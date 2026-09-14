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Мъж острига косата на приятелката си и гори с цигара тялото и лицето ѝ

Мъж острига косата на приятелката си и гори с цигара тялото и лицето ѝ

14 Септември, 2026 14:19 1 207 21

  • насилие-
  • жена-
  • село черни връх

Мъжът е задържан за 72 часа и е привлечен като обвиняем по три досъдебни производства

Мъж острига косата на приятелката си и гори с цигара тялото и лицето ѝ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват жестоко насилие над 41-годишна жена в Монтанско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 12 септември в село Черни връх. 45-годишният ѝ приятел ѝ е нанесъл телесни повреди с особена жестокост.

Той насилствено остригал косата ѝ с машинка и причинил множество изгаряния с цигара по тялото и лицето ѝ.

В хода на разследването е изяснено, че през август мъжът отново подстригал жената против волята ѝ, а в дните след последното нападение я заплашвал с убийство.

Мъжът е задържан за 72 часа и е привлечен като обвиняем по три досъдебни производства - за причиняване на средна телесна повреда с особена жестокост, принуда и закана с убийство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити Папазов - сълзата

    9 9 Отговор
    И аз така правя - браво на човека ,има от кой да взима пример!

    Коментиран от #4, #19

    14:21 14.09.2026

  • 2 Малииии

    4 13 Отговор
    Кви ли тръни е развявала за на се стигне до тук.

    Коментиран от #6

    14:23 14.09.2026

  • 3 честен ционист

    6 6 Отговор
    "за причиняване на средна телесна повреда с особена жестокост, принуда и закана с убийство"

    Подстрижката към кое обвинение спада?

    14:23 14.09.2026

  • 4 грантаджия

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тити Папазов - сълзата":

    Ти го правиш за пари, си петниш името. Защото са те заставили да говориш така. Коя жена ще те вземе пък тебе бре, циврьо?

    14:24 14.09.2026

  • 5 Жалкари

    13 4 Отговор
    Дано някой постъпи така с вас дето коментирате, като идиоти

    14:25 14.09.2026

  • 6 В населеното място

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Малииии":

    Поради по-високата раждаемост сред ромската общност, в селото преобладават младите хора и децата, като се наблюдава и засилена демографска тенденция към плавно увеличаване на процента на ромския етнос за сметка на застаряващото българско население. Интересен детайл е, че част от местните жители с ромски произход в региона традиционно се самоопределят в преброяванията като българи

    14:27 14.09.2026

  • 7 меркантилна бг пръчка

    7 1 Отговор
    аз искам корекция на нос,джуки,цици,дупе,а не нова прическа и татуировка с цигари!

    14:30 14.09.2026

  • 8 Трол

    5 2 Отговор
    Важното е, че жената си е харесала този мъж.

    14:31 14.09.2026

  • 9 Никакъв мъж

    10 3 Отговор
    Просто садист и комплексар .

    14:35 14.09.2026

  • 10 Киро

    3 3 Отговор
    Пак ли Дебора?

    14:42 14.09.2026

  • 11 Мида

    1 3 Отговор
    Може да е била мазохистка

    14:43 14.09.2026

  • 12 Трябва да се въведе

    4 1 Отговор
    Be careful наказание за всички идиоти.
    Докато е зад решетките реципрочно отношение за този идиот.

    14:44 14.09.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    1 2 Отговор
    Кога ли и на мен ще ми кипнат фекалиите и вдовицата ще го отнесе... "На семейни начала" винаги крие подобни рискове. Но гъските не го осъзнават. А над 40-така, вече нямат ни избор, ни самочувствие.😎

    14:46 14.09.2026

  • 14 Троян

    3 0 Отговор
    Тука има един хубав курорт. Близо до Черни Осъм. Камериерите са по сто кила. Чист въздух спокойствие. Разходки на чист въздух и дълги часове за размишление и безплатна храна. Съдиите да му усигурят безплатна карта. Какви ненормалници има.Боже

    14:59 14.09.2026

  • 15 Бесен😡😷😡

    6 0 Отговор
    Да му отрежат подобието на пишчица за назидание

    15:04 14.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жорко

    2 0 Отговор
    Мърша,за съжаление ще ти влезе с потупване по дупето,а жената ще живее в ужас у очакване да се появи отново...

    15:13 14.09.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Веднага да го пращат в затвора да забавлява $$иганите...

    15:14 14.09.2026

  • 19 Жорко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити Папазов - сълзата":

    Гледай да не те докопам аз,ще видиш как и кое се прави...

    15:15 14.09.2026

  • 20 ??????

    1 0 Отговор
    Мръсен топ

    15:22 14.09.2026

  • 21 Никой

    0 0 Отговор
    като му видиш ф. профила и виждаш един " патриот ", който възхвалява една блатна страна и нейния ботоксов лидер. Дали всички "ПАТРИОТИ " не пл@скат домочадието, за дисциплина ?

    16:01 14.09.2026