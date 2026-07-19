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Млад шофьор блъсна пешеходка в Бургас

Млад шофьор блъсна пешеходка в Бургас

19 Юли, 2026 08:37 1 201 20

  • бургас-
  • пешеходец-
  • пострадал-
  • катастрофа

Пострадалата жена е с опасност за живота

Млад шофьор блъсна пешеходка в Бургас - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Млад шофьор блъсна пешеходец снощи в Бургас, съобщиха от полицията. 47 - годишната пострадала жена е с опасност за живота.

Инцидентът е станал около 22.42 ч. на кръстовището на бургаските улици "Христо Ботев" и "Княз Борис I". Л.а. "Мерцедес", с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен мъж от с. Гълъбец, общ. Поморие отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 47 годишна жена от Сливен. Тя е с диагноза "политравматизъм", с опасност за живота и е настанена за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ Бургас, пише БНР.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите били отрицателни / взета е кръв за химичен анализ/. По случая е образувано досъдебно производство.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 1 Отговор
    щеше да е интересно ако пешеходка бльснеше млад шофьор в Бургас

    Коментиран от #4, #13

    08:49 19.07.2026

  • 2 Васил

    19 1 Отговор
    Не скоростта е виновна а липсата на мозъчни клетки.

    08:49 19.07.2026

  • 3 Челен опит

    20 1 Отговор
    Пълнолетните шофьори в САЩ са на 21 години. До тази възраст не се допускат да шофират самостоятелно.

    Коментиран от #15, #19

    08:51 19.07.2026

  • 4 Млад меринджей

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако му шибне един бастун като слиза от таратайката, точно това ще се случи.

    08:52 19.07.2026

  • 5 жалки тъпанари

    13 3 Отговор
    Не си стоят на село.Ама искали младите да дойдат в града, да видят свят.

    Коментиран от #10

    09:11 19.07.2026

  • 6 Снощи си е за вчера

    7 4 Отговор
    Днес броячът стартира наново. До довечера ще има 5-6 подобни новини.
    На Демерджиев не му представлява интерес. Той се е вторачил в Шиши на живот и смърт.

    09:13 19.07.2026

  • 7 С тази

    8 0 Отговор
    линейка хора ли возят ?

    09:21 19.07.2026

  • 8 Чичо

    19 0 Отговор
    Бях на местото на катастрофата. Колата беше Мерцедес 63, водача беше неграмотно циганче. Карал е с над 100 км. Беше я хвърлил на 40 м.Беше ужасна гледка. Линейката дойде след 15 минути при стандарт до 8 Мин. Дойдоха 4 полицейски коли, но те нямаха понятие как на окажат първа помощ на жената. Линейката , като дойде не и сложиха първа шина на врата , а я хвърлиха , като чувал с картофи на носилката. Останах изумена от всичко, което видях . Резил !

    09:22 19.07.2026

  • 9 Млад шафер

    2 8 Отговор
    Ами къде е ходила тая?

    09:23 19.07.2026

  • 10 Ти защо не седиш на село бре рапон

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "жалки тъпанари":

    Кога стана гражданче?

    09:23 19.07.2026

  • 11 Полицаи САДИСТИ

    3 3 Отговор
    Полицията в Перник изтезават хора с агресивни Роми и бандити на ГЕРБ, използват и малки деца да ги учат да убиват!!Защо никой не реагира!......Мирослав Германов град Базел Швейцария

    09:34 19.07.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 5 Отговор
    Пешеходката не е загинала,за съжаление. 🦧😪🦧

    09:42 19.07.2026

  • 13 Млат шофьор - стар Мерцедест

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Сега който му даде книшката да лежи заедно с детето !

    09:43 19.07.2026

  • 14 крайно време е

    9 0 Отговор
    Всички инциденти на пешеходна пътека да бъдат квалифицирани като опит за убийство или при летален край - убийство. Да се научат да спират на пешеходни пътеки. Разбирам, че когато някой пешеходец изскочи на нерегламентирано място на пътя, шофьорът няма време за реакция, но на пешеходна пътека нещата стоят по-друг начин. Виждаме, че с по-меки санкции не се получава, затова по-строги наказания.

    09:43 19.07.2026

  • 15 Антикомуне

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Челен опит":

    Чел не дочел си. На 21 в УСА си пълнолетие, но можеш да караш на 16,защото ти издават лична карта. Това за 21 г, много американски филми гледате. Това се отнася за употребата на алкохол.

    09:48 19.07.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява да се забрани на лица под 21 години да управляват МПС!

    Коментиран от #18

    10:00 19.07.2026

  • 17 мечо

    0 0 Отговор
    на 47 сие баба тя си иживиала животат

    10:04 19.07.2026

  • 18 мечо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":

    фарон си ти пирамиди парвиш сас хората

    10:05 19.07.2026

  • 19 Ох, аман от

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Челен опит":

    Сравнения с любимите на някои от вас щати - нали затова станахме толкова тъпи и инфантилни, за да ги догоним! Дундуркайте ги още тия “деца” и те и на 40 няма да могат нищо да свършат! В арабските страни и Индия и 10 годишните карат като виртуози!

    10:05 19.07.2026

  • 20 Студопор

    0 0 Отговор
    Докато продължават да си купуват книжките, така ще е.

    10:18 19.07.2026