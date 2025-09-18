Разследват българка, упоила и ограбила 43-годишен мъж в Атина

Гръцката полиция разследва странен случай на кражба, извършена от българка, наета като домашна помощница в Атина. Това съобщи NOVA.
Според показанията на 43-годишн мъж от квартал Глифада, който наел жената на работа чрез група във Facebook, инцидентът е станал на 12 септември.
Собственикът на апартамента разговарял с 50-годишната жена няколко пъти, за да уговори среща с нея. Около 19:00 ч. той отишъл до близката трамвайна спирка, за да я вземе и заведе в дома си.
„Бях публикувал обява във Facebook, в която търсех жена, която да ми почисти къщата.Първите 2-3 часа тя чистеше и бях спокоен, защото гледах баскетбол и изпих чаша вино. Тази жена успя да ми налее някакво наркотично вещество в чашата. Не я видях да прави нещо подозрително, но знам, че с чаша рецина не можеш да изпаднеш в състояние на летаргия. Започнах да се чувствам сънлив, да се чувствам изключително уморен и отидох в стаята си, за да си легна. Скоро загубих съзнание. Спах около 40 минути и когато се събудих, липсваха около 300 евро и мобилните ми телефони. Имах и касичка с дребни пари. Общо липсват около 600 евро. Мобилните телефони не бяха особено ценни, взети са и някои парфюми", споделя потърпевшият.
"Когато се събудих, отидох при съседите и помолих за помощ. Никога не са ме виждали в подобно състояние. Помолих ги да се обадят в полицията, никога не бях употребявал наркотици. В този момент осъзнах, че това вероятно е някаква схема от хора, които дрогират и крадат“, твърди 43-годишният мъж.
Българката категорично отрича обвиненията да са истина.
Случаят се разследва от полицията. Очакват се токсикологичните тестове, за да се определи веществото, което може да е сложено във виното.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
14:32 18.09.2025
2 Буха ха
14:36 18.09.2025
3 Седящия бик
14:39 18.09.2025
4 Тома
14:50 18.09.2025
5 Сигурен съм
Коментиран от #13
14:52 18.09.2025
6 100%
14:59 18.09.2025
7 гриСнал сапара,
15:16 18.09.2025
8 Питане
Този етнос в личните документи вече трябва да се изписва с правилното му название, че да не срамят България.
99.9 % от золумите на запад са именно от команчи, а не от българи !!!
Коментиран от #9, #10
15:35 18.09.2025
9 по Латинамерика
До коментар #8 от "Питане":В Перу таксистите често го практикуват тва.Отвараи си очите,ако ходиш там.
15:39 18.09.2025
10 Моряка
До коментар #8 от "Питане":Защо не красивата българска дума цигани,а някакви си северо американски команчи?
15:42 18.09.2025
11 Верно ли
15:46 18.09.2025
12 Кубински ром
15:54 18.09.2025
13 АсанБГ
До коментар #5 от "Сигурен съм":Баатее ,квоо и ся ша са убижждаме на етноси ли ?
15:57 18.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Алкеос гърка
16:02 18.09.2025