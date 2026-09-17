Продължава разследването на убийството на 6-годишно дете в София

Продължава разследването за убийството на 6-годишното момче в София.

По данни на МВР баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил.

От полицията уточняват, че през 2023 година мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти.

Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни от престъплението.