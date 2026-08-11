Спипаха познати на арестуваните за убийството в Пловдив за побой над непалци

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми младеж на 18 г. и непълнолетно момче на 17 г. за това, че в нощта на 24 срещу 25.07.2026 г., в съучастие като извършители, по хулигански подбуди причинили леки телесни повреда на повече от едно лице - на двама граждани на Непал - на 33 и на 27 г. Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на
извършеното и да ръководи постъпките си.
В полунощ в Пловдив обвиняемите се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Те забелязали, че
на стълби, в близост до тротоара, се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата.
Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи.
Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. след започнало разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за извършено умишлено убийство на 4 август 2026 г. на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в Пловдив.
При проведени процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.
18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за срок до 48 часа. На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане
на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ауууууу
Коментиран от #15
17:23 11.08.2026
2 ОЛЕЛЕ!
Коментиран от #35, #54
17:25 11.08.2026
3 Кобра Кай 🥋
Сега разбрахте ли, че тия изрудчета просто си търсят оправдание да бият и убиват хора!
Коментиран от #32
17:26 11.08.2026
4 Дълга ваканция, бригади няма
Коментиран от #18
17:26 11.08.2026
5 безнаказаността
Коментиран от #53
17:27 11.08.2026
6 Идвам, келеши
Коментиран от #34
17:27 11.08.2026
7 5656
17:27 11.08.2026
8 КПСС
17:28 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Родител
17:28 11.08.2026
11 хехе
Коментиран от #16
17:29 11.08.2026
12 В полунощ в Пловдив
17:31 11.08.2026
13 Правосъдието
17:31 11.08.2026
14 бкп 1989г
17:31 11.08.2026
15 Татарам
До коментар #1 от "Ауууууу":Такова нападение съм преживявал в София повреме на Жан Виденов. Радев е нов Жан Виденов и всичко върви по Жанвиденовия сценарий. Години наред насаждана омраза срещу чужденци, запада, Европа, украинци и какво ли още не... почна се поне от Атака, и бе продължена от представители и почитатели на други парламентарно представени партии.
Наливат са грантове за тия партии и филски НПО-та.
Коментиран от #17, #22
17:31 11.08.2026
16 Знаещ
До коментар #11 от "хехе":Вероятно са работници, които са ги докарали, защото дори местните цигани станаха баровци-калашници и не щат да работят. А тия малки дебили, които със сигурност нямат един трудов ден - тръгнали да бият хора, които им оправят бакиите. За малките сега трябва тежък труд наред с непалците.
Коментиран от #21
17:33 11.08.2026
17 И ти ли си
До коментар #15 от "Татарам":Непалец? Може и лично Жан Виденов да те е ритал а?
Коментиран от #19
17:34 11.08.2026
18 Ха ха
До коментар #4 от "Дълга ваканция, бригади няма":Кой ги възпита тия деца? Родителите дето са ходили по бригади и ученически лагери, нали? Млади комсомолци и пионери!
Коментиран от #26, #38, #39, #84
17:35 11.08.2026
19 Татарам
До коментар #17 от "И ти ли си":Аз не съм непалец, а ти дебилец ли си?
Коментиран от #73
17:35 11.08.2026
20 Нали искахте "лидерство"
Коментиран от #29
17:36 11.08.2026
21 фенто лаборатория във факултета
До коментар #16 от "Знаещ":Що да работят като могат да правят деца и следват социални помощи като бонус към някоя телефонна измама.
17:37 11.08.2026
22 Торбалан
До коментар #15 от "Татарам":Грешиш за Жан, ама на простите е простено😀
Коментиран от #25
17:38 11.08.2026
23 Бойково време
Китайски гражданин е в болница с опасност за живота. Той е бил пребит след катастрофа в столичния квартал "Белите брези", съобщава БНР. Китайският гражданин засякъл с колата си друг автомобил, чийто шофьор и пътуващият с него мъж нападнали пострадалия. Случаят се разследва от СДВР.
17:38 11.08.2026
24 Павел
17:39 11.08.2026
25 Татарам
До коментар #22 от "Торбалан":Простите са фенове на Жан и на простотия няма прошка.
Коментиран от #28
17:39 11.08.2026
26 Не пич
До коментар #18 от "Ха ха":През едно поколение са... родителите им на бригади не са ходили. Родителите им са жертвите на прехода
17:39 11.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Европеец
До коментар #20 от "Нали искахте "лидерство"":Нещо от топлото ли ти стана? Препоръчвам ти да идеш на хлад в Сибир.
17:41 11.08.2026
30 евродебил
Коментиран от #47
17:43 11.08.2026
31 Иво
До коментар #9 от "НИЩО МУ НЯМА":Килиманджаро е в Африка, но карай.....
17:43 11.08.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":Непалците крадат работата на българите.
Коментиран от #70
17:44 11.08.2026
33 Едно време такива
17:48 11.08.2026
34 корега
До коментар #6 от "Идвам, келеши":такова проектил в коляното?а кучкарите с м@стиите направо в разход
17:48 11.08.2026
35 Горките работодатели
До коментар #2 от "ОЛЕЛЕ!":Избягаха им непалците, ще търсят бенгалци..
Коментиран от #55
17:49 11.08.2026
36 Миндич
17:49 11.08.2026
37 Миндич
17:50 11.08.2026
38 Замислен
До коментар #18 от "Ха ха":Какви комсомолски бригади ти са в главата?Бригадите приключиха 1987.Това са запъртъците на чалга поколението от 95/96 г нататък.Камъните падат,Радка Пиратка,На теслата дръжката...
17:51 11.08.2026
39 Ама си много проц
До коментар #18 от "Ха ха":да знайш
17:54 11.08.2026
40 Тити на Кака
Ще трябва да помисля защо е така, явно!
17:55 11.08.2026
41 Фори
17:58 11.08.2026
42 Вечерен час и ТВУ
18:00 11.08.2026
43 Пловдив
18:01 11.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Георги
18:06 11.08.2026
46 разпронгазан
До коментар #28 от "Торбалан":като събираш съчки наведи са още малко
18:06 11.08.2026
47 джелат паша
До коментар #30 от "евродебил":мръфка нерде си сиким
18:07 11.08.2026
48 Еееееее
Коментиран от #71
18:09 11.08.2026
49 Хората в този атланически коптор
18:09 11.08.2026
50 Сега
18:12 11.08.2026
51 Габрово
18:13 11.08.2026
52 Родителя
18:13 11.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ъхъ
До коментар #2 от "ОЛЕЛЕ!":Стойте си там и не идвайте! Перник ще ви се стори детска градина!
18:16 11.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 А МОЧАТА?
18:18 11.08.2026
57 Бай Дън
18:19 11.08.2026
58 Сделано в СССР
Които се смееха на убитите деца в Украйна.
Които казваха, че жертвите не са истински.
Които толерираха проявите на национализъм, фашизъм.
Които призовавате към насилие, тук.
Които крещите - марш оттук!
Които коментират за жертвите - търсели са си го.
Които игнорират убийствата и насилието срещу жени.
Които ръкопляскат на атаките на нео-нацисти над уязвими малцинства.
Които се подиграват над по-слабия, по-уязвимия.
Които насъсквате хората един срещу друг.
Учителите в училищата.
Професорите в университетите.
Съставителите на учебници.
И най-вече - липсата на съд, полиция, правителство.
КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
Коментиран от #59
18:20 11.08.2026
59 Много добре си беше през социализма
До коментар #58 от "Сделано в СССР":Да имаш да вземаш. Подобни изродчета като тези нямаше. Те са точно продукт на "демокрацията" и атлантизма. Но ти си пиши глупостите...
Коментиран от #63, #64
18:23 11.08.2026
60 И сега кой
18:26 11.08.2026
61 гост
18:27 11.08.2026
62 Т Живков
18:27 11.08.2026
63 Недей така
До коментар #59 от "Много добре си беше през социализма":Николай Газдов и Мирчо Спасов са продукт на социализма. Тогава изродщината е била държавна политика.
Коментиран от #77
18:28 11.08.2026
64 Бега бе
До коментар #59 от "Много добре си беше през социализма":Точно такива изродчета през комунизма убиха един болен млад човек,който познавах.
Коментиран от #68
18:30 11.08.2026
65 БОРЦЪТЪ
18:36 11.08.2026
66 Кога ще спипат бащата
Коментиран от #80
18:37 11.08.2026
67 Абсурдистан
18:37 11.08.2026
68 ТИ НА КОЛКО СИ ГОДИНИ
До коментар #64 от "Бега бе":Активен борец против соца.
18:38 11.08.2026
69 По добрите
Коментиран от #81
18:40 11.08.2026
70 Не кратък,
До коментар #32 от "Последния Софиянец":А работят за българите, понеже тях ги мързи да мият чинии, в строителството или на полето. Работата на тия които работят няма да вземат. Празните глави не знаят как се работи.
Коментиран от #82
18:40 11.08.2026
71 Стефан
До коментар #48 от "Еееееее":Питай Копринков.
18:45 11.08.2026
72 Много добре си беше през социализма
Коментиран от #76
18:49 11.08.2026
73 Раратам
До коментар #19 от "Татарам":Непалец очевидно не си ,защото си нeумец;-/...
18:51 11.08.2026
74 1234
18:52 11.08.2026
75 Глас народен
18:54 11.08.2026
76 Възпитанието преди 1989
До коментар #72 от "Много добре си беше през социализма":Чичака с Дачията дето гони детето за череши
Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука
Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!
Коментиран от #79
18:54 11.08.2026
77 Тоя пък
До коментар #63 от "Недей така":Чул нещичко за Газдов и Спасов и взел да умува. Абе килеш да ти разкажа ли за племенник на окръжен прокурор и син на служител от ДС какво им се случи само защото откраднаха една лада за да се разходят до Елените? Бой до откат от собствените им бащи и после 90 дена ТВУ. А после за наказание племенника на окръжният прокурор и с връзки го уредиха 3 години в Атия да служи! 3 години и 27 дни! И когато нещо не ви е ясно по добре си мълчете
19:00 11.08.2026
78 Дзак
19:05 11.08.2026
79 Не си струва
До коментар #76 от "Възпитанието преди 1989":Да ти се коментират глупостите
19:09 11.08.2026
80 Мешерето
До коментар #66 от "Кога ще спипат бащата":Извинявай те господине ,при нас е тадиция
19:14 11.08.2026
81 Това кой ти го
До коментар #69 от "По добрите":разказа ? Дайнов ли? Нали знаеш че сега и той почна да оправдава олигофренията и лъжите си с това че го били ритали в главата в София. Нищо че е бил по това време в Русия а после в Лондон .....
19:26 11.08.2026
82 Пфф
До коментар #70 от "Не кратък,":Пълни глуnоcти, наема се всичко, от дюнерджии до мед.сестри/лекари. В бургаска област има цяло отделение от индийци, с които хората се чудят как да се разберат, защото чорбаджията тарикат не иска да плаща на младите ни специалисти достойна заплата! Стагнация на доходите, имотна криза и загуба на културна идентичност - това са фактите!
19:28 11.08.2026
83 Спипаха познати на
19:29 11.08.2026
84 Мериленд
До коментар #18 от "Ха ха":Тия дето са ходили по бригади и лагери са вече петсионери
19:37 11.08.2026
85 ЕДГАР КЕЙСИ
19:39 11.08.2026