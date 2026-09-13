Години домашно насилие и сериозни дългове довели до трагедията в Исперих

Ужасяващата статистика за убийства на деца се разшири с още един случай. Преди седмица в Исперих баща отне живота на децата си, а после и своя. Зад това престъпление стои цяла верига от проблеми - от зависимости до домашно насилие, а всичко това води до институционално и човешко безсилие, съобщи Нова тв.

Исперих рядко привлича вниманието към себе си. В малкия град в Североизточна България съжителстват различни етноси. На пръв поглед това е спокойно място, където хората живеят в разбирателство, а конфликтите не са част от ежедневието. От седмица обаче градът е разтърсен от трагедия, която местните наричат „Къщата на ужасите“.

Трагедията в Исперих е, че баща уби двете си дъщери, а след това се самоуби. Сред основните версии, по които работят разследващите, са домашно насилие и сериозни задължения, натрупани вследствие на зависимост. Първи септември се оказва последният ден от живота на двете сестри от Исперих. Срещите с приятели, разходките из града и вълнението около началото на учебната година приключват именно тогава. Дни по-късно момичетата са открити мъртви. Мъртъв е и техният убиец - собственият им баща.

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"Според събраните доказателства на 1 септември в Исперих, той проиграва около 1500 евро. След това заминава за Разград, където отново губи още между 3000 и 4000 евро, а според криминалистите общата сума достига между 5000 и 6000 евро", заяви окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

Установено е още, че мъжът през целия ден е употребявал алкохол. В Разград изпива между 200 и 300 грама концентрат, най-вероятно уиски. На местопрестъплението в Исперих разследващите откриват четири-пет празни кенчета от бира. По експертни оценки общото количество изпит алкохол е около три-четири литра различни напитки, което говори за тежка степен на алкохолно опиянение.

Разследващите потвърждават, че употребата на алкохол е била обичайна практика за извършителя. Основната версия на разследването остава комбинацията от дългове и тежки семейни конфликти. По информация на разследващите основната причина за раздялата между родителите е било системното домашно насилие.

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„Тя вече не е можела да живее под един покрив с този човек. Разделени са били по-малко от два месеца. Майката и децата са поддържали връзка помежду си, а причината момичетата да останат при баща си е била, че е трябвало да им купи дрехи и вещи за предстоящото начало на учебната година“, твърди прокурорът.

По данни на разследването мъжът е дължал пари на свои познати. Работил е като таксиметров шофьор без необходимата регистрация, използвайки автомобила на баща си. Разследващите проверяват и информация, свързана с по-голямата дъщеря на семейството. Към момента няма официално потвърждение на твърденията, че преди година тя е родила дете, което впоследствие е било оставено в лечебно заведение. Според специалистите подобни случаи са изключително редки за общността, към която принадлежи семейството, тъй като честта и семейните отношения традиционно имат силно значение.

Проблемите в това семейство обаче не започват със смъртта на трима от четиримата му членове. Напротив - до фаталния развой се стига след години на домашно насилие, злоупотреба с алкохол, зависимости и задълбочаващи се семейни конфликти.

В малкия град, където почти всеки познава останалите, семейството е добре известно. Местните описват майката като тиха, скромна и работлива жена. За бащата мненията са противоречиви.

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„Момичето беше съученичка на дъщеря ми. Беше добро дете, усмихнато момиче. Много жалко. Ангелчета бяха“, разказа мъж, познавал семейството.

Той разказа, че майката неведнъж е подавала сигнали за насилие: „Колко пъти е подавала жалби... След работа той я причаквал и отново започвали побоищата. Жал ни е най-вече за момичетата – млади, красиви деца“.

Според хора от квартала жената е живеела в постоянен страх. „Добре, че онази вечер майката не е била в къщата. Ако беше там, вероятно и тя нямаше да е жива“, разказва мъжът.

Колеги на извършителя също трудно приемат случилото се. По думите им финансовите проблеми не личали. „Доколкото знаем, семейството не беше бедно. Имаха апартамент, който отдаваха под наем. Къщата беше добре поддържана, с навеси, барбекю и двор. Нищо не подсказваше, че може да се случи такава трагедия“, разказва колега на бащата.

На въпрос дали са забелязвали признаци на депресия или психически срив у мъжа, колегите му отговарят отрицателно.

Случаят обаче далеч не е бил непознат за институциите. През последните седем години семейството три пъти попада в полезрението на полицията и институциите заради сигнали за домашно насилие. Два от тях са подадени от майката, а третият - от по-голямата дъщеря. Впоследствие обаче всички сигнали са оттеглени.

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За близките не е било тайна, че бащата упражнявал насилие над съпругата си. „Сигналите са подадени през 2018, 2019 и 2025 година. През 2018 г. майката подава сигнал в полицията, в който посочва, че съпругът ѝ има сериозна зависимост и се опасява, че това няма да доведе до нищо добро. От днешна гледна точка става ясно, че между редовете тя е опитвала да загатне и за домашното насилие, без да го заяви пряко. Нито един от сигналите не е бил неглижиран“, разказа прокурор Тодоров.

През 2019 г. е подаден нов сигнал. Тогава съдът издава заповед за незабавна защита. „Когато обаче майката влиза в съдебната зала, тя се отказва от показанията си. Това изненадва всички. Магистратите дори прекъсват заседанието, защото остават с впечатление, че жената е подложена на натиск или страх. Въпреки това тя категорично заявява, че не желае да продължи производството“, посочва прокурорът.

Третият сигнал е подаден през 2025 г. от по-голямата дъщеря на семейството чрез телефон 112.Сигналът е препратен както към полицията, така и към социалните служби. При последвалите проверки майката отново омаловажава случващото се. „Каза, че дъщеря ѝ е в пубертета, че преувеличава и не разбира правилно ситуацията. Така и този сигнал остана без последици“, твърди Тодоров.

По данни на разследващите момичето е съобщило, че баща му упражнява насилие над майка му.

Според прокурора един от сериозните проблеми е действащата процедура по делата за домашно насилие. „Българското правораздаване се основава на принципа на устността. Пострадалият трябва лично и категорично да потвърди твърденията си пред съда. Дори полицията да е събрала достатъчно данни за извършено насилие, ако жертвата се откаже от показанията си, възможностите за последващи действия са силно ограничени“, уточнява Тодоров.

Той смята, че това е една от причините да се обсъждат законодателни промени. „Има огромна разлика между това човек да разкаже за насилието непосредствено след случилото се и да трябва да го повтори по-късно в съдебната зала, в присъствието на всички участници в процеса. Именно тогава страхът и чувството за срам често надделяват и жертвите променят показанията си“, твърди прокурорът.

Част от колегите на майката също са били наясно с проблемите в семейството. В супермаркета в Исперих, където до скоро е работила, неведнъж е идвала с видими следи от побой - синини по лицето и тялото. Стигало се е дотам братята ѝ да я придружават до работното място, защото се е страхувала за сигурността си. На свои колеги жената е разказвала за преживяното насилие. Един от случаите, който споделила, бил особено показателен - съпругът ѝ започнал да я бие, докато спи. Разказът си завършвала с думите: „На мен ми се живее“.

Подобно поведение е характерно за много жертви на домашно насилие. „В нашата народопсихология все още съществува усещането, че човек не бива да изнася семейните проблеми извън дома. Много хора възприемат случващото се като личен провал и изпитват чувство за вина, вместо да потърсят помощ“, заявява окръжният прокурор на Разград.

По думите на разследващите и свидетелите, още на местопроизшествието всички са говорили за системно домашно насилие. „И дядото на извършителя, и кметът, и хората, които бяха на място, бяха категорични - насилие е имало. Жената многократно е била пребивана. Ходела е на работа в това състояние. Колежките ѝ са я питали какво се е случило. Един от свидетелите разказва, че веднъж главата ѝ е била толкова подута, че трудно е можела да бъде разпозната“, разказва прокурора.