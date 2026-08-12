Манчестър Сити привлече вратаря на Марсилия

Ръководството на Манчестър Сити официално обяви привличането на титулярния вратар на Олимпик Марсилия Херонимо Рули.

Новината бе потвърдена от официалния сайт на клуба в сряда следобед. 34-годишният аржентински национал подписа договор за две години, който го обвързва с "гражданите" до лятото на 2028 година. Сумата по трансфера възлиза на 3.5 милиона евро (около 1.7 милиона паунда).

Ролята на Рули в състава на Енцо Мареска

Опитният страж се завръща на "Етихад", където прекара кратък период през сезон 2016/17, но тогава така и не записа официален мач за първия отбор. Сега той е гласен за втория избор под рамката и солидна алтернатива на безспорния номер едно Джанлуиджи Донарума. Трансферът на Рули бе продиктуван от напускането на Джеймс Трафорд, който по-рано тази седмица премина в състава на Лийдс Юнайтед за сума, достигаща 45 милиона паунда.

Аржентинецът ще носи фланелката с номер 28 в новия си тим. Пред клубната телевизия той сподели:

"Това е невероятна възможност за мен, която просто трябваше да грабна. Всеки знае колко впечатляващ клуб е Манчестър Сити и какви високи стандарти поддържа".

Финансовата ситуация в Олимпик Марсилия

Продажбата на Рули е част от мащабната разпродажба на френския Олимпик Марсилия. Клубът от Южна Франция бе глобен с 10 милиона евро от УЕФА за нарушаване на правилата за финансова устойчивост и е принуден да балансира счетоводните си книги. Ситуацията се усложни допълнително, след като отборът завърши на пето място в Лига 1 през миналия сезон и остана извън доходоносните зони на Шампионската лига. Поради тази причина Марсилия вече се раздели с редица скъпоплатени играчи като Факундо Медина (Байер Леверкузен), Мейсън Гринууд (Фенербахче) и Пиер-Емерик Обамеянг (Депортиво Ла Коруня).

В кариерата си на клубно ниво Рули е защитавал още цветовете на Естудиантес, Реал Сосиедад, Монпелие, Виляреал и Аякс. Той бе в основата на триумфа на Виляреал в Лига Европа през 2021 година, когато отбеляза решителна дузпа и спаси удара на Давид де Хеа в епичния маратонски финал срещу Манчестър Юнайтед. На международната сцена стражът е световен шампион с Аржентина от Катар 2022 и носител на Копа Америка за 2024 година.