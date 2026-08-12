Новини
Любопитно »
Джули Андрюс няма да се завърне в ролята си на кралицата в "Дневниците на принцесата 3"

Джули Андрюс няма да се завърне в ролята си на кралицата в "Дневниците на принцесата 3"

12 Август, 2026 18:31 325 2

  • джули андрюс-
  • дневниците на принцесата 3-
  • роля-
  • кралица-
  • продължение

Според британската звезда историята трябва да се върти около принцеса Миа, изиграна от Ан Хатауей

Джули Андрюс няма да се завърне в ролята си на кралицата в "Дневниците на принцесата 3" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската актриса Джули Андрюс потвърди, че няма да се завърне в ролята на кралица Кларис Реналди в предстоящия трети филм от поредицата „Дневниците на принцесата“.

90-годишната звезда от „Звукът на музиката“ заяви пред Today.com, че историята вече трябва да продължи около героинята на Ан Хатауей, Миа Термополис.

„Няма да участвам. Мисля, че историята е малко по-различна“, каза Джули Андрюс. По думите ѝ фокусът логично трябва да остане върху Миа, тъй като „това е нейната история“.

Джули Андрюс изигра кралица Кларис Реналди в оригиналния филм на Disney от 2001 г. и в продължението от 2004 г. В поредицата героинята ѝ е баба на Миа Термополис, изиграна от актрисата Ан Хатауей, и я подготвя за живота като наследница на трона на измисленото кралство Дженовия.

Ан Хатауей потвърди през 2024 г., че „Дневниците на принцесата 3“ е в процес на разработка, но снимките все още не са започнали. Процесът се забави още повече и заради бременността на актрисата.

43-годишната носителка на „Оскар“ наскоро разкри, че екипът е направил важен пробив в историята, но сценарият е трябвало да бъде преработен в нова посока. По думите на Ан Хатауей творческият екип вече е уверен, че проектът се движи към правилната версия.

Джули Андрюс и преди е изразявала съмнения относно евентуално свое участие. През 2022 г. актрисата заяви, че завръщането ѝ изглежда малко вероятно заради годините, изминали от втория филм. Две години по-късно тя допълни, че понякога е по-добре една успешна история да бъде оставена да приключи, вместо да бъде продължавана прекалено дълго.

„Дневниците на принцесата 3“ остава сред най-очакваните проекти на Disney, като основният акцент ще бъде върху нов етап от живота на Миа Термополис и завръщането на Ан Хатауей към една от ролите, които поставиха началото на международната ѝ кариера.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.