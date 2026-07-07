Криминалист: Официалната версия за казуса "Петрохан" съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели

Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакцията на службите. Това каза криминалистът Иван Савов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.
Припомняме, че институции в цялата страна получиха днес съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена, а хората бяха евакуирани. Най-потърпевши се оказаха съдилищата.
По негови думи с навлизането на технологиите възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм.
Фалшив сигнал за бомба евакуира съда в Петрич
"Този вид телефонен тероризъм, защото това е тероризъм, така да се каже, показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората. Защото, пак казвам, това е нещо, което много лесно и ние с вас бихме могли да го извършим. Просто трябва, как да се каже, да не ни пука особено. Тук въпросът е дали имаме социалната спирачка да не го направим“, отбеляза експертът.
Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитание за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури:
"Нека си представим, че ние с вас сме терористи, които сме решили да подготвяме някакъв терористичен акт в България. И ето така, съвсем безобидно, създаваме една такава установка, за да видим как действат службите. Дали ще се вземе на сериозно този сигнал, дали ще има проверки, кой ще дойде, на кои публични места, какво ще се случи, дали хората ще се евакуират. Просто стоим и наблюдаваме. Водим си записки, примерно за 7-8-9 месеца, когато всички са забравили за това нещо, ние решаваме да действаме. И правим нещо ужасно. Ето защо държавата не трябва да приема тези неща като даденост и като рутина. И ето защо и всеки път се взима отношение при такива сигнали.“
Редица сигнали за бомби в съдилища и институции в страната (СНИМКИ/ВИДЕО)
Криминалистът подчерта, че системата за подсигуряване на публични обекти у нас в момента не е добра и липсват подготвени кадри, които да реагират своевременно. Той предложи в училищата и другите институции да се организират антитерористични курсове за служители, които да разпознават реалните рискове - например съмнително оставени раници или непознати зарязани автомобили в близост до сградите. Това би подпомогнало полицията, чийто специализиран ресурс е ограничен при едновременни заплахи на много места.
"В момента по закон 24 часа конкретният обект трябва да бъде затворен. Ако обаче имаме адекватни антитерористични мерки, т.е. ако навреме се направи едно качествено обследване, този срок от 24 часа може да отпадне. И в рамките на 2 до 3 часа да стане ясно дали в конкретното място има наистина някаква опасност или не“, обясни Савов.
Случаят "Петрохан" - разследването умишлено ли се замита?
В рамките на разговора криминалистът коментира и случая "Петрохан". Повод за коментара му стана информацията от вътрешния министър Иван Демерджиев за закриването на помощното звено към министъра, в което неговият предшественик е изпратил всички началници, свързани с казуса.
Савов разкри, че хижата в Петрохан и къщата до турската граница в Странджа са частни имоти и наследникът им – майката на починалия Ивайло Калушев, вече половин година не може да влезе във владение, тъй като те продължават да се охраняват от полицията без логично обяснение.
"Дали няма, колкото и абсурдно да звучи, тази жена да си получи имотите на шпакловка и замазка? Т.е. всичко да бъде изстъргано буквално отвътре, изчистено, за да не може да види нищо. Самото обстоятелство, че това в момента продължава да се случва, трябва да ни говори недвусмислено, че има какво да се крие. И това не е спекулация - всеки един, който не вярва, може да се разходи до Петрохан и ще види“, заяви експертът. Според него скритите следи могат да бъдат от престрелка, пребиваване на други хора или съхранение на забранени субстанции.
Криминалистът категорично изрази мнението си, че официалната версия за случилото се съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели.
"Директно ви казвам, много отдавна съм спрял да се занимавам с подробности по този случай. Аз съм на мнение, че става въпрос за ликвидиране на свидетели. До каква степен - първите трима със сигурност са убити, да, така е. За вторите трима - там излизат много противоречиви обстоятелства. Това, което се чу и което аз разбрах по мои си канали е, че по телата им е имало следи от връзване. Броят на намерените гилзи не съответства на броя на обявените официално изстрели. Имаше една смешна история, трагикомична, с това, че човек можел да си пръсне черепа два пъти с пистолет сам. Аз твърдя, че това е абсолютно невъзможно. Така че според мен става въпрос просто за екзекуция, за съжаление, на хора, които са били свидетели или са участвали в нещо много, много сериозно, и то най-вероятно международно", заключи Иван Савов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8, #30, #36
08:00 07.07.2026
2 Пич
08:03 07.07.2026
3 хе хе
08:04 07.07.2026
4 Дзак
08:04 07.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Голям криминалист
08:06 07.07.2026
7 бою
08:07 07.07.2026
8 хихи
До коментар #1 от "Българин":Може да е истински напушен пепеец, може и да го прави за пари или за слава...Пъс може и да му хлопа дъската по рождение(което не пречи да е пепеец)
08:08 07.07.2026
9 Даааа
08:10 07.07.2026
10 До като
Коментиран от #34
08:16 07.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фен
08:20 07.07.2026
13 Така е
08:24 07.07.2026
14 Криминалист
Коментиран от #16
08:26 07.07.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЦЪФНАЛИ СА НА ПРОЗОРЕЦА
08:27 07.07.2026
16 Пепи
До коментар #14 от "Криминалист":Бойко не контролира Службите. Някой друг ще да е. Някой който има властта да им дава и мръсни поръчки.
08:28 07.07.2026
17 Туин Пийкс
08:29 07.07.2026
18 Инспектор дюдю
08:33 07.07.2026
19 Дивчо от Дивотино
08:36 07.07.2026
20 ?????
Кажете истината най-накрая.
Пречели са на Путин и марсианците, а също така са намерили пещерата на Вълчан войвода с алтъните.
А PDF-ските мурафети са само прикритие на тва че са били агенти на ДАНС, които пък са агенти на КГБ.
А милионерите от ППДБ са ги спонсорирали щото са се надявали да лапнат алтъните на Вълчан войвода, но Шиши и Баце им направили сечено.
Нещо сигурно съм пропуснал, но експертите да допълнят.
Коментиран от #25, #35
08:37 07.07.2026
21 Защо не са арестувани Тиквата,Прасето и
08:38 07.07.2026
22 Механик
Тоя ако е казал всичко това точно по начина по който е написано, значи много силно му липсва какъвто и да било интелект. За образование, няма да говорим изобщо.
08:40 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Макробиолог
08:46 07.07.2026
25 Има още ПП-ска фантастика
До коментар #20 от "?????":Лама Калушев открил подземна пещера, която минава под цяла България.
Тази пещера започвала от Русе около Дунава и стигала чак до Истанбул. Била пълна със златото на всички български царе.
Шиши обаче научил за това злато и изпратил неговите килъри да убият лама Калушев и да откраднат неговите вибратори.
08:47 07.07.2026
26 Макробиолог
Коментиран от #29
08:47 07.07.2026
27 Макробиолог
08:49 07.07.2026
28 Само едно
08:49 07.07.2026
29 Само млади и добре епилирани
До коментар #26 от "Макробиолог":14-сет годишни момчета.
08:49 07.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Макробиолог
08:52 07.07.2026
32 Макробиолог
08:54 07.07.2026
33 Факти
08:55 07.07.2026
34 При който
До коментар #10 от "До като":Да , преврат при който гербаци, либерасти и раДевисти няма да са на власт. Това са над държавно забъркани екскременти със забъркани още държави и служби.
08:56 07.07.2026
35 Факти
До коментар #20 от "?????":Истината е проста и ясна. Калушев е бил пед... и си е направил секта. ДАНС са го дръпнали и са му казали - работиш за нас или влизаш в затвора за пед... Калушев е започнал да работи за тях, но с времето тая работа му е тежала все повече и повече. Накрая е взел решение да се измъкне като избие всички. Той наистина е болен сектант и е вярвал, че отива на по-доброто и по-истинското място от халюциногенните му сеанси. Те не са убити от въшни лица, но натистък от службите върху Калушев е причината той да вземе това решение.
09:00 07.07.2026
36 Прав
До коментар #1 от "Българин":Този откачалник, водолаза, всъщност е самоликвидирал цялата секта. Само не се знае защо.
Коментиран от #37
09:02 07.07.2026
37 да ве
До коментар #36 от "Прав":Даже като самоликвидирал половината от дружината, отишъл да си довърши ремонта на вилата, преди да се досамоликвидира. Верваме.
09:18 07.07.2026