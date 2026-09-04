Тройно убийство в Исперих, открити са телата на мъж и две момичета

Тройно убийство в Исперих, Разградско. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца. Това потвърдиха от полицията за NOVA.
Момичетата са непълнолетни. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.
По информация на NOVA става въпрос за убийство и последвало самоубийство. Екипи на полицията са на място и са отцепили района.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
21:02 04.09.2026
2 Този се е гръмнал за лайкове
21:06 04.09.2026
3 ама разбира се
Коментиран от #19
21:07 04.09.2026
4 Хммм
21:08 04.09.2026
5 Исперих
21:09 04.09.2026
6 Майката е хванала
Коментиран от #15
21:09 04.09.2026
7 в заглавието
21:10 04.09.2026
8 Дарвин
21:10 04.09.2026
9 Роза
21:11 04.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Рядев
Коментиран от #20
21:14 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #6 от "Майката е хванала":РОДАТА НА ЧИKATИЛО Е ПОТРЕСЕНА😡
21:20 04.09.2026
16 Роза
21:20 04.09.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
21:20 04.09.2026
18 Наку Рамиянко
21:23 04.09.2026
19 Тик-Ток
До коментар #3 от "ама разбира се":Ами време е в България да се приеме втората поправка на конституцията както е при нашите господари и така всеки бандит ще лежи в канавката с пробита глава
21:23 04.09.2026
20 без значение
До коментар #11 от "Рядев":е какъв е етническият произход на загиналите. Говорим за човешки същества. Говорим за две непълнолетни момичета пред които е бил животът, любовта, раждането на деца... Много е вероятно да става въпрос и за жестоко престъпление, което с версията две убийства и последвало самоубийство, ще остане неразкрито, а убиецът ще се разхожда сред нас безнаказан. Имаме проблем, при това изключително сериозен проблем, който по възможно най-бързия начин трябва да решим. Твърде много станаха "самоубийствата" и неразкритите убийства, а това води до нови и нови смъртни случаи. Твърде малко останахме, за да не ни пука колко от нас ще останат живи.
Коментиран от #21
21:24 04.09.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #20 от "без значение":Мани бе,двете момичета щяха да учат квантова физика.Тъжно е,бог да ги прости!🕌😪🕌
Коментиран от #22
21:26 04.09.2026
22 що бе, Мими
До коментар #21 от "Mими Кучева🐕🦺":колко ядрени физици са нужни на България? Защото аз си мисля, че на България са и нужни повече деца, отколкото ядрени физици. Ти ядрен физик ли си? Ако не си, що пък да си ни нужна по твоята логика?
Коментиран от #26
21:28 04.09.2026
23 башибозука полудя
21:30 04.09.2026
24 Кво от тва
21:34 04.09.2026
25 Чета ви и си мисля
21:35 04.09.2026
26 Тя не е ядрен физик
До коментар #22 от "що бе, Мими":Тя е Кучка.
21:36 04.09.2026
27 Да почиват в Мир и спокойно!
21:38 04.09.2026