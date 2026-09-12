Тийнейджъри помогнаха за залавянето на мним полицай в Слънчев бряг

Трима тийнейджъри помогнаха на полицията да открие мъж, представял се за служител на МВР в Слънчев бряг. 17-годишният Християн и 14-годишните Виктор и Андриян не останали безучастни, след като се усъмнили в поведението му и съдействали за установяването му, съобщи бТВ.

Мнимият полицай е задържан, а в квартирата му са открити наркотици и откраднат мотопед. За постъпката си момчетата са отличени от министъра на вътрешните работи като част от инициативата „Малки големи герои“.

Всичко започва една вечер, когато част от момчетата са на частен паркинг в комплекс в Слънчев бряг.

Към тях се приближил млад мъж на видима възраст около 23-24 години. Първо ги попитал дали имат цигари, а след това – дали разполагат с наркотици или други подобни вещества. Момчетата отговорили, че нямат.

Тогава непознатият се представил за служител на МВР. Обяснил им, че наблизо имало пожар и полицията издирвала заподозрени момчета.

„Каза, че трябвало да направи проверка, за да се идентифицираме и да види дали сме заподозрени. След това му показахме личните си карти“, разказа Виктор.

По думите му мъжът установил, че две от момчетата нямат пари, и им казал да си тръгнат. Други две обаче останали.

След като разбрал, че едно от момчетата разполага с автомобил, мнимият полицай поискал да отидат до него.

„Отворихме вратите и багажника и той уж претърси колата за някакви вещества. Но всъщност още тогава ни взе парите от портмонетата“, разказа Виктор.

В този момент момчетата не забелязали, че парите им са взети.

Съмненията им обаче съществували още от началото на срещата.

„Още когато ни приближи, мислехме, че има нещо съмнително, но не искахме да рискуваме, защото можеше да е въоръжен. По-добре, че съдействахме, защото иначе можеше да пострадаме“, каза Виктор.

Мъжът не бил с полицейска униформа и нямал други характерни отличителни знаци. Момчетата разказват, че им показал значка, която според тях не била истинска.

За Андриян преживяното било плашещо.

„След като мен и другото момче ни изпрати да си тръгнем, защото разбра, че нямаме пари, отидохме в коридора на комплекса при други хора и започнахме да обсъждаме дали наистина е полицай. Случаят беше наистина доста страшен“, разказа той.

Историята не приключва с откраднатите пари.

По-късно момчетата попаднали на следа за мястото, където предполагаемият извършител е отседнал. Помогнало им и видео, публикувано в TikTok.

Християн, който не присъствал по време на първоначалната среща с мъжа, се включил в издирването му.

„Виктор, понеже е местен, ми се обади и каза, че има съмнения къде е отседнал крадецът, защото беше публикувал видео в TikTok. Отидохме до хотела“, разказа той.

Момчетата искали първо да се уверят, че става дума за същия човек. След като го разпознали, се свързали с полицията. Направени били и снимки на мъжа, които били изпратени, за да бъде потвърдена самоличността му.

В крайна сметка той е задържан.

След задържането му при последвалите действия в квартирата, в която бил отседнал, са открити наркотици и откраднат мотопед.

А тримата младежи получават признание за помощта си.

Те са част от инициативата „Малки големи герои“ на Министерството на вътрешните работи, която отличава млади хора за добри постъпки и съдействие на органите на реда.