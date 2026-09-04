Получени са сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града в страната

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, съобщиха за NOVA от МВР. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи.

При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

По информация на NOVA сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, предават от БТА. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа.

Сигнали за бомби са получени в 4 училища в Тетевен. Направена е проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение е със специален режим на достъп.

Подобни сигнали са получени и в Стара Загора. Заплахи са отправени на 7 места, като вече са проверени от полицията.