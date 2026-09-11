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ГДБОП разби престъпна схема, 9 са задържани

ГДБОП разби престъпна схема, 9 са задържани

11 Септември, 2026 19:01 688 9

  • гдбоп-
  • престъпна схема-
  • слав добрев-
  • гкпп „лесово“

Става въпрос основно за дрехи, обувки и парфюми, носещи защитени търговски марки, както и други артикули, нарушаващи права върху интелектуална собственост

ГДБОП разби престъпна схема, 9 са задържани - 1
Кадър ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Девет души са задържани при специализирана полицейска операция на ГДБОП в Свиленград, Елхово и на ГКПП „Лесово“. Сред задържаните са шестима длъжностни лица и трима цивилни граждани, съобщиха от ГДБОП, предаде БГНЕС.

Разследването е за схема за отклоняване на стоки, задържани от митническите органи, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени и след това загробени.

Става въпрос основно за дрехи, обувки и парфюми, носещи защитени търговски марки, както и други артикули, нарушаващи права върху интелектуална собственост. Стоките са били съхранявани в митнически складове на територията на Свиленград и Лесово.

По данни на разследващите част от стоките са били отклонявани именно в процеса на унищожаването им. След като били подготвени за унищожаване и нарязване, част от тях не стигали до крайния етап – загробването. Вместо това стоките били присвоявани от участници в схемата и впоследствие продавани на територията на България, включително чрез интернет.

„Операцията е проверена в процеса, когато част от стоката е в процес на унищожаване, така нареченото нарязване“, обясни главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП.

По думите му задържаните цивилни лица са свързани с дейността по унищожаването на стоките. Те са работили във външна фирма, ангажирана с тази процедура.

От Агенция „Митници“ заявиха, че оказват пълно съдействие на разследването. Предстои инвентаризация на всички складове, в които се съхраняват стоки под митнически контрол, за да бъде установено точното количество на отклонените стоки.

Към момента не е установено от кой конкретен склад са били изведени всички стоки. Разследването продължава, а количеството на отклонената стока все още се изяснява.

Деветимата са задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Материалите по случая са докладвани на Окръжната прокуратура в Хасково, която предстои да прецени дали и на кои лица да бъдат повдигнати обвинения.

Специализираната операция продължава.


България
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  • 2 не и майтап

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    Трябвя да бранят американските и еврейските стоки. Вси пак са ни най-големите приятели!

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  • 3 Исторически парк

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  • 5 Цвете

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  • 6 Сзо

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    Кокошкарска история.....

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    А нещо за организираната престъпност ?!!

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    19:30 11.09.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Защо шефа и заместниците не са освободени, поради некадърност и корупция, пречещи на ефективния контрол! Всяко митническо звено на отделните ГКПП, сега са самостоятелна мафия! През соца, на място, за тях отговаряха и бяха под ръководството на началниците на ГКПП от ДС, нищо че административно митницата беше на подчинение към МФ! Имаше ред, дисциплина, отговорност и квалификация! Освен това от МВР знаеха рисковите маршрути и страните за видовете контрабанда, базата данни, проверката на паспортите и най-често те казваха кои МПС да бъдат вкарани за проверка в гаража! Пресичаше се ефективно чуждата контрабанда! Сега даже хиляди физически лица минават през ГКПП нелегално и следствие не се води, а всички мигранти минават автоматично на държавна хранилка! Гранична полиция даже няма право да задържа нарушители! Искате мутренска демокрация, имате я!

    19:36 11.09.2026