Разследват българка, упоила и ограбила 43-годишен мъж в Атина

18 Септември, 2025 14:26 975 16

Според показанията на 43-годишн мъж от квартал Глифада, който наел жената на работа чрез група във Facebook, инцидентът е станал на 12 септември

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката полиция разследва странен случай на кражба, извършена от българка, наета като домашна помощница в Атина. Това съобщи NOVA.

Според показанията на 43-годишн мъж от квартал Глифада, който наел жената на работа чрез група във Facebook, инцидентът е станал на 12 септември.

Собственикът на апартамента разговарял с 50-годишната жена няколко пъти, за да уговори среща с нея. Около 19:00 ч. той отишъл до близката трамвайна спирка, за да я вземе и заведе в дома си.

„Бях публикувал обява във Facebook, в която търсех жена, която да ми почисти къщата.Първите 2-3 часа тя чистеше и бях спокоен, защото гледах баскетбол и изпих чаша вино. Тази жена успя да ми налее някакво наркотично вещество в чашата. Не я видях да прави нещо подозрително, но знам, че с чаша рецина не можеш да изпаднеш в състояние на летаргия. Започнах да се чувствам сънлив, да се чувствам изключително уморен и отидох в стаята си, за да си легна. Скоро загубих съзнание. Спах около 40 минути и когато се събудих, липсваха около 300 евро и мобилните ми телефони. Имах и касичка с дребни пари. Общо липсват около 600 евро. Мобилните телефони не бяха особено ценни, взети са и някои парфюми", споделя потърпевшият.

"Когато се събудих, отидох при съседите и помолих за помощ. Никога не са ме виждали в подобно състояние. Помолих ги да се обадят в полицията, никога не бях употребявал наркотици. В този момент осъзнах, че това вероятно е някаква схема от хора, които дрогират и крадат“, твърди 43-годишният мъж.

Българката категорично отрича обвиненията да са истина.

Случаят се разследва от полицията. Очакват се токсикологичните тестове, за да се определи веществото, което може да е сложено във виното.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    11 1 Отговор
    Ако е тя, да си понесе наказанието. ГЪРЦИТЕ, МНОГО ДОБРЕ СЕ СПРАВЯТ С КРАДЦИТЕ. А,АКО ГО Е И ДРОГИРАЛА, ПРОСТО НЕ Й ЗАВИЖДАМ. 🤔🫢🤨

    14:32 18.09.2025

  • 2 Буха ха

    3 1 Отговор
    Мара духа на Милен. И накрая гълта

    14:36 18.09.2025

  • 3 Седящия бик

    12 0 Отговор
    Наша немита индианка е, обрала е египетския пришълец на Балканите, все едно е бил бледолик. Слава на Маниту.

    14:39 18.09.2025

  • 4 Тома

    12 3 Отговор
    Българката се казва Айше

    14:50 18.09.2025

  • 5 Сигурен съм

    11 2 Отговор
    Че е шведка!

    Коментиран от #13

    14:52 18.09.2025

  • 6 100%

    10 1 Отговор
    Е тъмно бяла.

    14:59 18.09.2025

  • 7 гриСнал сапара,

    7 0 Отговор
    ама за урок му е вече няма да прави така.

    15:16 18.09.2025

  • 8 Питане

    4 1 Отговор
    Българка, или от племето на команчите ???
    Този етнос в личните документи вече трябва да се изписва с правилното му название, че да не срамят България.
    99.9 % от золумите на запад са именно от команчи, а не от българи !!!

    Коментиран от #9, #10

    15:35 18.09.2025

  • 9 по Латинамерика

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питане":

    В Перу таксистите често го практикуват тва.Отвараи си очите,ако ходиш там.

    15:39 18.09.2025

  • 10 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питане":

    Защо не красивата българска дума цигани,а някакви си северо американски команчи?

    15:42 18.09.2025

  • 11 Верно ли

    0 0 Отговор
    Обикновено жените, които ги наемат да чистят, не сипват чаши вино на клиентите си, което предполага, че контактът не е бил само с цел "чистене", а виното е било след някои възвратно-постъпателни действия или непосредствено преди това. Така че отговорността си е на мераклията в случая, да не си е вкарвал случайни жени в дома.

    15:46 18.09.2025

  • 12 Кубински ром

    1 0 Отговор
    Абе момичето е от нашите ,не я съдете прибързано .Поколения наред са ни обу0авали ,че това е правилния път .

    15:54 18.09.2025

  • 13 АсанБГ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сигурен съм":

    Баатее ,квоо и ся ша са убижждаме на етноси ли ?

    15:57 18.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Алкеос гърка

    1 0 Отговор
    Никой не ни беше е казвал преди ,че вуллгаррите освен тъмни души са тъмни и на цвят .

    16:02 18.09.2025