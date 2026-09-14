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Мъж почина след масов бой и намушкване с нож в Сунгурларе, има и ранени

Мъж почина след масов бой и намушкване с нож в Сунгурларе, има и ранени

14 Септември, 2026 10:16 567 9

  • намушкан-
  • сунгурларе

Причините за конфликта и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват, като все още се очаква и информация от полицията

Мъж почина след масов бой и намушкване с нож в Сунгурларе, има и ранени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и четирима ранени. Инцидентът е станал на ул. „Иван Вазов“, районът е отцепен, предаде БГНЕС.

По първоначална информация до сбиването се е стигнало след възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа. По време на боя са използвани ножове, като част от участниците са получили прободни рани.

Един от пострадалите мъже е бил в тежко състояние и е починал по време на транспортирането му към болница. Други четирима ранени са откарани за лечение в болници в Бургас.

След инцидента са задържани осем души.

Продължава работата по изясняване на причините за конфликта и установяване на последователността на събитията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Това вече е новото нормално.Свиквайте!

    10:18 14.09.2026

  • 2 руслямски

    12 5 Отговор
    драми

    10:18 14.09.2026

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    и се клали ! Уикенд !

    10:20 14.09.2026

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    Евтаназия!

    10:21 14.09.2026

  • 5 Справедлив

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    Оставете ги сами да си разрешат спора.

    10:28 14.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Защо не се казва, че са цветнокожи? До кога?!!!
    И знаете ли колко ще получи извършителят - 3 години ако се признае за виновен и ще излежи 1!

    Коментиран от #7, #8

    10:30 14.09.2026

  • 7 Мотивация за отрицателен вот

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ти БЕЗцветнокож ли си? Замисляш ли се, преди да напишеш тази политкоректна безсмислица,?

    10:36 14.09.2026

  • 8 Риболовеца

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ясно е какви са, друго е страшното. Това се случва почти в центъра на градчето. Къщите им не са коптори, а са нормални жилища. Хора, уж живеещи в цивилизацията, са се изтрепали като животни за пари и за имущество.

    10:41 14.09.2026

  • 9 Троян

    0 0 Отговор
    Били са се две фамилии. Това обяснява всичко. Сигурно по противоречия за романа война и мир. Забравих те са неграмотни, за някоя 12 годишна булка ще да е.

    10:50 14.09.2026