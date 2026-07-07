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Криминалист: Официалната версия за казуса "Петрохан" съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели

Криминалист: Официалната версия за казуса "Петрохан" съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели

7 Юли, 2026 07:54 2 700 37

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До каква степен - първите трима със сигурност са убити, да, така е. За вторите трима - там излизат много противоречиви обстоятелства. Броят на намерените гилзи не съответства на броя на обявените официално изстрели

Криминалист: Официалната версия за казуса "Петрохан" съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели - 1
Снимка: Фокус
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакцията на службите. Това каза криминалистът Иван Савов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

Припомняме, че институции в цялата страна получиха днес съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена, а хората бяха евакуирани. Най-потърпевши се оказаха съдилищата.

По негови думи с навлизането на технологиите възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм.

Фалшив сигнал за бомба евакуира съда в Петрич

"Този вид телефонен тероризъм, защото това е тероризъм, така да се каже, показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората. Защото, пак казвам, това е нещо, което много лесно и ние с вас бихме могли да го извършим. Просто трябва, как да се каже, да не ни пука особено. Тук въпросът е дали имаме социалната спирачка да не го направим“, отбеляза експертът.

Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитание за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури:

"Нека си представим, че ние с вас сме терористи, които сме решили да подготвяме някакъв терористичен акт в България. И ето така, съвсем безобидно, създаваме една такава установка, за да видим как действат службите. Дали ще се вземе на сериозно този сигнал, дали ще има проверки, кой ще дойде, на кои публични места, какво ще се случи, дали хората ще се евакуират. Просто стоим и наблюдаваме. Водим си записки, примерно за 7-8-9 месеца, когато всички са забравили за това нещо, ние решаваме да действаме. И правим нещо ужасно. Ето защо държавата не трябва да приема тези неща като даденост и като рутина. И ето защо и всеки път се взима отношение при такива сигнали.“

Редица сигнали за бомби в съдилища и институции в страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Криминалистът подчерта, че системата за подсигуряване на публични обекти у нас в момента не е добра и липсват подготвени кадри, които да реагират своевременно. Той предложи в училищата и другите институции да се организират антитерористични курсове за служители, които да разпознават реалните рискове - например съмнително оставени раници или непознати зарязани автомобили в близост до сградите. Това би подпомогнало полицията, чийто специализиран ресурс е ограничен при едновременни заплахи на много места.

"В момента по закон 24 часа конкретният обект трябва да бъде затворен. Ако обаче имаме адекватни антитерористични мерки, т.е. ако навреме се направи едно качествено обследване, този срок от 24 часа може да отпадне. И в рамките на 2 до 3 часа да стане ясно дали в конкретното място има наистина някаква опасност или не“, обясни Савов.

Случаят "Петрохан" - разследването умишлено ли се замита?

В рамките на разговора криминалистът коментира и случая "Петрохан". Повод за коментара му стана информацията от вътрешния министър Иван Демерджиев за закриването на помощното звено към министъра, в което неговият предшественик е изпратил всички началници, свързани с казуса.

Савов разкри, че хижата в Петрохан и къщата до турската граница в Странджа са частни имоти и наследникът им – майката на починалия Ивайло Калушев, вече половин година не може да влезе във владение, тъй като те продължават да се охраняват от полицията без логично обяснение.

"Дали няма, колкото и абсурдно да звучи, тази жена да си получи имотите на шпакловка и замазка? Т.е. всичко да бъде изстъргано буквално отвътре, изчистено, за да не може да види нищо. Самото обстоятелство, че това в момента продължава да се случва, трябва да ни говори недвусмислено, че има какво да се крие. И това не е спекулация - всеки един, който не вярва, може да се разходи до Петрохан и ще види“, заяви експертът. Според него скритите следи могат да бъдат от престрелка, пребиваване на други хора или съхранение на забранени субстанции.

Криминалистът категорично изрази мнението си, че официалната версия за случилото се съдържа сериозни противоречия и става въпрос за ликвидиране на свидетели.

"Директно ви казвам, много отдавна съм спрял да се занимавам с подробности по този случай. Аз съм на мнение, че става въпрос за ликвидиране на свидетели. До каква степен - първите трима със сигурност са убити, да, така е. За вторите трима - там излизат много противоречиви обстоятелства. Това, което се чу и което аз разбрах по мои си канали е, че по телата им е имало следи от връзване. Броят на намерените гилзи не съответства на броя на обявените официално изстрели. Имаше една смешна история, трагикомична, с това, че човек можел да си пръсне черепа два пъти с пистолет сам. Аз твърдя, че това е абсолютно невъзможно. Така че според мен става въпрос просто за екзекуция, за съжаление, на хора, които са били свидетели или са участвали в нещо много, много сериозно, и то най-вероятно международно", заключи Иван Савов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    15 29 Отговор
    Айде още един пепеец в защита на калушев!

    Коментиран от #8, #30, #36

    08:00 07.07.2026

  • 2 Пич

    38 0 Отговор
    Петрохан трябва да бъде разплетен докрая! Това са не един, а няколко живота!!!

    08:03 07.07.2026

  • 3 хе хе

    23 3 Отговор
    Петроханци си бяха пералня за пари на Шефа. Ама Шефа влезе във властта и тези станаха неудобни свидетели. Затова професионално ги ликвидираха. Не случайно всякакви известни личности им "давали" пари. Никой не казва колко от официално дадените им пари са върнати под масата.

    08:04 07.07.2026

  • 4 Дзак

    16 6 Отговор
    Има тунел до Сърбия, който мафията иска да контролира!

    08:04 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Голям криминалист

    12 11 Отговор
    "Имаше една смешна история, трагикомична, с това, че човек можел да си пръсне черепа два пъти с пистолет сам. "Този или не е проследил сагата , или си измисля .Има няколко случая в световната практика такива , но този не е от тях . Намериха и четвъртата гилза и тя не е от пистолет .

    08:06 07.07.2026

  • 7 бою

    20 3 Отговор
    ликвидирахме ги

    08:07 07.07.2026

  • 8 хихи

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Може да е истински напушен пепеец, може и да го прави за пари или за слава...Пъс може и да му хлопа дъската по рождение(което не пречи да е пепеец)

    08:08 07.07.2026

  • 9 Даааа

    25 4 Отговор
    Това беше ясно от самото начало! Само онзи, който не иска да види, само той вярва на измислиците на "разследването". Изтрепаха ги показно и безцеремонно. Кой? Не знам! Но и държавата е намесена. Или по- скоро някой много високостоящ.

    08:10 07.07.2026

  • 10 До като

    17 0 Отговор
    не стане "преврат" няма да научим истината за Петрохан! За после ...!?

    Коментиран от #34

    08:16 07.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фен

    9 8 Отговор
    Ако някой има какво да крие, това е Сектата. Либералната секта.

    08:20 07.07.2026

  • 13 Така е

    6 5 Отговор
    Голям "капацитет"!Поредния смешко.

    08:24 07.07.2026

  • 14 Криминалист

    9 1 Отговор
    Питайте Боко Тиквата.Той има спомени как ликвидира Чората.

    Коментиран от #16

    08:26 07.07.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    РУЖИ , РУЖИ БЕЛИ РУЖИ
    ЦЪФНАЛИ СА НА ПРОЗОРЕЦА

    08:27 07.07.2026

  • 16 Пепи

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Криминалист":

    Бойко не контролира Службите. Някой друг ще да е. Някой който има властта да им дава и мръсни поръчки.

    08:28 07.07.2026

  • 17 Туин Пийкс

    7 2 Отговор
    След случая "Петрохан" кметицата Василка е послушна като пуделче и носи пачки на господарите си..

    08:29 07.07.2026

  • 18 Инспектор дюдю

    7 1 Отговор
    За Петрохан специално, е добре замесените от прокуратурата и други служби да бъдат разследвани, защото клипчето от брифинга си беше пълна пародия.

    08:33 07.07.2026

  • 19 Дивчо от Дивотино

    2 2 Отговор
    Тоя като е толкова голям капацитет-да каже нещо за случая "Белнейски".....така и при "Петрохан"-Совите не са това,което са.Лялячи колкото искаш.

    08:36 07.07.2026

  • 20 ?????

    6 4 Отговор
    Уф.
    Кажете истината най-накрая.
    Пречели са на Путин и марсианците, а също така са намерили пещерата на Вълчан войвода с алтъните.
    А PDF-ските мурафети са само прикритие на тва че са били агенти на ДАНС, които пък са агенти на КГБ.
    А милионерите от ППДБ са ги спонсорирали щото са се надявали да лапнат алтъните на Вълчан войвода, но Шиши и Баце им направили сечено.
    Нещо сигурно съм пропуснал, но експертите да допълнят.

    Коментиран от #25, #35

    08:37 07.07.2026

  • 21 Защо не са арестувани Тиквата,Прасето и

    7 1 Отговор
    Митов?Те бяха начело на държавата,и без тяхната благословия не е било възможно да се извърши такова нагло и зверско деяние-визирам екзекуциите на Петрохан!Фактка,че малкия е измъчван и бит преди да бъле ликвидиран,говори,че убийците са търсели нещо,което и до ден днешен не е намерено,след два палежа на Петрохан,и след два обиска на къщата в с.Българи!Фактът,че двете къщи все още се пазят,говори,че някой "голям" се надява да открие това което търси-вероятно са компромати,или информация за трафик на наркотици,хора или пари!Моето лично мнение е,че убийците са бивши служители на специализирани звена в мвр,данс,ИЛИ хора от т.н.бригади на смърта на сик,подчинени на Пашата,който по случайност имал имот в района,и с още един от Перник били главатари на тези бригади!

    08:38 07.07.2026

  • 22 Механик

    2 0 Отговор
    Че в Петрохан нещата са силно шарени, това си е едно на ръка. Това, че народа е меко казано малко-умен, това второ, но чета тая статия и ако в нея нещо не за преиначавали думите на тоя криминалист, значи работата с естествения интелект в службите, полицията и изобщо в държавата, е мнооого зле.
    Тоя ако е казал всичко това точно по начина по който е написано, значи много силно му липсва какъвто и да било интелект. За образование, няма да говорим изобщо.

    08:40 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Безусловното е следното:

    08:46 07.07.2026

  • 25 Има още ПП-ска фантастика

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Лама Калушев открил подземна пещера, която минава под цяла България.
    Тази пещера започвала от Русе около Дунава и стигала чак до Истанбул. Била пълна със златото на всички български царе.
    Шиши обаче научил за това злато и изпратил неговите килъри да убият лама Калушев и да откраднат неговите вибратори.

    08:47 07.07.2026

  • 26 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Гей дружинка е ашладисвала и непълнолетни.

    Коментиран от #29

    08:47 07.07.2026

  • 27 Макробиолог

    3 1 Отговор
    За тази благородна дейност розовите пещерняци са получавали частни и нещастни щедри дарения.

    08:49 07.07.2026

  • 28 Само едно

    4 0 Отговор
    Има само едно обяснение за тоталното замъгляване и заличаване на следи. С политическа санкция службите са провеждали съвместни операции с партньорски служби от Близкия Изток,през Турция и България до Сърбия,Западните Балкани и Европа. Тия пишлемета са си повярвали,че са недосегаеми и са започнали да правят простотии и службите с държавна санкция се отърваха от тях. Версиите за дървена мафия,наркотици и мигранти са смешни и наивни. Такова комплексно замитане на следи е по силите на държавата/службите.

    08:49 07.07.2026

  • 29 Само млади и добре епилирани

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Макробиолог":

    14-сет годишни момчета.

    08:49 07.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Предвид естеството на ппдбтата,съвсем нормално техни знакови лица да са се омешали в тая навалица.

    08:52 07.07.2026

  • 32 Макробиолог

    2 0 Отговор
    А тоя експерт с информацията по неговите канали може само да коментира мачовете от световното.

    08:54 07.07.2026

  • 33 Факти

    4 0 Отговор
    Радев има пълно мнозинство, но не разсекретява информацията от ДАНС, което може спокойно да направи на закрито заседание на парламента. Радев приспива народа като лае срещу Борисов и Пеевски, но всъщност ги пази.

    08:55 07.07.2026

  • 34 При който

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "До като":

    Да , преврат при който гербаци, либерасти и раДевисти няма да са на власт. Това са над държавно забъркани екскременти със забъркани още държави и служби.

    08:56 07.07.2026

  • 35 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Истината е проста и ясна. Калушев е бил пед... и си е направил секта. ДАНС са го дръпнали и са му казали - работиш за нас или влизаш в затвора за пед... Калушев е започнал да работи за тях, но с времето тая работа му е тежала все повече и повече. Накрая е взел решение да се измъкне като избие всички. Той наистина е болен сектант и е вярвал, че отива на по-доброто и по-истинското място от халюциногенните му сеанси. Те не са убити от въшни лица, но натистък от службите върху Калушев е причината той да вземе това решение.

    09:00 07.07.2026

  • 36 Прав

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Този откачалник, водолаза, всъщност е самоликвидирал цялата секта. Само не се знае защо.

    Коментиран от #37

    09:02 07.07.2026

  • 37 да ве

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Прав":

    Даже като самоликвидирал половината от дружината, отишъл да си довърши ремонта на вилата, преди да се досамоликвидира. Верваме.

    09:18 07.07.2026