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Жена загина след удар от камион във Варна
  Тема: Трафик

Жена загина след удар от камион във Варна

17 Септември, 2026 11:24, обновена 17 Септември, 2026 11:57 945 2

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  • инцидент

Инцидентът е станал късно снощи на крайезерния път, а по случая е образувано досъдебно производство

Жена загина след удар от камион във Варна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

42-годишна жена е починала след като беше блъсната от товарен автомобил на крайезерния път във Варна, съобщиха от ОДМВР – Варна.

Инцидентът е станал малко преди 23:00 часа снощи, когато камион е ударил жената, която е излязла на пътя. По-късно тя е издъхнала от получените травми.

От полицията посочват, че пострадалата е била с психично заболяване. Към момента не се съобщават други подробности за обстоятелствата около катастрофата.

Крайезерният път вече е отворен за движение. По случая е образувано досъдебно производство.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДС Прогресивно Ново начало

    3 5 Отговор
    Откакто комунистите взеха отново властта, народа прогресивно започна да обеднява и полудява! Всеки ден се увеличават случаите на агресия, побоища, убийства и кражби.

    Коментиран от #2

    12:04 17.09.2026

  • 2 когато комунистите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДС Прогресивно Ново начало":

    вземат властта ти ще
    чукаш камъни в някоя кариера…

    12:24 17.09.2026