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Възстановено е водоподаването в засегнатите от наводнението села в общините Струмяни и Сандански

Възстановено е водоподаването в засегнатите от наводнението села в общините Струмяни и Сандански

4 Септември, 2026 21:32 274 1

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  • наводнение-
  • струмяни

По данни на заместник-кмета на община Струмяни към момента няма бедстващи хора

Възстановено е водоподаването в засегнатите от наводнението села в общините Струмяни и Сандански - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възстановено е водоподаването по водопроводната мрежа в селата Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката, засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград.

Водоподаването е възстановено и в село Плоски, община Сандански. Въпреки възстановеното водоснабдяване, водата от водопроводната мрежа в четирите села в община Струмяни и в село Плоски все още не е годна за питейно-битови цели. Тя ще може да се използва за пиене и приготвяне на храна след получаване на два последователни резултата от изследвания, които отговарят на изискванията за качество на питейната вода, посочват от РЗИ – Благоевград.

На 4 септември държавни здравни инспектори са извършили проверки в засегнатите населени места. В Струмяни за населението е осигурена водоноска с питейна вода, заредена от пункт РП-Благоевград към „ВиК“ ЕООД – Благоевград, както и бутилирана вода. Взети са проби от водата при изтичането от цистерната и от мястото на пълненето ѝ в Благоевград за изследване по химични и микробиологични показатели.

Бутилирана вода е осигурена и за жителите на Илинденци, Микрево и Драката. В село Плоски, община Сандански, също е извършена проверка от здравни инспектори. За населението е осигурена бутилирана вода, а водоподаването по мрежата, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД, е възстановено.

Във връзка с наводнението в община Струмяни е извършена цялостна дезинфекция на всички засегнати улици и на най-пострадалите къщи. Паралелно с това е извършена и ларвицидна обработка срещу ларви на комари. Обработките са извършени от лицензирана и регистрирана в Министерството на здравеопазването фирма.

По данни на РЗИ – Благоевград към момента няма данни за повишена заразна заболяемост в община Струмяни, включително за увеличаване на случаите на остри чревни инфекции и хранителни токсикоинфекции. Извършени са проверки в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Благоевград, филиалите за спешна медицинска помощ в Сандански и Кресна.

От РЗИ – Благоевград ежедневно се извършват проверки в засегнатите населени места и се вземат проби от водата, осигурена от „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Информация за качеството на водата се предоставя ежедневно на средствата за масово осведомяване.

По данни на заместник-кмета на община Струмяни към момента няма бедстващи хора.

Продължават дейностите по разчистване на улици, площадки, засегнати къщи и други места след наводнението.


България
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    Момата с късата поличка дето си викаш ...ех батко да ти бр не под ..чката пак я рекламира хладилници

    21:35 04.09.2026

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