Над 80 обиска в 9 града в България: Разбита е схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро

5 Декември, 2025 17:35 1 235 15

Във фокуса на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. и управляваща схема за измами с ДДС от типа „верижен“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС)

Над 80 обиска в 9 града в България: Разбита е схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Шестима са арестувани за измами с ДДС за над 13 милиона евро. Разследването е под наблюдението на Европейската прокуратура, съобщават от БНТ. Извършени са повече от 80 претърсвания и следствени действия по разследване на трансгранични измами с ДДС.

От Европейската прокуратура съобщават, че разследващи от ГДБОП и агенти от ДАНС са извършили претърсвания в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и инвестиционно злато, както и над 255 000 евро в брой.

Във фокуса на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. и управляваща схема за измами с ДДС от типа „верижен“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с „липсващ търговец“. Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хипотетично

    10 0 Отговор
    Тази схема използва закона и извършва фиктивна дейност, но получава от бюджета реални милиони.

    17:39 05.12.2025

  • 2 Едно нищо

    13 0 Отговор
    А милиардите що не търсят ?

    17:41 05.12.2025

  • 3 PR експерт

    8 1 Отговор
    Поредният PR за пред ЕС… жалка пародия..

    17:43 05.12.2025

  • 4 Акцията е

    7 0 Отговор
    Както всички останали, а именно « удар сикопие във виздуха»!
    Дим без пушак

    17:43 05.12.2025

  • 5 Не вярвам

    5 0 Отговор
    в размера на сумата! По скоро трябва да се прибавят още три мили, така нещата ще седнат на местата си!

    Коментиран от #6

    17:45 05.12.2025

  • 6 Пак поправки

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не вярвам":

    в последния момент! НУЛИ!!!

    17:47 05.12.2025

  • 7 Дими

    7 1 Отговор
    Не плащайте данъци винаги, когато имате възможност да го направите. Властта е незаконна. Държавата е незаконна. Парите ви от данъчни постъпления се крадат от двамата дебели и хората покрай тях - не стигат за образование, здравеопазване и инфраструктура. Всичко е хаос и пълен безпорядък - само престъпността е организирана.

    17:51 05.12.2025

  • 8 Разговор пред телевизора

    3 2 Отговор
    Ми то като разделиш 13 милиона лева на 6 милиона, живеещи в България, ще се получи 2 лева и 16 стотинки на човек, открадната пари. Това е нищо!

    17:55 05.12.2025

  • 9 до владетелите на зоопарка......

    1 0 Отговор
    Не обвинявайте хора.Кражбата иде от високо и отива към ниското..........когато измислите шап или грип и уж загробите животни за пред камерите.......заграбвате 10-20 ,а останалите...в камиони на границата им сменяте маркерите и уж купени....ЕС ,плаща за загробване за закупуване и за умъртвяване...От едно животно печелите 4 пъти щото същотое и живо....Това го правите вие ..Баровците ,а натопявате балъците ,нали.......Няма как да се докаже......А ,ако се докаже....съда и прокурора са ваши........

    18:01 05.12.2025

  • 10 Въпрос

    2 0 Отговор
    А кога ще бъде претърсен домът на Методиев Борисов, за когото има 200 страници досие на германското БНД относно компрометирани медицински изделия по време на корона вируса, вкарани във ФРГ и разпит на Маркус Зьодер, уличен в предаването на 500 евро билет, изтеглен от баварската банка и сниман в чекмеджето на Борисов. Да допълня още 40 страници унищожено от ДАНС досие от турските власти, което е съхранено в Турция, че Борисов лично компрометира контрола на турско българската граница. И още около 300 страници досие от гръцката и испанската прокуратури, та кога ще отиде ГДБОП при Методиев Борисов

    18:05 05.12.2025

  • 11 не е луд който яде баницата а който му я

    2 0 Отговор
    дава
    тез службици дето възстановяват менте ддс
    къде спят?
    преди изплащане се правят проверки

    симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева)

    18:09 05.12.2025

  • 12 Бюджетни измами

    0 1 Отговор
    Докарват се за пред Кьовеши, обаче номерът едва ли ще мине. Жирафоф що избяга?

    18:10 05.12.2025

  • 13 Върнаха Кмета на Община Бойчиновци??

    1 0 Отговор
    Там имаше Злоупотреби с Европейски пари и Нищо!! Монтанските съдилища Изпраха Кмета на Община Бойчиновци!

    18:14 05.12.2025

  • 14 15 милиона?

    0 0 Отговор
    А загуаата на милиарди след еврото. Питайте да ви обясня по какъв начин


    Европейският съд е дал ход по целесъобразност на делото против еврото на 28 ноември. Гледай ""левът не е умрял" на тубата. А националните предатели от Парламента гласуваха на 4 декември против референдума.

    18:18 05.12.2025

  • 15 Ами

    0 0 Отговор
    Вероятно не се отчитат на правилното място и воала, обиски.

    18:23 05.12.2025