Мъж проникна в дома на семейство в центъра на София и задигна пари, банкови карти и лични документи

Кражба в жилище в центъра на София, въпреки наличието на охранителна камера. За случая сигнализираха зрители на NOVA, които твърдят, че крадецът е влязъл в дома им през нощта, задигнал е пари, банкови карти и лични документи, а след това ги е заключил в хола и е напуснал жилището. Записите вече са предадени на полицията.
Случаят е на ъгъла на улиците „Будапеща” и „Цар Симеон” в София. Проникването в апартамента е станало около 02:00 през нощта.
Непознатият първо е влязъл през метална врата, която не е била добре затворена. След това е пробвал да отвори при съседите, но вратата им не се е отворила и след това се е насочил към нашето жилище, разказа Михайлина Димитрова.
„Нашият пропуск е бил, че сме заключили само с резето”, обясни Димитрова.
Семейството не разбира как е проникнал, без да ги събуди.
„Първо се е спрял до моята дамска чанта, извадил е портмонето с личните документи, парите и банковата ми карта”, обясни Димитрова. Липсва и резервният ключ за семейния автомобил.
Непознатият продължил навътре в жилището, където намерил портмонето на съпруга на Михайлина. Взел от него парите и банковите карти. След това мъжът си тръгва. Преди това обаче ги заключва в хола.
Сутринта когато се събуждат и разбират какво е станало семейството веднага се обажда на полицията.
„Момчетата от патрула ни казаха, че са го виждали този човек в района, познат им е. Не знам дали е криминално проявен. Казаха, че досега не са го хващали да прави обири. И казаха, че според тях той лесно ще бъде установен и заловен, защото те визуално го познават”, казва Михайлина Димитрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само в кочината софя
Коментиран от #2
08:36 17.09.2026
2 милицай герой на труда
До коментар #1 от "само в кочината софя":пот се лее от тежкия труд
08:38 17.09.2026
3 Дзак
08:38 17.09.2026
4 Нема да се пуашите
Коментиран от #5
08:41 17.09.2026
5 123456
До коментар #4 от "Нема да се пуашите":Йотова за какво е
09:21 17.09.2026