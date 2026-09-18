САС осъди полицаите по делото за катастрофата на Околовръстното

Софийският апелативен съд осъди бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева по делото за тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София, при която загина френски гражданин. Съдът е отменил оправдателните присъди на първата инстанция и е постановил условни наказания от 2 години за Малински и 1 година за Гечева, съобщиха медии, които отразиха решението в сряда. Според информацията мотивите ще бъдат обявени допълнително.

Двамата бивши служители на МВР са подсъдими за това, че са ескортирали Димитър Любенов след проверка, вместо да предприемат действия по задържането му и докладването на случая. Именно Любенов е обвиняем по отделното дело за катастрофата от 25 септември 2022 г., при която загина 64-годишен френски турист.

По данни, цитирани в съдебните материали и в отразяването на случая, тогава Любенов е управлявал автомобила си с висока скорост, след употреба на алкохол и кокаин. След удара съпругата на загиналия беше тежко ранена. По-късно Софийският градски съд осъди Любенов на 18 години затвор.

Първата инстанция беше оправдала Малински и Гечева с мотив липса на доказателства. Сега апелативният съд е приел обратното и е признал, че двамата са виновни за неизпълнение на служебни задължения, като според отразеното в съда деянието е било свързано и с опит да бъдат прикрити собствените им действия.

Случаят предизвика широк обществен отзвук още след инцидента, тъй като се превърна в един от най-коментираните примери за тежки последици от катастрофи с висока скорост и съмнения за полицейски чадър. Решението на апелативния съд е поредният етап в продължилото години дело, като остава възможност то да бъде атакувано по-нататък по законовия ред.

Източници: БТА, ДИР.бг, Новини.бг