Мащабна акция в София: СДВР разби склад с 50 000 нелегални вейпа

Служители на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР разкриха огромен склад за съхранение на акцизни стоки без бандерол в района на София.

При успешната полицейска операция, проведена в промишлената зона на село Яна, са конфискувани над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари (вейпове). Стоката е била предназначена за разпространение на черния пазар без платени налози.

Директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че операцията е реализирана за по-малко от 24 часа след получаване на оперативен сигнал. По непотвърдена информация на разследващите, наемател на помещението е известен бизнесмен, собственик на голяма верига фитнеси и строителен предприемач.

До момента е задържан 43-годишен български гражданин, който е съсобственик на склада и няма предишни криминални прояви. Полицията разполага с данни и за други лица, съпричастни към нелегалния трафик, като предстоят нови арести. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.