Мъж почина след масов бой и намушкване с нож в Сунгурларе, има и ранени

Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и четирима ранени. Инцидентът е станал на ул. „Иван Вазов“, районът е отцепен, предаде БГНЕС.
По първоначална информация до сбиването се е стигнало след възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа. По време на боя са използвани ножове, като част от участниците са получили прободни рани.
Един от пострадалите мъже е бил в тежко състояние и е починал по време на транспортирането му към болница. Други четирима ранени са откарани за лечение в болници в Бургас.
След инцидента са задържани осем души.
Продължава работата по изясняване на причините за конфликта и установяване на последователността на събитията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:18 14.09.2026
2 руслямски
10:18 14.09.2026
3 Пили
10:20 14.09.2026
4 Здравейте
10:21 14.09.2026
5 Справедлив
10:28 14.09.2026
6 ДрайвингПлежър
И знаете ли колко ще получи извършителят - 3 години ако се признае за виновен и ще излежи 1!
Коментиран от #7, #8
10:30 14.09.2026
7 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Ти БЕЗцветнокож ли си? Замисляш ли се, преди да напишеш тази политкоректна безсмислица,?
10:36 14.09.2026
8 Риболовеца
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Ясно е какви са, друго е страшното. Това се случва почти в центъра на градчето. Къщите им не са коптори, а са нормални жилища. Хора, уж живеещи в цивилизацията, са се изтрепали като животни за пари и за имущество.
10:41 14.09.2026
9 Троян
10:50 14.09.2026