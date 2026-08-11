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Спипаха познати на арестуваните за убийството в Пловдив за побой над непалци

Спипаха познати на арестуваните за убийството в Пловдив за побой над непалци

11 Август, 2026 17:21 2 298 85

  • пловдив-
  • непълнолетен-
  • видеоклип-
  • побой-
  • непал

Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. след започнало разследване за извършено умишлено убийство на 4 август 2026 г.

Спипаха познати на арестуваните за убийството в Пловдив за побой над непалци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми младеж на 18 г. и непълнолетно момче на 17 г. за това, че в нощта на 24 срещу 25.07.2026 г., в съучастие като извършители, по хулигански подбуди причинили леки телесни повреда на повече от едно лице - на двама граждани на Непал - на 33 и на 27 г. Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на
извършеното и да ръководи постъпките си.

В полунощ в Пловдив обвиняемите се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Те забелязали, че
на стълби, в близост до тротоара, се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата.

Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи.
Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. след започнало разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за извършено умишлено убийство на 4 август 2026 г. на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в Пловдив.

При проведени процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за срок до 48 часа. На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане
на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууууу

    27 3 Отговор
    Сега и побой над непалци

    Коментиран от #15

    17:23 11.08.2026

  • 2 ОЛЕЛЕ!

    40 3 Отговор
    Пловдивчани превъртяха горките…явно е от жегата и месторождението…селата около града, че истинските пловдивчани отдавна са в София!

    Коментиран от #35, #54

    17:25 11.08.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    79 6 Отговор
    И непалците ли са били педофили според младите "патриоти"!? 🤬 Щом седиш на стълби значи си педофил...

    Сега разбрахте ли, че тия изрудчета просто си търсят оправдание да бият и убиват хора!

    Коментиран от #32

    17:26 11.08.2026

  • 4 Дълга ваканция, бригади няма

    47 4 Отговор
    Ученически лагери няма, екскурзионни летувания няма .. и младите пишлемета в Пловдив тотално се побъркаха

    Коментиран от #18

    17:26 11.08.2026

  • 5 безнаказаността

    34 1 Отговор
    Виртуалното пространство формира живеещи младежи във виртуална държава в държавата.

    Коментиран от #53

    17:27 11.08.2026

  • 6 Идвам, келеши

    36 4 Отговор
    Ами, какво да се прави. Имам законно оръжие, което стои в касата от 20 години. Слагам го в раничката си или на кръста. Толкова много случаи има напоследък на нахапани от кучета хора, а на всичко отгоре и опасни келеши-разбойници зад всеки храст. Без да му мисля много - и в десятката. Осъзнайте се хора, няма да имате големи проблеми. Афект, непосредствена заплаха за живота (виждаме го реално), уплаха: Най-много 2-3 месеца под домашен арест. Но ще бъдете удовлетворени от доброто дело, а останалите хора ще живеят по-спокойно.

    Коментиран от #34

    17:27 11.08.2026

  • 7 5656

    32 2 Отговор
    Директно по 20 в затвора, не го мислете! За всички...

    17:27 11.08.2026

  • 8 КПСС

    20 9 Отговор
    Къде е сега буРадино да каже на непалските политици първо да се запознаят със случая и после...

    17:28 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Родител

    36 4 Отговор
    Само боят може да възпитава подобни иди. Оти

    17:28 11.08.2026

  • 11 хехе

    35 1 Отговор
    Не са попаднали на някой уволнил се непалски гурка и да им види сметката.

    Коментиран от #16

    17:29 11.08.2026

  • 12 В полунощ в Пловдив

    45 2 Отговор
    17 годишни вилнеят а родителите им вероятно БангаРанга слушат и въобще не забелязват че децата им липсват. А полицията пък като ги види им пожелава приятна вечер и така.

    17:31 11.08.2026

  • 13 Правосъдието

    36 1 Отговор
    пренебрегва възпитателната роля на принудителния физически труд за изграждане на трудови навици и уважение към труда на другите.

    17:31 11.08.2026

  • 14 бкп 1989г

    25 6 Отговор
    такъв преход ви спретнахме на вас- овце,че сега чавдарчета и пионери,трепят комсомолци и партийци!!!

    17:31 11.08.2026

  • 15 Татарам

    17 32 Отговор

    До коментар #1 от "Ауууууу":

    Такова нападение съм преживявал в София повреме на Жан Виденов. Радев е нов Жан Виденов и всичко върви по Жанвиденовия сценарий. Години наред насаждана омраза срещу чужденци, запада, Европа, украинци и какво ли още не... почна се поне от Атака, и бе продължена от представители и почитатели на други парламентарно представени партии.

    Наливат са грантове за тия партии и филски НПО-та.

    Коментиран от #17, #22

    17:31 11.08.2026

  • 16 Знаещ

    45 3 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    Вероятно са работници, които са ги докарали, защото дори местните цигани станаха баровци-калашници и не щат да работят. А тия малки дебили, които със сигурност нямат един трудов ден - тръгнали да бият хора, които им оправят бакиите. За малките сега трябва тежък труд наред с непалците.

    Коментиран от #21

    17:33 11.08.2026

  • 17 И ти ли си

    27 7 Отговор

    До коментар #15 от "Татарам":

    Непалец? Може и лично Жан Виденов да те е ритал а?

    Коментиран от #19

    17:34 11.08.2026

  • 18 Ха ха

    10 20 Отговор

    До коментар #4 от "Дълга ваканция, бригади няма":

    Кой ги възпита тия деца? Родителите дето са ходили по бригади и ученически лагери, нали? Млади комсомолци и пионери!

    Коментиран от #26, #38, #39, #84

    17:35 11.08.2026

  • 19 Татарам

    7 13 Отговор

    До коментар #17 от "И ти ли си":

    Аз не съм непалец, а ти дебилец ли си?

    Коментиран от #73

    17:35 11.08.2026

  • 20 Нали искахте "лидерство"

    24 6 Отговор
    Ей ви какво се случва с "младежкото лидерство". Още им наливайте самочувствие за значимост на тези млади олигофрени. Още .. И министри даже ги направете...като в Украйна, като в Литва, като в Естония.....и после врякайте що и как било станало. И се замислете старейшините на обществата защо се наричат старейшини и дали са били млади кретени ...

    Коментиран от #29

    17:36 11.08.2026

  • 21 фенто лаборатория във факултета

    19 0 Отговор

    До коментар #16 от "Знаещ":

    Що да работят като могат да правят деца и следват социални помощи като бонус към някоя телефонна измама.

    17:37 11.08.2026

  • 22 Торбалан

    21 4 Отговор

    До коментар #15 от "Татарам":

    Грешиш за Жан, ама на простите е простено😀

    Коментиран от #25

    17:38 11.08.2026

  • 23 Бойково време

    18 1 Отговор
    11:38 / 07.12.2016

    Китайски гражданин е в болница с опасност за живота. Той е бил пребит след катастрофа в столичния квартал "Белите брези", съобщава БНР. Китайският гражданин засякъл с колата си друг автомобил, чийто шофьор и пътуващият с него мъж нападнали пострадалия. Случаят се разследва от СДВР.

    17:38 11.08.2026

  • 24 Павел

    25 0 Отговор
    Всички футболни агитки са пълни с подобни отпадъци. Полицията трябва да подкара агитките наред!

    17:39 11.08.2026

  • 25 Татарам

    6 17 Отговор

    До коментар #22 от "Торбалан":

    Простите са фенове на Жан и на простотия няма прошка.

    Коментиран от #28

    17:39 11.08.2026

  • 26 Не пич

    28 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    През едно поколение са... родителите им на бригади не са ходили. Родителите им са жертвите на прехода

    17:39 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Европеец

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "Нали искахте "лидерство"":

    Нещо от топлото ли ти стана? Препоръчвам ти да идеш на хлад в Сибир.

    17:41 11.08.2026

  • 30 евродебил

    8 21 Отговор
    На тия тинейджри тррябва да се въчи орден "СТАРА ПЛАНИНА"..Първо ни ОЧИСТХА един педофил,тъгнал на среща с 15 годиша.Ако 15 годишта беше дъщеря ми аз щях да му отрежа глаааааавата евроатлантическа.После подпукаха пришълците,а най накрая и на евроатлантиците ще посегнат.

    Коментиран от #47

    17:43 11.08.2026

  • 31 Иво

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Килиманджаро е в Африка, но карай.....

    17:43 11.08.2026

  • 32 Последния Софиянец

    5 23 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    Непалците крадат работата на българите.

    Коментиран от #70

    17:44 11.08.2026

  • 33 Едно време такива

    15 0 Отговор
    В ТВУ моментално отиваха и за много по малко . Сега ги пращат за награда студенти в чужбина да стават и още по големи лумпени се завръщат ...

    17:48 11.08.2026

  • 34 корега

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идвам, келеши":

    такова проектил в коляното?а кучкарите с м@стиите направо в разход

    17:48 11.08.2026

  • 35 Горките работодатели

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "ОЛЕЛЕ!":

    Избягаха им непалците, ще търсят бенгалци..

    Коментиран от #55

    17:49 11.08.2026

  • 36 Миндич

    5 15 Отговор
    Тука май я докарахме до ситуацията с Джордж Флойд в САЩ.Тоест, направихме герой от евроатлантическия педофил.Ха сега някой да си представи,че неговото дете отива на среща с някакъв 40 годишен ППДБ иклесник...петроханец и прочее.

    17:49 11.08.2026

  • 37 Миндич

    4 11 Отговор
    Неандерталците...пардон непалци,изобщо няма да коментирам.

    17:50 11.08.2026

  • 38 Замислен

    22 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Какви комсомолски бригади ти са в главата?Бригадите приключиха 1987.Това са запъртъците на чалга поколението от 95/96 г нататък.Камъните падат,Радка Пиратка,На теслата дръжката...

    17:51 11.08.2026

  • 39 Ама си много проц

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    да знайш

    17:54 11.08.2026

  • 40 Тити на Кака

    20 2 Отговор
    Интересно защо никога досега не съм виждал заглавие "Непълнолетни налетяха и пребиха мутри"...Налитат на непалци, на старци, на инвалиди, на примамени педофили и обикновени ПДФи, а на мутри - никога....

    Ще трябва да помисля защо е така, явно!

    17:55 11.08.2026

  • 41 Фори

    8 9 Отговор
    Тези келеши са активисти на Възраждане. Има ги снимани с плакати на всеки митинг. Възраждане са хулигани до един!

    17:58 11.08.2026

  • 42 Вечерен час и ТВУ

    13 2 Отговор
    - трудово възпитателно училище. 12 часа на ден як бач под строгия но справедлив поглед на надзирателя -педагог Бай Стоман от Лясковец . ...

    18:00 11.08.2026

  • 43 Пловдив

    10 0 Отговор
    Има още много такива случаи от тази група "уж наказателни" и цялата информация е в училището

    18:01 11.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Георги

    10 2 Отговор
    Досега полицията и прокуратурата изтърваха положението смятайки за дребни инциденти и накрая си отиде един човек

    18:06 11.08.2026

  • 46 разпронгазан

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Торбалан":

    като събираш съчки наведи са още малко

    18:06 11.08.2026

  • 47 джелат паша

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "евродебил":

    мръфка нерде си сиким

    18:07 11.08.2026

  • 48 Еееееее

    14 0 Отговор
    Пловдив бил много страшен и опасен град и да питам шефа на полицията къв го е държал досега

    Коментиран от #71

    18:09 11.08.2026

  • 49 Хората в този атланически коптор

    8 3 Отговор
    Не са важни. Кучетата са важни и насилие над тях да няма. Непалци и българи може но сакън куче щото го отнасяш тройно на човек

    18:09 11.08.2026

  • 50 Сега

    7 0 Отговор
    Останалите от групата биячи и убийци сигурно газ пикаят

    18:12 11.08.2026

  • 51 Габрово

    8 1 Отговор
    Всички замесени в тази опг до един в панделата

    18:13 11.08.2026

  • 52 Родителя

    14 2 Отговор
    Ако дори за ухото го хване този лумпен на публично място един куп НПО-та ще почнат да вряцат за насилие и кво се сетите

    18:13 11.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ОЛЕЛЕ!":

    Стойте си там и не идвайте! Перник ще ви се стори детска градина!

    18:16 11.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А МОЧАТА?

    5 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    18:18 11.08.2026

  • 57 Бай Дън

    8 2 Отговор
    Това са така наречените ,, локали’!

    18:19 11.08.2026

  • 58 Сделано в СССР

    12 6 Отговор
    Виновни са всички, които сееха омраза през тези години.
    Които се смееха на убитите деца в Украйна.
    Които казваха, че жертвите не са истински.
    Които толерираха проявите на национализъм, фашизъм.
    Които призовавате към насилие, тук.
    Които крещите - марш оттук!
    Които коментират за жертвите - търсели са си го.
    Които игнорират убийствата и насилието срещу жени.
    Които ръкопляскат на атаките на нео-нацисти над уязвими малцинства.
    Които се подиграват над по-слабия, по-уязвимия.
    Които насъсквате хората един срещу друг.
    Учителите в училищата.
    Професорите в университетите.
    Съставителите на учебници.
    И най-вече - липсата на съд, полиция, правителство.
    КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
    500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.

    Коментиран от #59

    18:20 11.08.2026

  • 59 Много добре си беше през социализма

    8 10 Отговор

    До коментар #58 от "Сделано в СССР":

    Да имаш да вземаш. Подобни изродчета като тези нямаше. Те са точно продукт на "демокрацията" и атлантизма. Но ти си пиши глупостите...

    Коментиран от #63, #64

    18:23 11.08.2026

  • 60 И сега кой

    3 1 Отговор
    Ще изчисти тази кочина наречена европейска столица на културата

    18:26 11.08.2026

  • 61 гост

    17 1 Отговор
    Най строгите мерки за тези НЕхора...Дошли хората да работят да изкарат някой евро да изпратят в родината си,все едно някой от нас да отиде в чужбина на работа и неонацисти да го опердашат...Тези келемета за назидание заслужават наказания като за възрастни...стига с мекият брус...Някой трябва здраво да го отнесе за обица на ухото на други бъдещи мераклии.

    18:27 11.08.2026

  • 62 Т Живков

    6 6 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    18:27 11.08.2026

  • 63 Недей така

    10 4 Отговор

    До коментар #59 от "Много добре си беше през социализма":

    Николай Газдов и Мирчо Спасов са продукт на социализма. Тогава изродщината е била държавна политика.

    Коментиран от #77

    18:28 11.08.2026

  • 64 Бега бе

    9 5 Отговор

    До коментар #59 от "Много добре си беше през социализма":

    Точно такива изродчета през комунизма убиха един болен млад човек,който познавах.

    Коментиран от #68

    18:30 11.08.2026

  • 65 БОРЦЪТЪ

    3 1 Отговор
    Спокоен съм. Новата смяна иде. Благодарим на демокрацията - бяхме си бандити, а станахме бизнесмени.

    18:36 11.08.2026

  • 66 Кога ще спипат бащата

    5 1 Отговор
    На Костя късопи..ков за дето оплодил 15 годишната му майка питам аз?

    Коментиран от #80

    18:37 11.08.2026

  • 67 Абсурдистан

    7 0 Отговор
    Защо аз на 12 години перфектно разбирах свойството и значение на постъпките си и знаех кога трябва да спра??? А аз бях от по-глупавите ученици на средно ниво! В момента 16 годишни ги водят , че не знаели свойството и значението на постъпките си. - ТОП КРТЕНИЯ!!! Кучетата разбират свойството и значението си на постъпките и внимават да не ядат бой или да не им се скарат, а къде е по акъл едно куче, къде е един тинейджър!!! Абсурдни закони, абсурдна държава!!

    18:37 11.08.2026

  • 68 ТИ НА КОЛКО СИ ГОДИНИ

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Бега бе":

    Активен борец против соца.

    18:38 11.08.2026

  • 69 По добрите

    4 2 Отговор
    При соца лоши нямаше.Не ги даваха по телевизията защото беше забранено да има лоши,осмен на запад.Ичаше много гадни банди в покраининит.Пребиват те но никойне разбира,освен близките и моргата

    Коментиран от #81

    18:40 11.08.2026

  • 70 Не кратък,

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    А работят за българите, понеже тях ги мързи да мият чинии, в строителството или на полето. Работата на тия които работят няма да вземат. Празните глави не знаят как се работи.

    Коментиран от #82

    18:40 11.08.2026

  • 71 Стефан

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Еееееее":

    Питай Копринков.

    18:45 11.08.2026

  • 72 Много добре си беше през социализма

    6 2 Отговор
    Но вие младите вярвайте на някакви олигофрени че банди тогава са тероризирали хората. Само да си знаете че още от 7-8 клас учениците на стоп обикаляха къмпинзите самички на палатки и никакво притеснение в родителите им нямаше. На ММЦ-то дори родител не можеше да видиш, Каваци, Смокиня, Веселие .... имаше едни табла дето пишехме на къде сме тръгнали. ... Хората входните си врати не заключваха. Летни лагери организирани от комсомола имаше, екскурзионни летувания по хижите в Планините и каквото се сетите. И международни лагери имаше и с немски ученици от ФДЙот имаше и въобще идея си нямате в каква заблуда сте от атлантически дърдорковци и кретени. Да имаше и тогава някое лумпенче но много бързо в ТВУ се отзоваваше ...

    Коментиран от #76

    18:49 11.08.2026

  • 73 Раратам

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Татарам":

    Непалец очевидно не си ,защото си нeумец;-/...

    18:51 11.08.2026

  • 74 1234

    2 1 Отговор
    Кастрацията, трябва да влезне, като наказание в НК.

    18:52 11.08.2026

  • 75 Глас народен

    5 0 Отговор
    Всички до един трябва да бъдат наказани, или те ще продължат по същия начин. Има създадени мрежи и хора при мобилни оператори и се наговарят. За съжаление, никой не им обръща внимание. Трябва да се разбиват и да се разследват такива престъпления. Има цели престъпни групи за преследване и малтретиране. Само МВР не ги вижда и не ги признава, а има цели отдели за киберсигурност има такава агенция, която извършва май само поръчки.

    18:54 11.08.2026

  • 76 Възпитанието преди 1989

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "Много добре си беше през социализма":

    Чичака с Дачията дето гони детето за череши
    Дядката дето си изхвърля кофата в реката докато правят репортаж за излязла река заради боклуци
    Чичака шофьор на автобус от миналата седмица дето гледа тикток и кара с лакти
    Дедката дето си запали къщата и още колко хиляди декари щото гонил врабчета с пиратки
    Бабичката дето си мяташе върху детска площадка във Враца боклука

    Все примери за качеството на възпитанието преди 1989! Същите тези възпитаваха първите чалга фенове дето народиха въпросните руско нацистки убиичета от Пловдив!!

    Коментиран от #79

    18:54 11.08.2026

  • 77 Тоя пък

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Недей така":

    Чул нещичко за Газдов и Спасов и взел да умува. Абе килеш да ти разкажа ли за племенник на окръжен прокурор и син на служител от ДС какво им се случи само защото откраднаха една лада за да се разходят до Елените? Бой до откат от собствените им бащи и после 90 дена ТВУ. А после за наказание племенника на окръжният прокурор и с връзки го уредиха 3 години в Атия да служи! 3 години и 27 дни! И когато нещо не ви е ясно по добре си мълчете

    19:00 11.08.2026

  • 78 Дзак

    1 0 Отговор
    Непалците вероятно от работа втора смяна!

    19:05 11.08.2026

  • 79 Не си струва

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Възпитанието преди 1989":

    Да ти се коментират глупостите

    19:09 11.08.2026

  • 80 Мешерето

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Кога ще спипат бащата":

    Извинявай те господине ,при нас е тадиция

    19:14 11.08.2026

  • 81 Това кой ти го

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "По добрите":

    разказа ? Дайнов ли? Нали знаеш че сега и той почна да оправдава олигофренията и лъжите си с това че го били ритали в главата в София. Нищо че е бил по това време в Русия а после в Лондон .....

    19:26 11.08.2026

  • 82 Пфф

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Не кратък,":

    Пълни глуnоcти, наема се всичко, от дюнерджии до мед.сестри/лекари. В бургаска област има цяло отделение от индийци, с които хората се чудят как да се разберат, защото чорбаджията тарикат не иска да плаща на младите ни специалисти достойна заплата! Стагнация на доходите, имотна криза и загуба на културна идентичност - това са фактите!

    19:28 11.08.2026

  • 83 Спипаха познати на

    1 0 Отговор
    Какво е това "Спипаха" ?

    19:29 11.08.2026

  • 84 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Тия дето са ходили по бригади и лагери са вече петсионери

    19:37 11.08.2026

  • 85 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НЯМА ЕДНА ДУМА КАТО .................... КОМЕНТАР ОТ "ПРОГРЕСИВНИЯ" РЕZИДЕНТ НА КГБ - МИСТЪР МУНЧО ................... ЗА НАДИГАЩИЯ СЕ РУСКИ НЕОФАШИZЪМ В БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    19:39 11.08.2026