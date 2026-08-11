Спипаха познати на арестуваните за убийството в Пловдив за побой над непалци

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми младеж на 18 г. и непълнолетно момче на 17 г. за това, че в нощта на 24 срещу 25.07.2026 г., в съучастие като извършители, по хулигански подбуди причинили леки телесни повреда на повече от едно лице - на двама граждани на Непал - на 33 и на 27 г. Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на

извършеното и да ръководи постъпките си.

В полунощ в Пловдив обвиняемите се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Те забелязали, че

на стълби, в близост до тротоара, се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата.

Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи.

Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август 2026 г. след започнало разследване на Окръжна прокуратура-Пловдив за извършено умишлено убийство на 4 август 2026 г. на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в Пловдив.

При проведени процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за срок до 48 часа. На 12 август 2026 г. Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане

на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.