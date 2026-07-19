Млад шофьор блъсна пешеходка в Бургас

Млад шофьор блъсна пешеходец снощи в Бургас, съобщиха от полицията. 47 - годишната пострадала жена е с опасност за живота.
Инцидентът е станал около 22.42 ч. на кръстовището на бургаските улици "Христо Ботев" и "Княз Борис I". Л.а. "Мерцедес", с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен мъж от с. Гълъбец, общ. Поморие отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 47 годишна жена от Сливен. Тя е с диагноза "политравматизъм", с опасност за живота и е настанена за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ Бургас, пише БНР.
Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите били отрицателни / взета е кръв за химичен анализ/. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4, #13
08:49 19.07.2026
2 Васил
08:49 19.07.2026
3 Челен опит
Коментиран от #15, #19
08:51 19.07.2026
4 Млад меринджей
До коментар #1 от "1488":Ако му шибне един бастун като слиза от таратайката, точно това ще се случи.
08:52 19.07.2026
5 жалки тъпанари
Коментиран от #10
09:11 19.07.2026
6 Снощи си е за вчера
На Демерджиев не му представлява интерес. Той се е вторачил в Шиши на живот и смърт.
09:13 19.07.2026
7 С тази
09:21 19.07.2026
8 Чичо
09:22 19.07.2026
9 Млад шафер
09:23 19.07.2026
10 Ти защо не седиш на село бре рапон
До коментар #5 от "жалки тъпанари":Кога стана гражданче?
09:23 19.07.2026
11 Полицаи САДИСТИ
09:34 19.07.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
09:42 19.07.2026
13 Млат шофьор - стар Мерцедест
До коментар #1 от "1488":Сега който му даде книшката да лежи заедно с детето !
09:43 19.07.2026
14 крайно време е
09:43 19.07.2026
15 Антикомуне
До коментар #3 от "Челен опит":Чел не дочел си. На 21 в УСА си пълнолетие, но можеш да караш на 16,защото ти издават лична карта. Това за 21 г, много американски филми гледате. Това се отнася за употребата на алкохол.
09:48 19.07.2026
16 Ивелин Михайлов
Коментиран от #18
10:00 19.07.2026
17 мечо
10:04 19.07.2026
18 мечо
До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":фарон си ти пирамиди парвиш сас хората
10:05 19.07.2026
19 Ох, аман от
До коментар #3 от "Челен опит":Сравнения с любимите на някои от вас щати - нали затова станахме толкова тъпи и инфантилни, за да ги догоним! Дундуркайте ги още тия “деца” и те и на 40 няма да могат нищо да свършат! В арабските страни и Индия и 10 годишните карат като виртуози!
10:05 19.07.2026
20 Студопор
10:18 19.07.2026