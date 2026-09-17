Продължава разследването на убийството на 6-годишно дете в София

Продължава разследването за убийството на 6-годишното момче в София.
По данни на МВР баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил.
От полицията уточняват, че през 2023 година мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти.
Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни от престъплението.
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1 Дядо дръмпир
07:41 17.09.2026