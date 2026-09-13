Обвиняемият за опожарените коли в София остава в ареста

Обвиняемият за палежите на автомобили в София на 9 септември остава в ареста. Софийският градски съд наложи на заседанието днес най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

От прокуратурата посочиха, че от събраните досега доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението.

Защитата поиска домашен арест заради това, че обвиняемият е личен асистент на майка си. Според адвоката майката не би могла да живее без съдействието на сина си.

На обвиняемия е назначен служебен адвокат, който каза след заседанието, че ще обжалва мярката за неотклонение, предаде БТА.

По-рано тази седмица говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП), прокурор Николай Николаев, обясни, че колите са били запалени, за да могат извършителите да изнудват застрахователни компании. Те са искали 500 000 евро от тях, в противен случай на всеки 10 дни щели да палят коли. Той добави, че до самото изнудване не се е стигнало, но такова е било подготвяно след тези палежи.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков каза преди дни, че в близост до единия от палежите е задържан мъж, в чийто автомобил са открити туби със запалителна течност, подготвени за следващи палежи. Установено е, че той няма вина за самите палежи, а само е взел тубите от хората, които са ги извършили, обясни Пелтеков.