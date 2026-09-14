Мъж острига косата на приятелката си и гори с цигара тялото и лицето ѝ

Разследват жестоко насилие над 41-годишна жена в Монтанско, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 12 септември в село Черни връх. 45-годишният ѝ приятел ѝ е нанесъл телесни повреди с особена жестокост.
Той насилствено остригал косата ѝ с машинка и причинил множество изгаряния с цигара по тялото и лицето ѝ.
В хода на разследването е изяснено, че през август мъжът отново подстригал жената против волята ѝ, а в дните след последното нападение я заплашвал с убийство.
Мъжът е задържан за 72 часа и е привлечен като обвиняем по три досъдебни производства - за причиняване на средна телесна повреда с особена жестокост, принуда и закана с убийство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити Папазов - сълзата
Коментиран от #4, #19
14:21 14.09.2026
2 Малииии
Коментиран от #6
14:23 14.09.2026
3 честен ционист
Подстрижката към кое обвинение спада?
14:23 14.09.2026
4 грантаджия
До коментар #1 от "Тити Папазов - сълзата":Ти го правиш за пари, си петниш името. Защото са те заставили да говориш така. Коя жена ще те вземе пък тебе бре, циврьо?
14:24 14.09.2026
5 Жалкари
14:25 14.09.2026
6 В населеното място
До коментар #2 от "Малииии":Поради по-високата раждаемост сред ромската общност, в селото преобладават младите хора и децата, като се наблюдава и засилена демографска тенденция към плавно увеличаване на процента на ромския етнос за сметка на застаряващото българско население. Интересен детайл е, че част от местните жители с ромски произход в региона традиционно се самоопределят в преброяванията като българи
14:27 14.09.2026
7 меркантилна бг пръчка
14:30 14.09.2026
8 Трол
14:31 14.09.2026
9 Никакъв мъж
14:35 14.09.2026
10 Киро
14:42 14.09.2026
11 Мида
14:43 14.09.2026
12 Трябва да се въведе
Докато е зад решетките реципрочно отношение за този идиот.
14:44 14.09.2026
13 Евгени от Алфапласт
14:46 14.09.2026
14 Троян
14:59 14.09.2026
15 Бесен😡😷😡
15:04 14.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жорко
15:13 14.09.2026
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:14 14.09.2026
19 Жорко
До коментар #1 от "Тити Папазов - сълзата":Гледай да не те докопам аз,ще видиш как и кое се прави...
15:15 14.09.2026
20 ??????
15:22 14.09.2026
21 Никой
16:01 14.09.2026