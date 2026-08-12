Джули Андрюс няма да се завърне в ролята си на кралицата в "Дневниците на принцесата 3"

Британската актриса Джули Андрюс потвърди, че няма да се завърне в ролята на кралица Кларис Реналди в предстоящия трети филм от поредицата „Дневниците на принцесата“.

90-годишната звезда от „Звукът на музиката“ заяви пред Today.com, че историята вече трябва да продължи около героинята на Ан Хатауей, Миа Термополис.

„Няма да участвам. Мисля, че историята е малко по-различна“, каза Джули Андрюс. По думите ѝ фокусът логично трябва да остане върху Миа, тъй като „това е нейната история“.

Джули Андрюс изигра кралица Кларис Реналди в оригиналния филм на Disney от 2001 г. и в продължението от 2004 г. В поредицата героинята ѝ е баба на Миа Термополис, изиграна от актрисата Ан Хатауей, и я подготвя за живота като наследница на трона на измисленото кралство Дженовия.

Ан Хатауей потвърди през 2024 г., че „Дневниците на принцесата 3“ е в процес на разработка, но снимките все още не са започнали. Процесът се забави още повече и заради бременността на актрисата.

43-годишната носителка на „Оскар“ наскоро разкри, че екипът е направил важен пробив в историята, но сценарият е трябвало да бъде преработен в нова посока. По думите на Ан Хатауей творческият екип вече е уверен, че проектът се движи към правилната версия.

Джули Андрюс и преди е изразявала съмнения относно евентуално свое участие. През 2022 г. актрисата заяви, че завръщането ѝ изглежда малко вероятно заради годините, изминали от втория филм. Две години по-късно тя допълни, че понякога е по-добре една успешна история да бъде оставена да приключи, вместо да бъде продължавана прекалено дълго.

„Дневниците на принцесата 3“ остава сред най-очакваните проекти на Disney, като основният акцент ще бъде върху нов етап от живота на Миа Термополис и завръщането на Ан Хатауей към една от ролите, които поставиха началото на международната ѝ кариера.