Жена загина след удар от камион във Варна

42-годишна жена е починала след като беше блъсната от товарен автомобил на крайезерния път във Варна, съобщиха от ОДМВР – Варна.

Инцидентът е станал малко преди 23:00 часа снощи, когато камион е ударил жената, която е излязла на пътя. По-късно тя е издъхнала от получените травми.

От полицията посочват, че пострадалата е била с психично заболяване. Към момента не се съобщават други подробности за обстоятелствата около катастрофата.

Крайезерният път вече е отворен за движение. По случая е образувано досъдебно производство.