска преразглеждане на вече влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, дори когато е получена информация, че в хода на образувано наказателно производство за извършено престъпление са установени данни, че то е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или на неистински или преправени документи.

Новата разпоредба от Закона за здравето влиза в сила от 1 август тази година.

За хората, получаващи пенсия за инвалидност по право, нищо не се променя, тъй като те не са обект на новите разпоредби. Пенсията за инвалидност се отпуска и изплаща въз основа на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което се установяват 50 % или над 50 % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

От 1 ноември 2026 г. медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат възможност да преглеждат информация от електронното здравно досие на лице, преминаващо освидетелстване или преосвидетелстване, но само след негово изрично писмено съгласие. Без такова съгласие достъп не се предоставя. Целта на достъпа е по-пълна и по-бърза преценка на здравословното състояние в рамките на самото производство пред медицинската комисия, допълниха от НОИ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Малиии

    3 0 Отговор
    Половината от писателите тук , ще изчезнат .. Ще останат сал начетените партийни секретари .

    18:11 30.07.2026

  • 2 хехе

    6 0 Отговор
    че то поне една трета от телковите решения са въз основа на менте документи.

    18:12 30.07.2026

  • 3 честен ционист

    3 2 Отговор
    Радевисти ще внедрят ИИ в ТЕЛК и 99% ще прогледнат и проходят.

    18:12 30.07.2026

  • 4 обективен

    9 0 Отговор
    Поне 60% от ромляните които получават пенсии от ТЕЛК са фалшиви !!! Десетки доктори хванаха , и един от тях не е вкаран в затвора . !!

    18:13 30.07.2026

  • 5 бою циганина

    4 0 Отговор
    дал съм телкове на цели села с избиратели на дпс-гроб, те винаги имат по голям доход от работещи българи

    18:16 30.07.2026

  • 6 мизерник !!

    2 0 Отговор
    Скрий се бееее!!!

    18:26 30.07.2026

  • 7 гост

    1 0 Отговор
    Всички работници в сивия и даже черния сектор вземат фалшива пенсия, крайно време да спрем да им плащаме. Който няма сериозно заболяване и не си е плащал данъците не му се полага пенсия и да върне откраднатите вече пари

    19:07 30.07.2026