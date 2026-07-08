Хванаха три коли с тайници за цигари към Румъния

Митнически служители от ТД Митница - Варна предотвратиха нелегален износ на 152 600 къса цигари, скрити в специално изработени кухини на три леки автомобила. Колите с българска регистрация са пътували от България за Австрия и Германия, но са отклонени за щателна проверка по маршрута към Румъния, съобщават от пресцентъра на Агенция „Митници“.

Прилагайки метода на „роуд стоп“ контрол, екипи от отделите „Борба с наркотрафика“ и „Митническо разузнаване и разследване“ са спрели превозните средства за рутинна инспекция.

„Водачите и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки“, уточняват от митническото ведомство. Поведението им обаче е предизвикало съмнения у инспекторите, което е довело до насочване на автомобилите към детайлен оглед.

В хода на контролните действия служителите са се натъкнали на големи количества тютюневи изделия, прецизно укрити в специално изработени тайници. Кухините са били разположени в пода, вратите и седалките на автомобилите.

Установени са общо 7630 кутии цигари от различни търговски марки. Всички те са облепени с валиден български акцизен бандерол, но пренасянето им е в разрез с действащото акцизно законодателство. Стоката е иззета, като по случаите предстои да бъдат образувани административнонаказателни производства.

Действията на инспекторите не са изолиран случай, а част от мащабните компенсаторни мерки на Агенция „Митници“. Те бяха въведени след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз и приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство през 2025 година, което наложи засилени проверки във вътрешността на страната и по транспортните коридори.