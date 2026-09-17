Мъж и жена са намерени мъртви в столичния квартал „Бояна“

Мъж и жена на 61 години са намерени мъртви и в столичния квартал „Бояна“, научи bTV. Двамата са били семейство.
Сигналът е получен в 20:24 часа в сряда.
Около телата им е имало ножове, както и големи локви кръв.
Очаквайте подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говерда
Коментиран от #30
07:54 17.09.2026
2 Пич
Втора хипотеза - семеен скандал! Взели са по десетина ножа, и са се ръгали до смърт!!!
За МВР всичко е ясно!!!
Хоп - и ще го разкрият!!!
Коментиран от #5, #26
07:57 17.09.2026
3 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥
07:58 17.09.2026
4 факт
07:59 17.09.2026
5 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥
До коментар #2 от "Пич":Само будистите се самоубиват ритуално, а ножовете са много, защото не са били натокани и трябвало да ги пробват всичките.
Коментиран от #8
08:01 17.09.2026
6 Жирото му се скъса жироскопа
и ше се опрай
08:04 17.09.2026
7 Гоце Първанов
Коментиран от #9, #15
08:04 17.09.2026
8 Пич
До коментар #5 от "ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥":Хахаха.....
Ама то...... излиза че и за семеен скандал си трябва подготовка, а не така аматьорска......
Хахаха.....
08:04 17.09.2026
9 Другарица Йотовица
До коментар #7 от "Гоце Първанов":Абсолютно сте прав, другарю
Коментиран от #31
08:06 17.09.2026
10 Хорейшо
08:06 17.09.2026
11 Перо
08:08 17.09.2026
12 Прокуратурата
08:08 17.09.2026
13 Пак прокуратурата
И демокрацията.
Гласувайте за диктатура.
Изберите Радев, дилърите, Йотова.
Коментиран от #25, #28
08:10 17.09.2026
14 Исторически парк
08:11 17.09.2026
15 Естествено
До коментар #7 от "Гоце Първанов":Костов също е бил там. Прескочил е от Драгалевци.
08:12 17.09.2026
16 Ивелин Михайлов
08:12 17.09.2026
17 Немо
08:12 17.09.2026
18 Хайде пак
08:13 17.09.2026
19 Браво
Коментиран от #21
08:14 17.09.2026
20 Мирчев
08:15 17.09.2026
21 хахаха
До коментар #19 от "Браво":Първо трябва ПП/ДБ да ги изкарат смъртно болни:)))
08:16 17.09.2026
22 Почти
08:19 17.09.2026
23 Много примитивни петроханците бе ,
08:20 17.09.2026
24 НИЩО МУ НЯМА
ЕДУАРД НОЖИЦИТЕ
08:22 17.09.2026
25 Споко
До коментар #13 от "Пак прокуратурата":За тях ще гласуваме разбира се! Ти като искаш гласувай за изнасилвачи и убийци на деца.
08:22 17.09.2026
26 Ку-ку
До коментар #2 от "Пич":Много ясно, че всичко е "ясно" за МВР.....за по 4-5к заплати решават всичко за "секунди".....бързо,ясно и категорично... 🤣🤣🤣
08:24 17.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Механик
До коментар #13 от "Пак прокуратурата":Знам, че се опитваш да бъдеш оригинален и язвителен, но не ти се получава. Природа, дето се вика...
И да, точно демокрацията уби тия хора и не само тях. А Калушан е точно продукт на тая демокрация.
08:29 17.09.2026
29 МВР
08:31 17.09.2026
30 Разбирач
До коментар #1 от "Говерда":Що бе, нали сега на власт е зеленият чорап? Всичко ще е цветя и рози
08:31 17.09.2026
31 Правилното
До коментар #9 от "Другарица Йотовица":изписвне е ДРОГАрю.
08:50 17.09.2026
32 Град София
09:15 17.09.2026