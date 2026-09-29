Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново

Лек автомобил се е врязал в оградата на детска градина „Иванка Ботева“ във Велико Търново. При инцидента няма пострадали, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Произшествието е станало около 18:00 часа. Леко са се сблъскали два автомобила, след което единият от водачите е опитал да избегне по-сериозен удар. Колата му е излязла от пътното платно и се е блъснала в оградата на детската градина.

На място са пристигнали полицейски служители. Двамата водачи са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

„Пострадали няма“, са казали от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. По време на пътнотранспортното произшествие на детската площадка не е имало деца, а на тротоара не е имало пешеходци.

Източници: БТА