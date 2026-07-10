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Мащабна акция в София: СДВР разби склад с 50 000 нелегални вейпа

Мащабна акция в София: СДВР разби склад с 50 000 нелегални вейпа

10 Юли, 2026 04:51, обновена 10 Юли, 2026 04:53 545 2

  • вейпове-
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  • полиция

Базата е наета от собственик на голяма фитнес верига; задържан е 43-годишен мъж

Мащабна акция в София: СДВР разби склад с 50 000 нелегални вейпа - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР разкриха огромен склад за съхранение на акцизни стоки без бандерол в района на София.

При успешната полицейска операция, проведена в промишлената зона на село Яна, са конфискувани над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари (вейпове). Стоката е била предназначена за разпространение на черния пазар без платени налози.

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че операцията е реализирана за по-малко от 24 часа след получаване на оперативен сигнал. По непотвърдена информация на разследващите, наемател на помещението е известен бизнесмен, собственик на голяма верига фитнеси и строителен предприемач.

До момента е задържан 43-годишен български гражданин, който е съсобственик на склада и няма предишни криминални прояви. Полицията разполага с данни и за други лица, съпричастни към нелегалния трафик, като предстоят нови арести. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.


София / България
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