Нови разкрития по случая „Петрохан“: МВР и прокуратурата дават брифинг

МВР и прокуратурата ще представят нова информация по разследването на шестте смъртни случая, свързани с хижа „Петрохан“ и района под връх Околчица. Брифингът е насрочен за понеделник, 14 септември, съобщиха медии, позовавайки се на информация от разследването.

Случаят продължава да предизвиква сериозен обществен интерес месеци след откриването на телата. Разследването обхваща смъртта на трима мъже, открити в хижа „Петрохан“, както и на други трима, чиито тела бяха намерени в кемпер под връх Околчица.



Разследването продължава

По информация от последните дни активните действия на разследващите не са прекратявани. Само преди дни са били проведени нови разпити на свидетели, като се изясняват допълнителни обстоятелства около живота и дейността на загиналите.



Разследващите проверяват и финансовото състояние на починалите, както и произхода на средствата, постъпвали като дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.