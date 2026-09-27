Агенти от ДАНС и МВР разбиха секта в Пловдив

Съвместна операция на Държавна агенция „Национална сигурност" и ОДМВР - Пловдив доведе до ареста на чужденец, организирал секта с използване на халюциногени, съобщават от NOVA. Гражданинът на държава от Европейския съюз е задържан за едно денонощие, след като е установено, че манипулира група от българи чрез обещания за ментално и физическо изцеление, постигано чрез употреба на психоактивни субстанции.
Псевдодуховни ритуали
Според събраната информация от разследващите, чужденецът е изградил култ около своята личност. Мъжът е убеждавал хората около себе си, че притежава древно знание и е единственият възможен посредник с "висши духове". Използвайки тази самоприсъдена роля, той е успявал да държи последователите си в пълно подчинение чрез силно психологическо въздействие и редовно даване на упойващи вещества.
Конфискувани халюциногени
При специализираната акция агентите са открили своеобразна оранжерия за отглеждане на наркотични растения. От мястото са иззети тридесет саксии, засадени със специфичен вид кактус, който съдържа психоактивни вещества. В хода на претърсванията са намерени още бутилки с неизвестна тъмна течност и гъби, за които разследващите имат основания да смятат, че също съдържат халюциногенни съставки.
Свидетелски показания и разследване
Задържането на лидера е осъществено в условията на неотложност по Закона за Министерството на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура - Пловдив. Действията продължават с разпити на четиринадесет български граждани, които са членували в групата. Те са призовани да дадат показания в качеството си на свидетели за престъпления, свързани с държане с цел разпространение и отглеждане на високорискови наркотични вещества.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не ги
Коментиран от #7
14:23 27.09.2026
2 Дмитро
14:24 27.09.2026
3 Фаяо
Коментиран от #6
14:28 27.09.2026
4 Браво бе
14:41 27.09.2026
5 Ахъм
14:43 27.09.2026
6 Видьо Видев
До коментар #3 от "Фаяо":Борецът за свобода на словото Иво Инджев
вече не ме допуска да коментирам В БЕСЕДКАТА му,
защото преди време го попитах,
вярно ли е изнесеното от Ифандиев.
Иво нито потвърди, нито отрече-
просто вече нямам достъп до В БЕСЕДКАТА,
въпреки че харесвам коментарите му.
Явно Иво инджев е дъббоко внедрен в дясното,
както беше внедрен Агент Сава/Доган/ сред турците.
Като потърпевш от Възродителният процес,
Попитах Иво Инджев,
като член на БКП какво е било отношението и поведението на Иво Инджев
по време на Възродителният процес.
Разбира се, че Иво Инджев не е длъжен да ми отговаря!
Но грях ли е, че съм го попитал?
Видьо Троев Видев и приятели
Решение N° 50
от 08.10.2008 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 50/ 08.10.2008 г.
Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев -
Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: Гр. София
Иво Любомиров Инджев 16.04.1955 г. Гр. София Ст. лейт. Иван Делев Димовски на 08.07.1983 г., регистриран на 12.11.1983 г.
Ст. лейт. Иван Делев Димовски; П. Власковски; Веселин С. Павлов; Марин Маринов; кап. Кирил Желязков ДС,
ПГУ Секретен сътрудник Ивайло Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители;
документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.
6405; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. 1989 г. Зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г .
Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.19
14:47 27.09.2026
7 Видьо Видев
До коментар #1 от "Не ги":А защо не арестуваха руснака Кашпировски?
14:48 27.09.2026
8 А ганга-банга
14:50 27.09.2026
9 Дядка
14:58 27.09.2026
10 Анонимен
15:02 27.09.2026
11 РЕАЛИСТ
15:03 27.09.2026
12 Цвете
Коментиран от #17, #18
15:05 27.09.2026
13 Цвете
15:10 27.09.2026
14 Червен чорап
15:16 27.09.2026
15 Цвете
15:17 27.09.2026
16 иноватовен пласьор
Св. Хероиний - 50 евро
Гандалф Белото - 100 евро
За бедни: великомученик Синтетий - 10 евро
15:20 27.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.