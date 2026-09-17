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Мъж и жена са намерени мъртви в столичния квартал „Бояна“

Мъж и жена са намерени мъртви в столичния квартал „Бояна“

17 Септември, 2026 07:49 2 721 32

  • убийство-
  • бояна-
  • семейство

Около телата им е имало ножове, както и големи локви кръв

Мъж и жена са намерени мъртви в столичния квартал „Бояна“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж и жена на 61 години са намерени мъртви и в столичния квартал „Бояна“, научи bTV. Двамата са били семейство.

Сигналът е получен в 20:24 часа в сряда.

Около телата им е имало ножове, както и големи локви кръв.

Очаквайте подробности.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говерда

    15 1 Отговор
    Избихте се беее

    Коментиран от #30

    07:54 17.09.2026

  • 2 Пич

    23 3 Отговор
    Случая е ясен - ритуално самоубийство, защото са били в секта, която е изисквала край с много ножове!
    Втора хипотеза - семеен скандал! Взели са по десетина ножа, и са се ръгали до смърт!!!
    За МВР всичко е ясно!!!
    Хоп - и ще го разкрият!!!

    Коментиран от #5, #26

    07:57 17.09.2026

  • 3 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥

    21 0 Отговор
    Син или дъщеря наркоман. Давай нататък, този случай го реших.

    07:58 17.09.2026

  • 4 факт

    23 4 Отговор
    самоубийство като на петрохан, къде е набедения за психолог да ни обясни как са гълтали ножове...Мир на праха им!

    07:59 17.09.2026

  • 5 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Само будистите се самоубиват ритуално, а ножовете са много, защото не са били натокани и трябвало да ги пробват всичките.

    Коментиран от #8

    08:01 17.09.2026

  • 6 Жирото му се скъса жироскопа

    7 0 Отговор
    Бангърънгъ е всичко
    и ше се опрай

    08:04 17.09.2026

  • 7 Гоце Първанов

    17 4 Отговор
    Спонсори са им били от от ППДБ, веднага пресконференция

    Коментиран от #9, #15

    08:04 17.09.2026

  • 8 Пич

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥":

    Хахаха.....
    Ама то...... излиза че и за семеен скандал си трябва подготовка, а не така аматьорска......
    Хахаха.....

    08:04 17.09.2026

  • 9 Другарица Йотовица

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гоце Първанов":

    Абсолютно сте прав, другарю

    Коментиран от #31

    08:06 17.09.2026

  • 10 Хорейшо

    15 0 Отговор
    Беше, някак си ежедневие.... Сега стана.... денонощно.

    08:06 17.09.2026

  • 11 Перо

    27 0 Отговор
    Бояна стана най-опасния квартал в София! Всички престъпници от страната си влагат крадените от държавата пари в имоти в южните райони около Витоша!

    08:08 17.09.2026

  • 12 Прокуратурата

    10 2 Отговор
    ПП-ДБ са виновни

    08:08 17.09.2026

  • 13 Пак прокуратурата

    10 17 Отговор
    Ивайло Калушев ги е убил.
    И демокрацията.

    Гласувайте за диктатура.
    Изберите Радев, дилърите, Йотова.

    Коментиран от #25, #28

    08:10 17.09.2026

  • 14 Исторически парк

    17 3 Отговор
    Софийските петроханци подлудяха всеки ден кланета в пепейска София 💀

    08:11 17.09.2026

  • 15 Естествено

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гоце Първанов":

    Костов също е бил там. Прескочил е от Драгалевци.

    08:12 17.09.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    6 5 Отговор
    Минус 2 гласа за гюрлата 🤩

    08:12 17.09.2026

  • 17 Немо

    2 0 Отговор
    Имали са кратък семеен спор, който е завършил без победител

    08:12 17.09.2026

  • 18 Хайде пак

    8 1 Отговор
    Прокуратурата с брифинг за предизборната надпревара на Йотовица.

    08:13 17.09.2026

  • 19 Браво

    10 4 Отговор
    Йотова да пусне два дилъра по случая.

    Коментиран от #21

    08:14 17.09.2026

  • 20 Мирчев

    12 1 Отговор
    Путин е виновен! Негови агенти, обучавани в Габрово, са изстреляли ножове от руската подводница плуваща из язовир Искър. Помагали са им разносвачи на пици.

    08:15 17.09.2026

  • 21 хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Браво":

    Първо трябва ПП/ДБ да ги изкарат смъртно болни:)))

    08:16 17.09.2026

  • 22 Почти

    13 0 Отговор
    Само няколко масови убийства ни трябват и ставаме досущ като люлката на демокрацията САЩ.

    08:19 17.09.2026

  • 23 Много примитивни петроханците бе ,

    4 0 Отговор
    Много примитивни опорките на петроханците. Като гях същите, запомнят с мъка две думи на кръст и повтарят като латерни с надеждата да минат за умни и красави.

    08:20 17.09.2026

  • 24 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ПОЧЕРКА НА
    ЕДУАРД НОЖИЦИТЕ

    08:22 17.09.2026

  • 25 Споко

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пак прокуратурата":

    За тях ще гласуваме разбира се! Ти като искаш гласувай за изнасилвачи и убийци на деца.

    08:22 17.09.2026

  • 26 Ку-ку

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Много ясно, че всичко е "ясно" за МВР.....за по 4-5к заплати решават всичко за "секунди".....бързо,ясно и категорично... 🤣🤣🤣

    08:24 17.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пак прокуратурата":

    Знам, че се опитваш да бъдеш оригинален и язвителен, но не ти се получава. Природа, дето се вика...
    И да, точно демокрацията уби тия хора и не само тях. А Калушан е точно продукт на тая демокрация.

    08:29 17.09.2026

  • 29 МВР

    5 1 Отговор
    Пишете го и това ритуално самоубийство и да си гледаме живота

    08:31 17.09.2026

  • 30 Разбирач

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Говерда":

    Що бе, нали сега на власт е зеленият чорап? Всичко ще е цветя и рози

    08:31 17.09.2026

  • 31 Правилното

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Другарица Йотовица":

    изписвне е ДРОГАрю.

    08:50 17.09.2026

  • 32 Град София

    1 0 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    09:15 17.09.2026