Млад мъж се обеси на билборд в Бургас

24-годишен бургазлия сложи край на живота си, като се обеси на билборд зад завода „Кроношпан" в морския град днес следобед, съобщават от изданието „Флагман". Сигналът за трагедията е подаден към спешния телефон 112 от преминаващи граждани, които са се натъкнали на тялото. На мястото веднага е изпратен полицейски екип, който е започнал процесуално-следствени действия.
Липса на предсмъртно писмо
Според първоначалната информация няма открито предсмъртно писмо или други улики, които да обяснят мотивите за фаталното решение. Разследващите органи тепърва ще изясняват какви са обстоятелствата, подтикнали младия мъж към тази стъпка. Докато трае първоначалният оглед, тялото не е свалено от съоръжението.
Самоличност на починалия
Според допълнителни данни, публикувани в местните медии, починалият е идентифициран като Георги П., който е живеел в бургаския квартал „Възраждане". Районът около мястото на инцидента временно е отцепен. Органите на реда препоръчват на гражданите да избягват преминаването през този участък, докато не приключат необходимите криминалистични процедури.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Секта
13:48 17.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #31
13:48 17.09.2026
3 Мунчо
13:49 17.09.2026
4 Как познаха
13:50 17.09.2026
5 Който каквото
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Си направи никой друг не може да му го причини
Коментиран от #12, #14
13:50 17.09.2026
6 Демержиев
13:50 17.09.2026
7 Пилота на БГ.
13:52 17.09.2026
8 Петилетката на радеф
13:52 17.09.2026
9 Нелепо
13:53 17.09.2026
10 Боко (неуловимия) тайния крадец
13:55 17.09.2026
11 14/88
13:55 17.09.2026
12 Не думай!
До коментар #5 от "Който каквото":И какво толкова може да е направил младеж на 24 г.?
13:56 17.09.2026
13 пффф
13:56 17.09.2026
14 ха ха
До коментар #5 от "Който каквото":за благото на другарите капиталисти сте готови на чудеса от алабализми
13:56 17.09.2026
15 На билборда е била
13:57 17.09.2026
16 Демократ
13:58 17.09.2026
17 В епохата на радеф
13:59 17.09.2026
18 живеел в бургаския квартал „Възраждане"
Коментиран от #19
13:59 17.09.2026
19 Разстоянието с автомобил
До коментар #18 от "живеел в бургаския квартал „Възраждане"":А разстоянието без автомобил колко е?
Коментиран от #23
14:01 17.09.2026
20 Може
14:01 17.09.2026
21 Кроношпан
14:01 17.09.2026
22 Хммм
14:01 17.09.2026
23 Па виж го на картата
До коментар #19 от "Разстоянието с автомобил":от квартал „Възраждане“ до завода на Кроношпан в Бургас и ти ни кажи
Коментиран от #26
14:03 17.09.2026
24 Е как
14:03 17.09.2026
25 Не е искал да доживее
14:05 17.09.2026
26 На картата не пише с автомобил
До коментар #23 от "Па виж го на картата":Или без. Затова питам
Коментиран от #30
14:05 17.09.2026
27 Още една точка
14:07 17.09.2026
28 Разбрал е че са намушкали с нож
14:07 17.09.2026
29 Е ии
14:08 17.09.2026
30 Пише пише !
До коментар #26 от "На картата не пише с автомобил":Разстоянието пеш от бургаския квартал „Възраждане“ до завода на „Кроношпан България“ е около 4,5 километра, което отнема приблизително 1 час и 2 минути според Google Maps.Основен маршрут:Преминава се основно през ул. „Цар Калоян“ и ул. „Одрин“ (Път 9008).
Коментиран от #33
14:10 17.09.2026
31 не.. това е в следствие
До коментар #2 от "Последния Софиянец":от последователната политика
на разединение прилагана успешно вече над десет години
от Гумен и компания
14:11 17.09.2026
32 Това е борба с олигархичният модел
14:13 17.09.2026
33 Благодаря
До коментар #30 от "Пише пише !":Аз ползвам хартиена пътна карта
14:14 17.09.2026
34 Че как се е качил
Коментиран от #35
14:15 17.09.2026
35 Много сложно с подемник
До коментар #34 от "Че как се е качил":Просто е преметнал отдолу въжето с примката, сложил си е клупа. После се е издърпал с другия край на въжето до горе и се е държал докато се обеси. Трупното вкореняване не му е позволило да се пусне
Коментиран от #40
14:19 17.09.2026
36 Черна хроника
14:20 17.09.2026
37 Цвете
14:21 17.09.2026
38 Анонимен
14:21 17.09.2026
39 Ами с тея цени
14:24 17.09.2026
40 Хахахахаа
До коментар #35 от "Много сложно с подемник":После се е издърпал с другия край на въжето до горе ...
14:26 17.09.2026