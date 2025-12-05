Над 80 обиска в 9 града в България: Разбита е схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро

Шестима са арестувани за измами с ДДС за над 13 милиона евро. Разследването е под наблюдението на Европейската прокуратура, съобщават от БНТ. Извършени са повече от 80 претърсвания и следствени действия по разследване на трансгранични измами с ДДС.

От Европейската прокуратура съобщават, че разследващи от ГДБОП и агенти от ДАНС са извършили претърсвания в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и инвестиционно злато, както и над 255 000 евро в брой.

Във фокуса на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. и управляваща схема за измами с ДДС от типа „верижен“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с „липсващ търговец“. Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.