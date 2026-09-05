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Демерджиев: Дрогата от Бургас е била за Турция

Демерджиев: Дрогата от Бургас е била за Турция

5 Септември, 2026 19:20, обновена 5 Септември, 2026 19:24 414 11

  • наркотици-
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  • министър

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че рекордното количество кокаин и марихуана, заловено край Бургас, най-вероятно е било предназначено за износ към южната ни съседка

Демерджиев: Дрогата от Бургас е била за Турция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ нанесоха мощен удар срещу наркоразпространението, задържайки камион със стотици килограми забранени вещества на изхода на Бургас в посока Созопол. Разследването на мащабния случай продължава, като органите на реда изясняват международните канали за трафик.

Детайли за рекордната пратка край Бургас

По предварителни данни на МВР общото количество на заловената дрога надхвърля 300 килограма. При проверката на тежкотоварния автомобил разследващите са открили:

  • 238 пакета с висококачествена марихуана;
  • Над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.

Вътрешният министър Иван Демерджиев поздрави екипите за отличната реализация и подчерта, че пазарните цени на наркотичните вещества потвърждават дестинацията на пратката. „Марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница“, обясни Демерджиев пред БНТ.

Координация между службите на МВР

Министърът акцентира върху засилената активност и подобреното взаимодействие между отделните структури в МВР. Оперативните служби на „Гранична полиция“ работят в тесен синхрон с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев също приветства акцията в официално изявление, разпространено от БТА, определяйки резултатите като ключови за връщането на общественото доверие в институциите. Предстои прокуратурата да повдигне официални обвинения срещу задържания шофьор на камиона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Кольо

    2 0 Отговор
    Ердо да цалива пи6ката на Дерменджията.

    19:27 05.09.2026

  • 2 СЕГА ЧАКАМЕ

    5 1 Отговор
    Кой ще е утрепан.

    19:28 05.09.2026

  • 3 олигархчо

    2 3 Отговор
    вече разбрах,че тия са бустански плашила,никой мунчовец досега не ме е притеснил!

    19:28 05.09.2026

  • 4 Кой така

    4 3 Отговор
    светкавично даде експертиза и разследване и реши , че е така ?

    19:28 05.09.2026

  • 5 14/88

    3 2 Отговор
    чорапа пак доказа че работи за турците
    с тиквата са едно към едно

    19:29 05.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    3 0 Отговор
    Кога ще арестувате и големите риби в София Варна и Бургас

    19:30 05.09.2026

  • 7 един камион

    3 0 Отговор
    изгоря, минаха десет

    19:31 05.09.2026

  • 8 АЛА БАЛА

    4 0 Отговор
    Това е стоката за Евровизия догодина.

    19:34 05.09.2026

  • 9 Яшар

    2 0 Отговор
    Демерджиев първо арестувай онази м. рлива м .рда от Струмяни за 15 дни ,нагла жена е !!! , изкърти престъпността в България ..не като Финландия или Исландия но като Германия ,Латвия,летва,Русия поне да сме ...

    19:35 05.09.2026

  • 10 най-вероятно

    1 0 Отговор
    Това и дете в детската градина ще го каже. А нещо за Петрохан?

    19:42 05.09.2026

  • 11 !!!?

    1 0 Отговор
    От всичките "успехи" на Дерменджиев не разбрахме къде изчезна Олигархията...!
    Абе, то не беше "баба Алино", то не беше отскубнатия "Заглушител" на Мистър Кеш, то не беше гафа с мшлиционерите на Дерменджиев в Струмяни,..а ето че сега спасихме Турция от кокаинов шок...!

    Извод: И Олигархията сита, и Кеша непокътнат...да живей, живей прогреса !!!?

    19:44 05.09.2026