Млад шофьор блъсна пешеходка в Бургас

Млад шофьор блъсна пешеходец снощи в Бургас, съобщиха от полицията. 47 - годишната пострадала жена е с опасност за живота.

Инцидентът е станал около 22.42 ч. на кръстовището на бургаските улици "Христо Ботев" и "Княз Борис I". Л.а. "Мерцедес", с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен мъж от с. Гълъбец, общ. Поморие отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходна пътека 47 годишна жена от Сливен. Тя е с диагноза "политравматизъм", с опасност за живота и е настанена за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ Бургас, пише БНР.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите били отрицателни / взета е кръв за химичен анализ/. По случая е образувано досъдебно производство.