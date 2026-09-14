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Кариерата ви може да зацикли след 35 години - ето как да започнете отново

Кариерата ви може да зацикли след 35 години - ето как да започнете отново

14 Септември, 2026 14:15 716 4

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Как да избегнете професионалния застой и да поставите нови цели

Кариерата ви може да зацикли след 35 години - ето как да започнете отново - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 35-годишна възраст много хора започват да преосмислят професионалния си път. Натрупаният опит вече е значителен, но заедно с него могат да се появят умора, загуба на мотивация и усещане, че възможностите за развитие са се изчерпали.

Това обаче не означава край на кариерата. Напротив – периодът може да се превърне в подходящ момент за професионален рестарт, стига човек да прецени реалистично какво вече умее и накъде иска да продължи.

Една от първите стъпки е своеобразен одит на уменията. Кои знания остават търсени? Какво липсва? Какви нови технологии и изисквания са се появили в професията? Отговорите могат да покажат дали е необходимо допълнително обучение, специализация или придобиване на умения в близка област.

Не по-малко важно е да се преразгледат професионалните приоритети. Целите, които човек е имал на 25, невинаги са същите десет години по-късно. По-високото възнаграждение може да отстъпи място на желанието за повече самостоятелност, по-добър баланс между работа и личен живот или по-смислена професионална реализация.

Смяната на посоката не е провал

Натрупаният опит позволява новата професионална стъпка да бъде по-осъзната. Преминаването към съседна сфера, усвояването на нова специалност или дори по-сериозна промяна в кариерата не означават започване от нулата – голяма част от придобитите през годините умения могат да бъдат пренесени в новата работа.

Най-големият риск следователно не е навършването на 35 години, а прекалено дългото оставане на едно място, когато професионалната среда вече се променя. Периодичното обновяване на знанията, следенето на пазара и готовността за промяна могат да превърнат средата на кариерата не в задънена улица, а в начало на следващия ѝ етап.


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