Новини
Крими »
Обвиняемият за опожарените коли в София остава в ареста

Обвиняемият за опожарените коли в София остава в ареста

13 Септември, 2026 16:32 576 4

  • арест-
  • опожарени коли-
  • прокуратура

От прокуратурата посочиха, че от събраните досега доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението

Обвиняемият за опожарените коли в София остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обвиняемият за палежите на автомобили в София на 9 септември остава в ареста. Софийският градски съд наложи на заседанието днес най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

От прокуратурата посочиха, че от събраните досега доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението.

Защитата поиска домашен арест заради това, че обвиняемият е личен асистент на майка си. Според адвоката майката не би могла да живее без съдействието на сина си.

На обвиняемия е назначен служебен адвокат, който каза след заседанието, че ще обжалва мярката за неотклонение, предаде БТА.

По-рано тази седмица говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП), прокурор Николай Николаев, обясни, че колите са били запалени, за да могат извършителите да изнудват застрахователни компании. Те са искали 500 000 евро от тях, в противен случай на всеки 10 дни щели да палят коли. Той добави, че до самото изнудване не се е стигнало, но такова е било подготвяно след тези палежи.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков каза преди дни, че в близост до единия от палежите е задържан мъж, в чийто автомобил са открити туби със запалителна течност, подготвени за следващи палежи. Установено е, че той няма вина за самите палежи, а само е взел тубите от хората, които са ги извършили, обясни Пелтеков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв арест бе

    4 2 Отговор
    В каменните кариери или Белене да чука камъни до откат дорде изплати щетите + престоя си дорде мърда и шава...
    КАЗАХ!

    Коментиран от #2

    17:09 13.09.2026

  • 2 ........–

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв арест бе":

    Не може !
    Бананова димуКРАДция сме.

    17:14 13.09.2026

  • 3 Става

    2 0 Отговор
    ясно, че това не главния виновник,този е бушона. Виновните няма да бъдат задържани 100%.

    17:21 13.09.2026

  • 4 Данаил

    0 1 Отговор
    Това чадо в това тежко положение трябва да се моли на света Илиана пазителка на наркопласьорите, лошото е, че без пари май не става.

    17:40 13.09.2026