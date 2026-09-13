Нови разкрития по случая „Петрохан“: МВР и прокуратурата дават брифинг

МВР и прокуратурата ще представят нова информация по разследването на шестте смъртни случая, свързани с хижа „Петрохан“ и района под връх Околчица. Брифингът е насрочен за понеделник, 14 септември, съобщиха медии, позовавайки се на информация от разследването.
Случаят продължава да предизвиква сериозен обществен интерес месеци след откриването на телата. Разследването обхваща смъртта на трима мъже, открити в хижа „Петрохан“, както и на други трима, чиито тела бяха намерени в кемпер под връх Околчица.
Разследването продължава
По информация от последните дни активните действия на разследващите не са прекратявани. Само преди дни са били проведени нови разпити на свидетели, като се изясняват допълнителни обстоятелства около живота и дейността на загиналите.
Разследващите проверяват и финансовото състояние на починалите, както и произхода на средствата, постъпвали като дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #4, #17, #34
09:23 13.09.2026
2 СКРИЙТЕ СЕ БЕ
09:24 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Някой Лама е бил много добър на билярд, и като е гръмнал веднъж, с шест рикошета е изтрепал шест човека, а седмия - в неговата глава от към тила!!!
09:26 13.09.2026
6 Ироничен
09:27 13.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 По точно
До коментар #4 от "И какво от това":Не може да се очисти , защото ги помилват.
09:31 13.09.2026
9 Интересно
До коментар #4 от "И какво от това":Да се прочиства обществото е добре, но можеш ли да докажеш, че тези хора са били такива, каквито твърдиш?
За мен, тези пещерни изследователи са попаднали на нещо, заради което са били убити
Коментиран от #23, #35
09:33 13.09.2026
10 Колко удобно
09:33 13.09.2026
11 Георги
09:34 13.09.2026
12 Интересно
До коментар #7 от "Скуби ду":На клипът с кучето в снега, чувам дори как дишат хората, но не чувам как голямото куче подскача в снега край тях.
09:35 13.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наблюдател
09:35 13.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ламата е застреляна лично от
До коментар #1 от "Интересно":кмета на София Терзийски.
09:39 13.09.2026
18 Тервел
09:39 13.09.2026
19 007 лиценз ту кил
09:39 13.09.2026
20 Порнография
Защо не разпитват Борисов? Рашков? Пеевски?Терзиев знае, но мълчи! Да не говорим за всички роднини! И те като ония психопат бащата на Сияна, извличат девиденти от смъртта!
09:39 13.09.2026
21 Пълни педдрпханци
Какво ще бъде - мафията, извънземните, златото на някой си. Фонтанели - мантинели?
09:40 13.09.2026
22 до сега разбрахме
09:40 13.09.2026
23 Георги
До коментар #9 от "Интересно":много филми гледаш. Опитай се да си представиш нужната организация за това, броят замесени, протекции на най-високо ниво, професионалистите, които са го извършили. Сега кажи какво да видели/намерили? Извънземни? Кой и какво трябва да прикрива за да плати за нещо с такъв мащаб?
09:41 13.09.2026
24 Цецко
09:42 13.09.2026
25 Тези
09:42 13.09.2026
26 тези
09:43 13.09.2026
27 Всичко
09:44 13.09.2026
28 Не разбрах
Коментиран от #33, #37
09:48 13.09.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
09:50 13.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Едва ли
Мафията е.
09:53 13.09.2026
32 Лазар
09:57 13.09.2026
33 Георги
До коментар #28 от "Не разбрах":очевидно, и да го бяха написали нямаше да разбереш. Съвсем ясно си пише, че "Брифингът е насрочен за понеделник, 14 септември... "
10:00 13.09.2026
34 Тити на Кака
До коментар #1 от "Интересно":Причините за самоубийство могат да бъдат различни.
В основата на всяко, обаче, стои една лична трагедия. Която може да е както напълно в рамките на личността, така и да е "привнесена" от някакви външни фактори.
Тези хора са били много затворена секта с несъмнен култ към фигурата на водача. Със сигурност лидерът е забъркал тия хора не само в едни спорни религиозни и сексуални практики. Този човек е осигурил за себе си стабилни потоци на външно финансиране. Наличното имущество и финансови активи за над 10 млн няма как да се обяснят с даренията на няколко изцъклени майки за бой и връзване, ДС кмет-педал и една луда комунистическа ДС бизнесменка, преминала в зоната на високоморалните НПО-та. Няма как да изградиш с уроци по гмуркане цял малък затворен комплекс от луксозни вили в една от най-корумпираните, овладяна от наркомафията страна в света, Мексико. Няма как да живееш в имение от 2 300 кв. м. във високата планина, там само разходите за отопление през зимата са колкото за цял жилищен панелен блок из комплексите.
В същото време коридорът "турска-сръбска" граници, коридор, който и в двете си крайни точки е контролиран от тези държавно узаконени "рейнджъри" е нарисуван с ярко червена ДС-боя.
Е, нещо в тази схема се е издънило.
И после следва масовата смърт.
Дали хората са били избити от професионални убийци, или кръстниците на тази мафиотска схема са приложили метода " направете го вие, за да не дойдем ние" / когато говорим за секта от хора, поставени
Коментиран от #36
10:05 13.09.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Интересно":Какви пещерни изследователи са тези извратени педофили, бе? Всичко е било за парлама, за да прикриват гнусните си нагони. Вътре в кюпа в и цялараъ ППДБ, които са ги финансирали и покровителствали. Виж им мутрите в ППДБ . Всички са извратени. Виж му мутрата на Гюров. Читав човек може ли така да изглежда.
10:07 13.09.2026
36 Тити на Кака
До коментар #34 от "Тити на Кака":.............
Дали хората са били избити от професионални убийци, или кръстниците на тази мафиотска схема са приложили метода " направете го вие, за да не дойдем ние" / когато говорим за секта от хора, поставени в 100% зависимост от своя откровено психопатичен гуру такава технология на масово самоубийство през влиянието на лидера работи, случвало се и се случва по цял свят/ - това е чисто технически въпрос.
Утре ще разберем дали МВР ще даде задоволителен отговор по него или пак ще усуква възела. И ще продължи за пореден път да се чуди кака така оцелелият ДС-Деян от тази ДС-компания дава показания за няколко часа, а после изчезва вдън земя. Барабар с жена си и няколко купчини парици по сметките на ламата-аскет / да отбележим тук непредпазливо изтеклия факт, че сметките на добрия човек са малко под 100 и са организирани в сложна схема, която ги пази от чуждото любопитство/....
10:09 13.09.2026
37 Тити на Кака
До коментар #28 от "Не разбрах":Метнал си се в понеделник с машинката на времето и не си чул за никакви разкрития ?
Уауууу.....лама ли си или ламя?
10:12 13.09.2026
38 Смешно и тъжно
10:15 13.09.2026
39 Абе
Коментиран от #40
10:19 13.09.2026
40 Салама на Калушев
До коментар #39 от "Абе":Ли казахте хаха
10:29 13.09.2026
41 Нулеви сили
10:34 13.09.2026