Получени са сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града в страната

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, съобщиха за NOVA от МВР. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи.
При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.
По информация на NOVA сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.
Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, предават от БТА. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа.
Сигнали за бомби са получени в 4 училища в Тетевен. Направена е проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение е със специален режим на достъп.
Подобни сигнали са получени и в Стара Загора. Заплахи са отправени на 7 места, като вече са проверени от полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
15:54 04.09.2026
2 Това
15:55 04.09.2026
3 Не бойте се
15:58 04.09.2026
4 Евгени от Алфапласт
16:01 04.09.2026
5 Трол
16:06 04.09.2026
6 Пачо
Коментиран от #14
16:08 04.09.2026
7 оня с коня
16:10 04.09.2026
8 Ха,ха
16:10 04.09.2026
9 Българин
16:14 04.09.2026
10 Полицай
16:15 04.09.2026
11 Kaлпазанин
16:15 04.09.2026
12 Йордан
16:15 04.09.2026
13 Програмист
16:16 04.09.2026
14 Бойко Българоубиец
До коментар #6 от "Пачо":По мое време беше по добре 😏
16:16 04.09.2026
15 Русофил
16:17 04.09.2026
16 Нека да пиша
16:20 04.09.2026