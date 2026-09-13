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Нови разкрития по случая „Петрохан“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Нови разкрития по случая „Петрохан“: МВР и прокуратурата дават брифинг

13 Септември, 2026 09:18, обновена 13 Септември, 2026 09:22 2 013 41

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Разследващите ще представят актуална информация за смъртта на шестимата мъже, открити край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица

Нови разкрития по случая „Петрохан“: МВР и прокуратурата дават брифинг - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

МВР и прокуратурата ще представят нова информация по разследването на шестте смъртни случая, свързани с хижа „Петрохан“ и района под връх Околчица. Брифингът е насрочен за понеделник, 14 септември, съобщиха медии, позовавайки се на информация от разследването.

Случаят продължава да предизвиква сериозен обществен интерес месеци след откриването на телата. Разследването обхваща смъртта на трима мъже, открити в хижа „Петрохан“, както и на други трима, чиито тела бяха намерени в кемпер под връх Околчица.

Разследването продължава

По информация от последните дни активните действия на разследващите не са прекратявани. Само преди дни са били проведени нови разпити на свидетели, като се изясняват допълнителни обстоятелства около живота и дейността на загиналите.

Разследващите проверяват и финансовото състояние на починалите, както и произхода на средствата, постъпвали като дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    30 13 Отговор
    Само не пробивайте пак версията за самоубийството. Не минава

    Коментиран от #4, #17, #34

    09:23 13.09.2026

  • 2 СКРИЙТЕ СЕ БЕ

    32 5 Отговор
    Така или иначе истината никога няма да я кажете.

    09:24 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    24 10 Отговор
    Ааа....... вече са напаснали самоубийствата!!!
    Някой Лама е бил много добър на билярд, и като е гръмнал веднъж, с шест рикошета е изтрепал шест човека, а седмия - в неговата глава от към тила!!!

    09:26 13.09.2026

  • 6 Ироничен

    18 0 Отговор
    Случаят е едновременно интересен и безнадежден. Броят на жертвите, намесата на политиците, наличието на привилегии и оръжие и още много неща го правят интересен. Но дори да бъде изваден документален запис, заверен от нотариус, което няма как да стане, всеки си има своя версия и на нищо няма да повярва. Затова е безнадежден и ще се повтаря, че не е решен, че се крие нещо голямо.

    09:27 13.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По точно

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "И какво от това":

    Не може да се очисти , защото ги помилват.

    09:31 13.09.2026

  • 9 Интересно

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "И какво от това":

    Да се прочиства обществото е добре, но можеш ли да докажеш, че тези хора са били такива, каквито твърдиш?
    За мен, тези пещерни изследователи са попаднали на нещо, заради което са били убити

    Коментиран от #23, #35

    09:33 13.09.2026

  • 10 Колко удобно

    9 4 Отговор
    Точно преди изборите

    09:33 13.09.2026

  • 11 Георги

    7 0 Отговор
    това трябва да е отговор на "амнистирането"

    09:34 13.09.2026

  • 12 Интересно

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Скуби ду":

    На клипът с кучето в снега, чувам дори как дишат хората, но не чувам как голямото куче подскача в снега край тях.

    09:35 13.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наблюдател

    14 4 Отговор
    Финансовото състояние на Боса или гуру ли беше, май тибетска лама, както и да е, беше като на бос от мексикански картел. То имаше и някаква мексиканска връзка, някакви военизирани около него, нещо около границата наблизо, а онези деца бяха между другото, само за развлечение. Всъщност от ПП по-добре знаят.

    09:35 13.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ламата е застреляна лично от

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    кмета на София Терзийски.

    09:39 13.09.2026

  • 18 Тервел

    11 2 Отговор
    Трябва ГЕРБ, ДПС и Партията на Чалгаря да дадат публично обяснение защо гласуваха случая Петрохан да на бъде разсекретен в Парламента? Какво ги притесни ?

    09:39 13.09.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    9 5 Отговор
    Ударно ремонтират хижата. Лама Гюро и Кандьо ще я ползват за щаб на кампанията.

    09:39 13.09.2026

  • 20 Порнография

    8 1 Отговор
    Измислили са нова версия за прикритие на истината.
    Защо не разпитват Борисов? Рашков? Пеевски?Терзиев знае, но мълчи! Да не говорим за всички роднини! И те като ония психопат бащата на Сияна, извличат девиденти от смъртта!

    09:39 13.09.2026

  • 21 Пълни педдрпханци

    9 4 Отговор
    Пеееддофилията е престъпление и това, че е спонсорирано от партия с отпаднала необходимост не променя нищо.
    Какво ще бъде - мафията, извънземните, златото на някой си. Фонтанели - мантинели?

    09:40 13.09.2026

  • 22 до сега разбрахме

    10 3 Отговор
    Че никой не познавал в далечното минало добрите хора от Национална агенция на Ламите от Петрохан, но всички казват, че били много готини хора. Бизнесмени се редяли на опашка да им дават проблемните си момченца и парите си за да купуват имоти, да водят децата им по пещери, да се гмуркат или да пазят природата с автоматични оръжия, джипове, кемпери и дронове. А държавни служители им регистрирали една "Национална агенция", чинно прекратявали всички клеветнически сигнали за педофилия, давали им разрешителни за оръжия, сключвали договори с тях, ходели на съвместни обучения. Явно ламите били доста обаятелни, направо манипулатори, но все пак са извършвали напълно законни дейности за доброто на обществото и природата. Но нещеш ли, един хубав студен ден някой решил да убие ламите без видима причина.

    09:40 13.09.2026

  • 23 Георги

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    много филми гледаш. Опитай се да си представиш нужната организация за това, броят замесени, протекции на най-високо ниво, професионалистите, които са го извършили. Сега кажи какво да видели/намерили? Извънземни? Кой и какво трябва да прикрива за да плати за нещо с такъв мащаб?

    09:41 13.09.2026

  • 24 Цецко

    5 4 Отговор
    Един и същ трол на Пеефски навсеки втори коментар повтаря само за педофилия и лами. Банален е . Отивай си при дебелия в Дубай.

    09:42 13.09.2026

  • 25 Тези

    7 0 Отговор
    Какви нови разкрития.Хората организирани,оборудвани и протектирани карали драга и всички което може да се кара пре з границата.То всяка групировка си има такива за да се храни на този кръстоът,има си партия и медии съдии прокурори и нотариуси а също и артисти кто политиците начело с най-големия артист.И последно трябва да имат договорка със КГБ и ЦРУ.Като се объркат плановете най-малките ги чистят.На тия артистите остава само да мажат че неудобно.Не че народа го интересува много.Пуснали са го на медиите.

    09:42 13.09.2026

  • 26 тези

    6 3 Отговор
    Тези са имали много bitcoin. Започнали са с червени пари. Сега путин си ги търси. Да не забравяме че са деца на ДС. Да не забравяме и оня с гимнастичката. И още ще има. Взривени предприятия, тотален тормоз на местното население - руски неонациски групички непълнолетни, палежи на коли, некачествени храни(вредни за здравето), мога да изброявам още много. Всеки заслужава съдбата си. Или както е казал народа - "кой каквото прави за себе си го прави".

    09:43 13.09.2026

  • 27 Всичко

    5 1 Отговор
    е мижи да те лажем! Ако се разкрие истината най голямите държавни престъпници трябва да бъдат окошарени а това няма как да стане...

    09:44 13.09.2026

  • 28 Не разбрах

    5 2 Отговор
    Какви са новите разкрития?..

    Коментиран от #33, #37

    09:48 13.09.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 4 Отговор
    КАКВО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИZXOДА НА ПАРИТЕ ? ? ? ........................ КМЕТА НА СОФИЯ СИ ПРИЗНА ЧЕ ПАРИТЕ СА ОТ НЕГО И ОТ ПП ДБ ...................... ТОВА Е ПАРАВОЕННА БАНДА СНАБДЕНА И ОБОРУДВАНА С ОРЪЖИЕ И ДРОНОВЕ ....................... НА КОЯТО "ГЛАВАТАРА" Е ЧОРАПА И (ДС) СЛУГИТЕ НА КГБ И ПУТЛЕР ....................... ФАКТ !

    09:50 13.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Едва ли

    4 0 Отговор
    Дерменджиев ако имаше тази смелост, щеше да каже истината, каквато е. Не е удобно и политкоректно да обясниш как цяла партия е подпомагала едни чички, които се заигравали с момчета, а кмета на София им дарил няколко пъти хиляди. Ей така.
    Мафията е.

    09:53 13.09.2026

  • 32 Лазар

    2 0 Отговор
    Новото идва от точния с парите!Самоубили са се!?

    09:57 13.09.2026

  • 33 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не разбрах":

    очевидно, и да го бяха написали нямаше да разбереш. Съвсем ясно си пише, че "Брифингът е насрочен за понеделник, 14 септември... "

    10:00 13.09.2026

  • 34 Тити на Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Причините за самоубийство могат да бъдат различни.
    В основата на всяко, обаче, стои една лична трагедия. Която може да е както напълно в рамките на личността, така и да е "привнесена" от някакви външни фактори.
    Тези хора са били много затворена секта с несъмнен култ към фигурата на водача. Със сигурност лидерът е забъркал тия хора не само в едни спорни религиозни и сексуални практики. Този човек е осигурил за себе си стабилни потоци на външно финансиране. Наличното имущество и финансови активи за над 10 млн няма как да се обяснят с даренията на няколко изцъклени майки за бой и връзване, ДС кмет-педал и една луда комунистическа ДС бизнесменка, преминала в зоната на високоморалните НПО-та. Няма как да изградиш с уроци по гмуркане цял малък затворен комплекс от луксозни вили в една от най-корумпираните, овладяна от наркомафията страна в света, Мексико. Няма как да живееш в имение от 2 300 кв. м. във високата планина, там само разходите за отопление през зимата са колкото за цял жилищен панелен блок из комплексите.
    В същото време коридорът "турска-сръбска" граници, коридор, който и в двете си крайни точки е контролиран от тези държавно узаконени "рейнджъри" е нарисуван с ярко червена ДС-боя.
    Е, нещо в тази схема се е издънило.
    И после следва масовата смърт.
    Дали хората са били избити от професионални убийци, или кръстниците на тази мафиотска схема са приложили метода " направете го вие, за да не дойдем ние" / когато говорим за секта от хора, поставени

    Коментиран от #36

    10:05 13.09.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Какви пещерни изследователи са тези извратени педофили, бе? Всичко е било за парлама, за да прикриват гнусните си нагони. Вътре в кюпа в и цялараъ ППДБ, които са ги финансирали и покровителствали. Виж им мутрите в ППДБ . Всички са извратени. Виж му мутрата на Гюров. Читав човек може ли така да изглежда.

    10:07 13.09.2026

  • 36 Тити на Кака

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тити на Кака":

    .............

    Дали хората са били избити от професионални убийци, или кръстниците на тази мафиотска схема са приложили метода " направете го вие, за да не дойдем ние" / когато говорим за секта от хора, поставени в 100% зависимост от своя откровено психопатичен гуру такава технология на масово самоубийство през влиянието на лидера работи, случвало се и се случва по цял свят/ - това е чисто технически въпрос.
    Утре ще разберем дали МВР ще даде задоволителен отговор по него или пак ще усуква възела. И ще продължи за пореден път да се чуди кака така оцелелият ДС-Деян от тази ДС-компания дава показания за няколко часа, а после изчезва вдън земя. Барабар с жена си и няколко купчини парици по сметките на ламата-аскет / да отбележим тук непредпазливо изтеклия факт, че сметките на добрия човек са малко под 100 и са организирани в сложна схема, която ги пази от чуждото любопитство/....

    10:09 13.09.2026

  • 37 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не разбрах":

    Метнал си се в понеделник с машинката на времето и не си чул за никакви разкрития ?
    Уауууу.....лама ли си или ламя?

    10:12 13.09.2026

  • 38 Смешно и тъжно

    3 1 Отговор
    Как ппдб+ се опитват да се отрекат от собствените си действия, но преводите по сметка на пендееерфилите стоят.

    10:15 13.09.2026

  • 39 Абе

    2 0 Отговор
    От тиа вече ми е неудобно да ида в магазина и да кажа, че искам салам Петрохан.

    Коментиран от #40

    10:19 13.09.2026

  • 40 Салама на Калушев

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Абе":

    Ли казахте хаха

    10:29 13.09.2026

  • 41 Нулеви сили

    1 0 Отговор
    До сега не се намериха сила да направят истинска психична и психиатрична експертиза на Ламята, сега щели. Че бисфор тв текат и мажат - ах, милия. Страшно е, изисква се смелост, защото покрай тая ламя валят трупове, включително в Мексико.

    10:34 13.09.2026