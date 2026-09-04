Тройно убийство в Исперих, открити са телата на мъж и две момичета

Тройно убийство в Исперих, Разградско. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца. Това потвърдиха от полицията за NOVA.

Момичетата са непълнолетни. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.

По информация на NOVA става въпрос за убийство и последвало самоубийство. Екипи на полицията са на място и са отцепили района.

Очаквайте подробности!