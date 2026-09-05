Демерджиев: Дрогата от Бургас е била за Турция

Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ нанесоха мощен удар срещу наркоразпространението, задържайки камион със стотици килограми забранени вещества на изхода на Бургас в посока Созопол. Разследването на мащабния случай продължава, като органите на реда изясняват международните канали за трафик.

Детайли за рекордната пратка край Бургас

По предварителни данни на МВР общото количество на заловената дрога надхвърля 300 килограма. При проверката на тежкотоварния автомобил разследващите са открили:

238 пакета с висококачествена марихуана;

с висококачествена марихуана; Над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.

Вътрешният министър Иван Демерджиев поздрави екипите за отличната реализация и подчерта, че пазарните цени на наркотичните вещества потвърждават дестинацията на пратката. „Марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница“, обясни Демерджиев пред БНТ.

Координация между службите на МВР

Министърът акцентира върху засилената активност и подобреното взаимодействие между отделните структури в МВР. Оперативните служби на „Гранична полиция“ работят в тесен синхрон с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев също приветства акцията в официално изявление, разпространено от БТА, определяйки резултатите като ключови за връщането на общественото доверие в институциите. Предстои прокуратурата да повдигне официални обвинения срещу задържания шофьор на камиона.