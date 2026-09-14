Мъж почина след масов бой и намушкване с нож в Сунгурларе, има и ранени

Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и четирима ранени. Инцидентът е станал на ул. „Иван Вазов“, районът е отцепен, предаде БГНЕС.

По първоначална информация до сбиването се е стигнало след възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа. По време на боя са използвани ножове, като част от участниците са получили прободни рани.

Един от пострадалите мъже е бил в тежко състояние и е починал по време на транспортирането му към болница. Други четирима ранени са откарани за лечение в болници в Бургас.

След инцидента са задържани осем души.

Продължава работата по изясняване на причините за конфликта и установяване на последователността на събитията.