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Тройно убийство в Исперих, открити са телата на мъж и две момичета

Тройно убийство в Исперих, открити са телата на мъж и две момичета

4 Септември, 2026 21:00 1 331 27

  • убийство-
  • исперих

Момичетата са непълнолетни. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер

Тройно убийство в Исперих, открити са телата на мъж и две момичета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тройно убийство в Исперих, Разградско. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца. Това потвърдиха от полицията за NOVA.

Момичетата са непълнолетни. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.

По информация на NOVA става въпрос за убийство и последвало самоубийство. Екипи на полицията са на място и са отцепили района.

Очаквайте подробности!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    20 12 Отговор
    Чудесата на демокрацията,нужни са жертви за да може демокрацията да функционира

    21:02 04.09.2026

  • 2 Този се е гръмнал за лайкове

    6 3 Отговор
    И гледаемост в тиктока🤣🤣🤣

    21:06 04.09.2026

  • 3 ама разбира се

    23 2 Отговор
    че е убийство с последвало самоубийство. То в последните 30 години в България, ако има повече от един труп все единият първо е убил другият, после от угризения на съвестта се е самоубил. Само когато трупът е един е самоубийство. Въпросът е така ли ще приключи случаят? Наясно ли са нашите разследващи, че в малките населени места има местни дерибеи, които открито заплашват с убийство всеки, който им противоречи? И че местните полицаи си пият ракията с местните дерибеи и хвърлят всеки сигнал срещу тях в кошчето за боклук. В малките населени места вече е време да се обяви военно положение и държавата да вземе управлението в свои ръце, защото местната власт е съставена от местни бандити. Ако не вярвате, опитайте да поживеете в някое българско село и малък град.

    Коментиран от #19

    21:07 04.09.2026

  • 4 Хммм

    5 6 Отговор
    Турско-сиганска драма

    21:08 04.09.2026

  • 5 Исперих

    7 1 Отговор
    това са роми ало измамници от Исперих 100 процента

    21:09 04.09.2026

  • 6 Майката е хванала

    5 7 Отговор
    мъжа си да прави тройка с двете дъщери, убила е мъжа и е самоубила децата.

    Коментиран от #15

    21:09 04.09.2026

  • 7 в заглавието

    6 2 Отговор
    тройно убийство, а в текста две убийства и последвало самоубийство. Кое от двете е вярното?

    21:10 04.09.2026

  • 8 Дарвин

    3 1 Отговор
    Maнгacapи, Джеймс.Отново мaнгacapи

    21:10 04.09.2026

  • 9 Роза

    6 1 Отговор
    Най-лошото е,че такива новини се появяват почти всеки ден,и хората вече не се учудват!Някой пак е превъртял, и е решил проблемите по "радикалния" начин!Света се обърка тотално!Бог да пази нещастната ни страна!

    21:11 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рядев

    4 2 Отговор
    Това е т.нар.Делиорман, там живеят главно наследници от бившата Османска империя, мюсюлмански поданици на Исляма и порядките му

    Коментиран от #20

    21:14 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майката е хванала":

    РОДАТА НА ЧИKATИЛО Е ПОТРЕСЕНА😡

    21:20 04.09.2026

  • 16 Роза

    1 0 Отговор
    По имформация от Блиц,мъжът е намерен обесен,а дъщерите му са намерени заклани в две различни стаи.По информация от БТА,бащата е бил в депресия.

    21:20 04.09.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Ромска трагедия.🕌🦍🕌

    21:20 04.09.2026

  • 18 Наку Рамиянко

    1 4 Отговор
    Спорили са за новият проект на Прогресивна България, и са се изпотрепали.🦍🥳🤣👍

    21:23 04.09.2026

  • 19 Тик-Ток

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ама разбира се":

    Ами време е в България да се приеме втората поправка на конституцията както е при нашите господари и така всеки бандит ще лежи в канавката с пробита глава

    21:23 04.09.2026

  • 20 без значение

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Рядев":

    е какъв е етническият произход на загиналите. Говорим за човешки същества. Говорим за две непълнолетни момичета пред които е бил животът, любовта, раждането на деца... Много е вероятно да става въпрос и за жестоко престъпление, което с версията две убийства и последвало самоубийство, ще остане неразкрито, а убиецът ще се разхожда сред нас безнаказан. Имаме проблем, при това изключително сериозен проблем, който по възможно най-бързия начин трябва да решим. Твърде много станаха "самоубийствата" и неразкритите убийства, а това води до нови и нови смъртни случаи. Твърде малко останахме, за да не ни пука колко от нас ще останат живи.

    Коментиран от #21

    21:24 04.09.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "без значение":

    Мани бе,двете момичета щяха да учат квантова физика.Тъжно е,бог да ги прости!🕌😪🕌

    Коментиран от #22

    21:26 04.09.2026

  • 22 що бе, Мими

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    колко ядрени физици са нужни на България? Защото аз си мисля, че на България са и нужни повече деца, отколкото ядрени физици. Ти ядрен физик ли си? Ако не си, що пък да си ни нужна по твоята логика?

    Коментиран от #26

    21:28 04.09.2026

  • 23 башибозука полудя

    2 0 Отговор
    Смятай утре какво ще е

    21:30 04.09.2026

  • 24 Кво от тва

    0 0 Отговор
    Те убииствата са си ежедневие вече

    21:34 04.09.2026

  • 25 Чета ви и си мисля

    0 0 Отговор
    Повечето ви коментари са толкова гнусни и нечовешки, сякаш самите вие сте убийците. Дали си дава поне един от вас сметка за деградацията си?

    21:35 04.09.2026

  • 26 Тя не е ядрен физик

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "що бе, Мими":

    Тя е Кучка.

    21:36 04.09.2026

  • 27 Да почиват в Мир и спокойно!

    0 0 Отговор
    Човека е превъртял от демократичното ЕС.Да го рекетират веднага що се събуди и вечер на масата да облизват сухи вилици. Сетил се е, че отглежда свежи данъкоплатци и роби.Жалко, но съм сигурен, че са на много по-добро място без гадни лицемери и лъжци!

    21:38 04.09.2026