Агенти от ДАНС и МВР разбиха секта в Пловдив

Съвместна операция на Държавна агенция „Национална сигурност" и ОДМВР - Пловдив доведе до ареста на чужденец, организирал секта с използване на халюциногени, съобщават от NOVA. Гражданинът на държава от Европейския съюз е задържан за едно денонощие, след като е установено, че манипулира група от българи чрез обещания за ментално и физическо изцеление, постигано чрез употреба на психоактивни субстанции.

Псевдодуховни ритуали

Според събраната информация от разследващите, чужденецът е изградил култ около своята личност. Мъжът е убеждавал хората около себе си, че притежава древно знание и е единственият възможен посредник с "висши духове". Използвайки тази самоприсъдена роля, той е успявал да държи последователите си в пълно подчинение чрез силно психологическо въздействие и редовно даване на упойващи вещества.

Конфискувани халюциногени

При специализираната акция агентите са открили своеобразна оранжерия за отглеждане на наркотични растения. От мястото са иззети тридесет саксии, засадени със специфичен вид кактус, който съдържа психоактивни вещества. В хода на претърсванията са намерени още бутилки с неизвестна тъмна течност и гъби, за които разследващите имат основания да смятат, че също съдържат халюциногенни съставки.

Свидетелски показания и разследване

Задържането на лидера е осъществено в условията на неотложност по Закона за Министерството на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура - Пловдив. Действията продължават с разпити на четиринадесет български граждани, които са членували в групата. Те са призовани да дадат показания в качеството си на свидетели за престъпления, свързани с държане с цел разпространение и отглеждане на високорискови наркотични вещества.