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Получени са сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града в страната

Получени са сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града в страната

4 Септември, 2026 15:52 614 16

  • сигнали за бомби-
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  • страната

При проверките не са открити опасни предмети или взривни устройства

Получени са сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града в страната - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, съобщиха за NOVA от МВР. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи.
При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.
По информация на NOVA сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили днес и в Ловешко, предават от БТА. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа.

Сигнали за бомби са получени в 4 училища в Тетевен. Направена е проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение е със специален режим на достъп.

Подобни сигнали са получени и в Стара Загора. Заплахи са отправени на 7 места, като вече са проверени от полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 3 Отговор
    имитация на работа

    15:54 04.09.2026

  • 2 Това

    2 1 Отговор
    Са мюсулмански фалшиви заплахи, отражение на религията им.

    15:55 04.09.2026

  • 3 Не бойте се

    3 5 Отговор
    Радев рапоно каза нема страшно. Военните самолети на САЩ ще ни пазят!

    15:58 04.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    7 3 Отговор
    Демокрация. Европейски ценности. Нищо ново. 😎

    16:01 04.09.2026

  • 5 Трол

    4 2 Отговор
    Сигналите са от ученици, които искат да пропуснат първия учебен ден.

    16:06 04.09.2026

  • 6 Пачо

    2 6 Отговор
    От както ПБ са на власт заплахите се увеличиха многократно, типично за шумкарите от Прогресивна България...

    Коментиран от #14

    16:08 04.09.2026

  • 7 оня с коня

    1 5 Отговор
    дано получите сигнал че скоро ще гръмне АЕЦа в козлодуй

    16:10 04.09.2026

  • 8 Ха,ха

    4 1 Отговор
    Ама хванахте ли тия където се обаждат 😂😂🤣

    16:10 04.09.2026

  • 9 Българин

    2 2 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    16:14 04.09.2026

  • 10 Полицай

    2 3 Отговор
    Украинското разузнаване наказва България!

    16:15 04.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Едно време когато имаме образование ,защо ли никой не заплашваше д бомби

    16:15 04.09.2026

  • 12 Йордан

    1 3 Отговор
    Турски атентатори!

    16:15 04.09.2026

  • 13 Програмист

    3 1 Отговор
    Пепейските джензинта саботират Радева България!

    16:16 04.09.2026

  • 14 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пачо":

    По мое време беше по добре 😏

    16:16 04.09.2026

  • 15 Русофил

    1 1 Отговор
    Аз смятам да сложа една бомба в аец Козлодуй и да затрия тоя смешен ген 😏

    16:17 04.09.2026

  • 16 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Ей,в тези детски градини ,не си поплюват. Ако дойде кандидат президента Волен Сидеров,ще залегне под масата ,и ще кажи . Тези малки терористи започнаха първи .

    16:20 04.09.2026