Мъж проникна в дома на семейство в центъра на София и задигна пари, банкови карти и лични документи

Кражба в жилище в центъра на София, въпреки наличието на охранителна камера. За случая сигнализираха зрители на NOVA, които твърдят, че крадецът е влязъл в дома им през нощта, задигнал е пари, банкови карти и лични документи, а след това ги е заключил в хола и е напуснал жилището. Записите вече са предадени на полицията.

Случаят е на ъгъла на улиците „Будапеща” и „Цар Симеон” в София. Проникването в апартамента е станало около 02:00 през нощта.

Непознатият първо е влязъл през метална врата, която не е била добре затворена. След това е пробвал да отвори при съседите, но вратата им не се е отворила и след това се е насочил към нашето жилище, разказа Михайлина Димитрова.

„Нашият пропуск е бил, че сме заключили само с резето”, обясни Димитрова.

Семейството не разбира как е проникнал, без да ги събуди.

„Първо се е спрял до моята дамска чанта, извадил е портмонето с личните документи, парите и банковата ми карта”, обясни Димитрова. Липсва и резервният ключ за семейния автомобил.

Непознатият продължил навътре в жилището, където намерил портмонето на съпруга на Михайлина. Взел от него парите и банковите карти. След това мъжът си тръгва. Преди това обаче ги заключва в хола.

Сутринта когато се събуждат и разбират какво е станало семейството веднага се обажда на полицията.

„Момчетата от патрула ни казаха, че са го виждали този човек в района, познат им е. Не знам дали е криминално проявен. Казаха, че досега не са го хващали да прави обири. И казаха, че според тях той лесно ще бъде установен и заловен, защото те визуално го познават”, казва Михайлина Димитрова.