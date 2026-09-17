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Продължава разследването на убийството на 6-годишно дете в София

Продължава разследването на убийството на 6-годишно дете в София

17 Септември, 2026 07:12 522 1

  • убийство-
  • дете-
  • младост

Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни от престъплението

Продължава разследването на убийството на 6-годишно дете в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването за убийството на 6-годишното момче в София.

По данни на МВР баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил.

От полицията уточняват, че през 2023 година мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти.

Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни от престъплението.


България
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