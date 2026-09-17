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Млад мъж се обеси на билборд в Бургас

Млад мъж се обеси на билборд в Бургас

17 Септември, 2026 13:44 1 284 40

  • млад мъж-
  • обеси-
  • обесен-
  • бургас

Полицията извършва оглед на мястото на трагичния инцидент

Млад мъж се обеси на билборд в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

24-годишен бургазлия сложи край на живота си, като се обеси на билборд зад завода „Кроношпан" в морския град днес следобед, съобщават от изданието „Флагман". Сигналът за трагедията е подаден към спешния телефон 112 от преминаващи граждани, които са се натъкнали на тялото. На мястото веднага е изпратен полицейски екип, който е започнал процесуално-следствени действия.

Липса на предсмъртно писмо

Според първоначалната информация няма открито предсмъртно писмо или други улики, които да обяснят мотивите за фаталното решение. Разследващите органи тепърва ще изясняват какви са обстоятелствата, подтикнали младия мъж към тази стъпка. Докато трае първоначалният оглед, тялото не е свалено от съоръжението.

Самоличност на починалия

Според допълнителни данни, публикувани в местните медии, починалият е идентифициран като Георги П., който е живеел в бургаския квартал „Възраждане". Районът около мястото на инцидента временно е отцепен. Органите на реда препоръчват на гражданите да избягват преминаването през този участък, докато не приключат необходимите криминалистични процедури.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Секта

    10 5 Отговор
    От ПП-ДБ е бил, пресконференция

    13:48 17.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Изтребват ни като индианците.

    Коментиран от #5, #31

    13:48 17.09.2026

  • 3 Мунчо

    14 11 Отговор
    Да живее "Прогресивна България".....само тя може да ни издигне до невиждани висоти.... 🤣

    13:49 17.09.2026

  • 4 Как познаха

    12 3 Отговор
    В днешно време хващате някой,бесите го и той вече се е обесил сам.

    13:50 17.09.2026

  • 5 Който каквото

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Си направи никой друг не може да му го причини

    Коментиран от #12, #14

    13:50 17.09.2026

  • 6 Демержиев

    10 5 Отговор
    Свързан е със Петрохан и той се с самоубил съвсем сам както всички останали !!!

    13:50 17.09.2026

  • 7 Пилота на БГ.

    8 4 Отговор
    Аз не съм виновен за нищо!

    13:52 17.09.2026

  • 8 Петилетката на радеф

    11 5 Отговор
    Дерзайте българи

    13:52 17.09.2026

  • 9 Нелепо

    12 0 Отговор
    Пак човешка трагедия.....

    13:53 17.09.2026

  • 10 Боко (неуловимия) тайния крадец

    3 2 Отговор
    Ей ся ще ги навра във миша дупка тия кандидат управляващи не знаят със кого се захващат със тиквата и прасето !!!!

    13:55 17.09.2026

  • 11 14/88

    11 9 Отговор
    ПРОМЯНАТА НА РАДЕВ Е ФАКТ

    13:55 17.09.2026

  • 12 Не думай!

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Който каквото":

    И какво толкова може да е направил младеж на 24 г.?

    13:56 17.09.2026

  • 13 пффф

    11 0 Отговор
    От хубав живот ще да е , няма много обяви за работа , незнам дали ви прави впечатление. Бог да го прости!

    13:56 17.09.2026

  • 14 ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Който каквото":

    за благото на другарите капиталисти сте готови на чудеса от алабализми

    13:56 17.09.2026

  • 15 На билборда е била

    6 7 Отговор
    Кандидатпрезиденката целуваща руски ботуши

    13:57 17.09.2026

  • 16 Демократ

    10 1 Отговор
    В тази “ процъфтяваща “ , “ демократична “ България , при такъв добър живот млади и стари започнаха да си слагат край на живота .

    13:58 17.09.2026

  • 17 В епохата на радеф

    4 3 Отговор
    Пилците се броят напролет 🐥🐥🐥🐥🐥

    13:59 17.09.2026

  • 18 живеел в бургаския квартал „Възраждане"

    8 2 Отговор
    Разстоянието с автомобил от бургаския квартал „Възраждане“ до завода на Кроношпан България в Северна промишлена зона е около 5 км. И от какъв зор чак до там е ходил ? А?

    Коментиран от #19

    13:59 17.09.2026

  • 19 Разстоянието с автомобил

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "живеел в бургаския квартал „Възраждане"":

    А разстоянието без автомобил колко е?

    Коментиран от #23

    14:01 17.09.2026

  • 20 Може

    1 1 Отговор
    ли снимка?

    14:01 17.09.2026

  • 21 Кроношпан

    8 0 Отговор
    От години трови хората с формалалдехид и причинява ракови заболявания. И в Търново и в Бургас

    14:01 17.09.2026

  • 22 Хммм

    6 0 Отговор
    Това ли е най-добрият град за живеене? С кмет кандидат президент.

    14:01 17.09.2026

  • 23 Па виж го на картата

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Разстоянието с автомобил":

    от квартал „Възраждане“ до завода на Кроношпан в Бургас и ти ни кажи

    Коментиран от #26

    14:03 17.09.2026

  • 24 Е как

    7 3 Отговор
    след 20 години в проспериращия ЕС. Това е руска дезинформационна и хибридна атака

    14:03 17.09.2026

  • 25 Не е искал да доживее

    7 1 Отговор
    Евровизия човека. Разбираемо е. До тогава половин Бургас ще се избесят

    14:05 17.09.2026

  • 26 На картата не пише с автомобил

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Па виж го на картата":

    Или без. Затова питам

    Коментиран от #30

    14:05 17.09.2026

  • 27 Още една точка

    1 3 Отговор
    В резултата на радеф. Вече води с много

    14:07 17.09.2026

  • 28 Разбрал е че са намушкали с нож

    1 1 Отговор
    идола му (А.Г.) Андрей Гюров в Младост София и за тва се е обесил

    14:07 17.09.2026

  • 29 Е ии

    2 0 Отговор
    Какъв е смисъла от веднагашното отзоваване на ченгетата, като тялото още висяло на билборда. Да опънат лентички, да отчитат дейност. Не са хич умни да стигнат до корена на проблема, да предотвратят следващи трагедии.

    14:08 17.09.2026

  • 30 Пише пише !

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "На картата не пише с автомобил":

    Разстоянието пеш от бургаския квартал „Възраждане“ до завода на „Кроношпан България“ е около 4,5 километра, което отнема приблизително 1 час и 2 минути според Google Maps.Основен маршрут:Преминава се основно през ул. „Цар Калоян“ и ул. „Одрин“ (Път 9008).

    Коментиран от #33

    14:10 17.09.2026

  • 31 не.. това е в следствие

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    от последователната политика
    на разединение прилагана успешно вече над десет години
    от Гумен и компания

    14:11 17.09.2026

  • 32 Това е борба с олигархичният модел

    1 2 Отговор
    Самообесилият се е бил някакъв олигарх. Просто предизборната програма се изпълнява.

    14:13 17.09.2026

  • 33 Благодаря

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пише пише !":

    Аз ползвам хартиена пътна карта

    14:14 17.09.2026

  • 34 Че как се е качил

    4 1 Отговор
    Че да се обеси на тоя билборд ? То трябва с подемник да е дошъл

    Коментиран от #35

    14:15 17.09.2026

  • 35 Много сложно с подемник

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Че как се е качил":

    Просто е преметнал отдолу въжето с примката, сложил си е клупа. После се е издърпал с другия край на въжето до горе и се е държал докато се обеси. Трупното вкореняване не му е позволило да се пусне

    Коментиран от #40

    14:19 17.09.2026

  • 36 Черна хроника

    2 2 Отговор
    Едно време беше модерно да намират психопати да се палят пред хората.Ако броимм накрая на гадината самоубииците,ще има ли рекорд ?

    14:20 17.09.2026

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    И ТАКА, САМО ДНЕС, КОЛКО СА УБИТИТЕ И ПОСЕГНАЛИЯТ МЛАД МЪЖ? ПРАЗНИКЪТ НА СОФИЯ Е ОПСИПАН С ТРАГЕДИИ. ПИТАМ СЕ, КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОМОГНЕ НА БОЛНОТО ОБЩЕСТВО? КОЕ ГИ ПОДТИКВА ?

    14:21 17.09.2026

  • 38 Анонимен

    1 1 Отговор
    Щастливи българи от царуването на месиите

    14:21 17.09.2026

  • 39 Ами с тея цени

    0 0 Отговор
    Не се живее бре. 9 евро дюнер ей там на 200 метра продават

    14:24 17.09.2026

  • 40 Хахахахаа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Много сложно с подемник":

    После се е издърпал с другия край на въжето до горе ...

    14:26 17.09.2026