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Манчестър Сити привлече вратаря на Марсилия

Манчестър Сити привлече вратаря на Марсилия

12 Август, 2026 18:30 356 0

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Херонимо Рули подписа с "гражданите" за две години, ще бъде резерва на Донарума

Манчестър Сити привлече вратаря на Марсилия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Манчестър Сити официално обяви привличането на титулярния вратар на Олимпик Марсилия Херонимо Рули.

Новината бе потвърдена от официалния сайт на клуба в сряда следобед. 34-годишният аржентински национал подписа договор за две години, който го обвързва с "гражданите" до лятото на 2028 година. Сумата по трансфера възлиза на 3.5 милиона евро (около 1.7 милиона паунда).

Ролята на Рули в състава на Енцо Мареска

Опитният страж се завръща на "Етихад", където прекара кратък период през сезон 2016/17, но тогава така и не записа официален мач за първия отбор. Сега той е гласен за втория избор под рамката и солидна алтернатива на безспорния номер едно Джанлуиджи Донарума. Трансферът на Рули бе продиктуван от напускането на Джеймс Трафорд, който по-рано тази седмица премина в състава на Лийдс Юнайтед за сума, достигаща 45 милиона паунда.

Аржентинецът ще носи фланелката с номер 28 в новия си тим. Пред клубната телевизия той сподели:

"Това е невероятна възможност за мен, която просто трябваше да грабна. Всеки знае колко впечатляващ клуб е Манчестър Сити и какви високи стандарти поддържа".

Финансовата ситуация в Олимпик Марсилия

Продажбата на Рули е част от мащабната разпродажба на френския Олимпик Марсилия. Клубът от Южна Франция бе глобен с 10 милиона евро от УЕФА за нарушаване на правилата за финансова устойчивост и е принуден да балансира счетоводните си книги. Ситуацията се усложни допълнително, след като отборът завърши на пето място в Лига 1 през миналия сезон и остана извън доходоносните зони на Шампионската лига. Поради тази причина Марсилия вече се раздели с редица скъпоплатени играчи като Факундо Медина (Байер Леверкузен), Мейсън Гринууд (Фенербахче) и Пиер-Емерик Обамеянг (Депортиво Ла Коруня).

В кариерата си на клубно ниво Рули е защитавал още цветовете на Естудиантес, Реал Сосиедад, Монпелие, Виляреал и Аякс. Той бе в основата на триумфа на Виляреал в Лига Европа през 2021 година, когато отбеляза решителна дузпа и спаси удара на Давид де Хеа в епичния маратонски финал срещу Манчестър Юнайтед. На международната сцена стражът е световен шампион с Аржентина от Катар 2022 и носител на Копа Америка за 2024 година.


Великобритания
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