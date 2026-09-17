Жена загина след удар от камион във Варна

42-годишна жена е починала след като беше блъсната от товарен автомобил на крайезерния път във Варна, съобщиха от ОДМВР – Варна.
Инцидентът е станал малко преди 23:00 часа снощи, когато камион е ударил жената, която е излязла на пътя. По-късно тя е издъхнала от получените травми.
От полицията посочват, че пострадалата е била с психично заболяване. Към момента не се съобщават други подробности за обстоятелствата около катастрофата.
Крайезерният път вече е отворен за движение. По случая е образувано досъдебно производство.
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1 ДС Прогресивно Ново начало
Коментиран от #2
12:04 17.09.2026
2 когато комунистите
До коментар #1 от "ДС Прогресивно Ново начало":вземат властта ти ще
чукаш камъни в някоя кариера…
12:24 17.09.2026