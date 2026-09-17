Мъж и жена са намерени мъртви в столичния квартал „Бояна“

Мъж и жена на 61 години са намерени мъртви и в столичния квартал „Бояна“, научи bTV. Двамата са били семейство.

Сигналът е получен в 20:24 часа в сряда.

Около телата им е имало ножове, както и големи локви кръв.

Очаквайте подробности.