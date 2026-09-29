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Задържаха двама бивши министри в Унгария за корупция

Задържаха двама бивши министри в Унгария за корупция

29 Септември, 2026 04:22, обновена 29 Септември, 2026 04:23 576 4

  • унгария-
  • корупция-
  • миклош сещак-
  • балаш ханко-
  • виктор орбан

Миклош Сещак и Балаш Ханко са разследвани по отделни случаи, свързани с обществени средства и държавни активи.

Задържаха двама бивши министри в Унгария за корупция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама бивши министри от правителствата на Виктор Орбан са задържани в Унгария по отделни разследвания за предполагаема корупция. Това са Миклош Сещак, бивш министър на националното развитие, и Балаш Ханко, който до тази година ръководеше Министерството на културата и иновациите.

Унгарският парламент свали имунитета на двамата на 28 септември с 139 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“. Решението даде възможност на прокуратурата да предприеме действия срещу тях. Имунитетът на премиера Петер Мадяр също беше свален по отделен случай, свързан с твърдение за отнемане на телефон, но трите производства не са обединени.

Сещак е задържан в прокуратурата

Сещак се е явил доброволно в Централната следствена прокуратура, за да даде показания, и е бил задържан там. Информацията е потвърдена от адвоката му Габор Пап. Бившият министър, който е депутат от Християндемократическата народна партия, отрича да е извършил престъпление.

Прокуратурата го подозира в получаване на подкупи за стотици милиони и милиарди форинти по време на мандата му между 2014 и 2018 г. Разследването е свързано с обществени поръчки и управлението на държавни активи, включително случая с автобусната компания „Воланбус“. Според по-рано огласени данни по този казус се проверяват съмнения за надценени доставки на повече от 600 автобуса и възможни щети от около 10 млрд. форинта.

Ханко е разследван за средства от културния фонд

Балаш Ханко е бил задържан след явяването си в прокуратурата, съобщи телевизия „Хир ТВ“. По информация на медията с него е била отведена и бившата му държавна секретарка Вероника Варга-Байуш. Прокуратурата не е дала подробности за конкретните процесуални действия.

Разследването срещу Ханко е свързано с Националния културен фонд, чийто председател е бил той. Според прокуратурата при 1079 решения от фонда са били използвани средства за цели, различни от предвидените, като предполагаемата финансова вреда за бюджета възлиза на 17,3 млрд. форинта, или около 44 млн. евро.

Ханко отхвърля подозренията и определи производството като „политически мотивирано дело“. Представители на партията „Фидес“ и нейният коалиционен партньор КДНП заявиха, че не признават процедурата и бойкотираха парламентарното заседание, на което беше гласувано свалянето на имунитета.

След задържанията прокуратурата трябва да реши дали да поиска постоянна мярка за неотклонение или друга форма на ограничение. До окончателно съдебно решение двамата остават заподозрени, а не осъдени.

Източници: Телекс, 24 часа, Хир ТВ


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Петер Мадяр

    0 2 Отговор
    Помните ли, как арестуваха Бойко и кой го пусна и върна статуквото?

    На България й трябва Мадяр

    Коментиран от #2, #4

    04:30 29.09.2026

  • 2 То и Мадяр

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Петер Мадяр":

    Е пътник .
    Вчера му свалиха имунитета .
    Крадец като Киро .

    Коментиран от #3

    05:06 29.09.2026

  • 3 Скта

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "То и Мадяр":

    Какво открадна Киро?

    05:15 29.09.2026

  • 4 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Петер Мадяр":

    На България и трябва някой като Васил Иванов Кунчев няма такъв.

    06:30 29.09.2026