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Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново
  Тема: Трафик

Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново

29 Септември, 2026 03:20 523 0

  • велико търново-
  • детска градина-
  • пътнотранспортно произшествие-
  • автомобил-
  • мвр

При инцидента няма пострадали. Преди удара са се сблъскали леко два автомобила.

Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лек автомобил се е врязал в оградата на детска градина „Иванка Ботева“ във Велико Търново. При инцидента няма пострадали, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало около 18:00 часа. Леко са се сблъскали два автомобила, след което единият от водачите е опитал да избегне по-сериозен удар. Колата му е излязла от пътното платно и се е блъснала в оградата на детската градина.

На място са пристигнали полицейски служители. Двамата водачи са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

„Пострадали няма“, са казали от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. По време на пътнотранспортното произшествие на детската площадка не е имало деца, а на тротоара не е имало пешеходци.

Източници: БТА


Велико Търново / България
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