Млад мъж се обеси на билборд в Бургас

24-годишен бургазлия сложи край на живота си, като се обеси на билборд зад завода „Кроношпан" в морския град днес следобед, съобщават от изданието „Флагман". Сигналът за трагедията е подаден към спешния телефон 112 от преминаващи граждани, които са се натъкнали на тялото. На мястото веднага е изпратен полицейски екип, който е започнал процесуално-следствени действия.

Липса на предсмъртно писмо

Според първоначалната информация няма открито предсмъртно писмо или други улики, които да обяснят мотивите за фаталното решение. Разследващите органи тепърва ще изясняват какви са обстоятелствата, подтикнали младия мъж към тази стъпка. Докато трае първоначалният оглед, тялото не е свалено от съоръжението.

Самоличност на починалия

Според допълнителни данни, публикувани в местните медии, починалият е идентифициран като Георги П., който е живеел в бургаския квартал „Възраждане". Районът около мястото на инцидента временно е отцепен. Органите на реда препоръчват на гражданите да избягват преминаването през този участък, докато не приключат необходимите криминалистични процедури.