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Агенти от ДАНС и МВР разбиха секта в Пловдив

Агенти от ДАНС и МВР разбиха секта в Пловдив

27 Септември, 2026 14:18 1 374 18

  • данс-
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  • пловдив

Лидерът упоявал последователите си с кактуси и гъби

Агенти от ДАНС и МВР разбиха секта в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съвместна операция на Държавна агенция „Национална сигурност" и ОДМВР - Пловдив доведе до ареста на чужденец, организирал секта с използване на халюциногени, съобщават от NOVA. Гражданинът на държава от Европейския съюз е задържан за едно денонощие, след като е установено, че манипулира група от българи чрез обещания за ментално и физическо изцеление, постигано чрез употреба на психоактивни субстанции.

Псевдодуховни ритуали

Според събраната информация от разследващите, чужденецът е изградил култ около своята личност. Мъжът е убеждавал хората около себе си, че притежава древно знание и е единственият възможен посредник с "висши духове". Използвайки тази самоприсъдена роля, той е успявал да държи последователите си в пълно подчинение чрез силно психологическо въздействие и редовно даване на упойващи вещества.

Конфискувани халюциногени

При специализираната акция агентите са открили своеобразна оранжерия за отглеждане на наркотични растения. От мястото са иззети тридесет саксии, засадени със специфичен вид кактус, който съдържа психоактивни вещества. В хода на претърсванията са намерени още бутилки с неизвестна тъмна течност и гъби, за които разследващите имат основания да смятат, че също съдържат халюциногенни съставки.

Свидетелски показания и разследване

Задържането на лидера е осъществено в условията на неотложност по Закона за Министерството на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура - Пловдив. Действията продължават с разпити на четиринадесет български граждани, които са членували в групата. Те са призовани да дадат показания в качеството си на свидетели за престъпления, свързани с държане с цел разпространение и отглеждане на високорискови наркотични вещества.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ги

    14 1 Отговор
    е бил да му вярват и пият някакви треволяци насила !

    Коментиран от #7

    14:23 27.09.2026

  • 2 Дмитро

    18 12 Отговор
    Поредната ПеПеДеБейска секта ?!

    14:24 27.09.2026

  • 3 Фаяо

    16 0 Отговор
    Стана модерно престъпници и измамници да ги правят сектанти и секти.

    Коментиран от #6

    14:28 27.09.2026

  • 4 Браво бе

    11 0 Отговор
    Ако разстенията не са забранени за отглеждане,не бива да съдят хора.Нарко дилъри се разхождат свободно,те кактуси и гъби задържали.

    14:41 27.09.2026

  • 5 Ахъм

    12 2 Отговор
    А тези протестанти, свидетели на йехова, съботяни и още един куп други "спасители" какви са? Хората и прехвърлят техни импти и всичките си пари, разбиват семейства... настанали са се във всички ромски махали.

    14:43 27.09.2026

  • 6 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фаяо":

    Борецът за свобода на словото Иво Инджев
    вече не ме допуска да коментирам В БЕСЕДКАТА му,
    защото преди време го попитах,
    вярно ли е изнесеното от Ифандиев.
    Иво нито потвърди, нито отрече-
    просто вече нямам достъп до В БЕСЕДКАТА,
    въпреки че харесвам коментарите му.
    Явно Иво инджев е дъббоко внедрен в дясното,
    както беше внедрен Агент Сава/Доган/ сред турците.

    Като потърпевш от Възродителният процес,
    Попитах Иво Инджев,
    като член на БКП какво е било отношението и поведението на Иво Инджев
    по време на Възродителният процес.

    Разбира се, че Иво Инджев не е длъжен да ми отговаря!
    Но грях ли е, че съм го попитал?

    Видьо Троев Видев и приятели


    Решение N° 50
    от 08.10.2008 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 50/ 08.10.2008 г.
    Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев -
    Дата на раждане: 16.04.1955
    Място на раждане: Гр. София
    Иво Любомиров Инджев 16.04.1955 г. Гр. София Ст. лейт. Иван Делев Димовски на 08.07.1983 г., регистриран на 12.11.1983 г.
    Ст. лейт. Иван Делев Димовски; П. Власковски; Веселин С. Павлов; Марин Маринов; кап. Кирил Желязков ДС,
    ПГУ Секретен сътрудник Ивайло Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители;
    документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.
    6405; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. 1989 г. Зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г .
    Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.19

    14:47 27.09.2026

  • 7 Видьо Видев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не ги":

    А защо не арестуваха руснака Кашпировски?

    14:48 27.09.2026

  • 8 А ганга-банга

    2 1 Отговор
    отзад и оръжие имало ли е?

    14:50 27.09.2026

  • 9 Дядка

    2 0 Отговор
    Брей, какви хубави и четливи надписи имат дансаджии на гърбовете си?!

    14:58 27.09.2026

  • 10 Анонимен

    6 0 Отговор
    Как има баламурници, които се връзват на такива простотии, направо се чудя!"

    15:02 27.09.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Няма такова животно " гражданин на държава от ЕС? От коя точно държава е? Що ви е страх да пишете?

    15:03 27.09.2026

  • 12 Цвете

    6 0 Отговор
    В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ, ПЛОВДИВ СТАНА ДОСТА " ИЗВЕСТЕН " С РАЗЛИЧНИ ИСТОРИИ.ОСЪДИХА ЛИ, НЯКОЙ ОТ ГРУПАТА ,КОИТО УБИХА ПО МЪЧИТЕЛЕН НАЧИН МОМЧЕТО? ТАМ СЪЩО СЕ ПОДВИЗАВА ЕДНА ЗАТВОРЕНА СТРУКТУРА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? НЕЩО ПО ВЪПРОСА? ТОВА СА ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВО, НИЩО ДОБРО НЕ СЕ ОЧАКВА ОТ ТЯХ.

    Коментиран от #17, #18

    15:05 27.09.2026

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ, ПЛОВДИВ СТАНА ДОСТА " ИЗВЕСТЕН " С РАЗЛИЧНИ ИСТОРИИ.ОСЪДИХА ЛИ, НЯКОЙ ОТ ГРУПАТА ,КОИТО УБИХА ПО МЪЧИТЕЛЕН НАЧИН МОМЧЕТО? ТАМ СЪЩО СЕ ПОДВИЗАВА ЕДНА ЗАТВОРЕНА СТРУКТУРА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? НЕЩО ПО ВЪПРОСА? ТОВА СА ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВО, НИЩО ДОБРО НЕ СЕ ОЧАКВА ОТ ТЯХ.А ,ОТ КОЯ ДЪРЖАВА Е, КАК СЕ КАЗВА И КАТО КАКЪВ ПРЕБИВАВА В БЪЛГАРИЯ? УВЕДОМЕНА ЛИ Е СТРАНАТА В КОЯТО Е ЖИВЯЛ, ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ? И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО С КАКВО СЕ Е ЗАНИМАВАЛ ,ПРЕДИ ДА ПОСЕТИ ДЪРЖАВАТА НИ? 🤔

    15:10 27.09.2026

  • 14 Червен чорап

    1 0 Отговор
    Мирчо Крушарски там ли беше?

    15:16 27.09.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ, ПЛОВДИВ СТАНА ДОСТА " ИЗВЕСТЕН " С РАЗЛИЧНИ ИСТОРИИ.ОСЪДИХА ЛИ, НЯКОЙ ОТ ГРУПАТА ,КОИТО УБИХА ПО МЪЧИТЕЛЕН НАЧИН МОМЧЕТО? ТАМ СЪЩО СЕ ПОДВИЗАВА ЕДНА ЗАТВОРЕНА СТРУКТУРА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? НЕЩО ПО ВЪПРОСА? ТОВА СА ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВО, НИЩО ДОБРО НЕ СЕ ОЧАКВА ОТ ТЯХ.А ,ОТ КОЯ ДЪРЖАВА Е, КАК СЕ КАЗВА И КАТО КАКЪВ ПРЕБИВАВА В БЪЛГАРИЯ? УВЕДОМЕНА ЛИ Е СТРАНАТА В КОЯТО Е ЖИВЯЛ, ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ? И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО С КАКВО СЕ Е ЗАНИМАВАЛ ,ПРЕДИ ДА ПОСЕТИ ДЪРЖАВАТА НИ? 🤔

    15:17 27.09.2026

  • 16 иноватовен пласьор

    0 0 Отговор
    Комуникация с висши духове:

    Св. Хероиний - 50 евро
    Гандалф Белото - 100 евро
    За бедни: великомученик Синтетий - 10 евро

    15:20 27.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.