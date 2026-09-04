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Ботев Враца триумфира след зрелищни обрати срещу Септември София

Ботев Враца триумфира след зрелищни обрати срещу Септември София

4 Септември, 2026 21:01 470 0

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Гостите от Северозапада измъкнаха първи точки навън с късен герой и инфарктен финал

Ботев Враца триумфира след зрелищни обрати срещу Септември София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният стадион "Васил Левски" стана арена на истински футболен спектакъл, в който Ботев (Враца) надделя над Септември (София) с 3:2 в осмия кръг на Първа лига. Двубоят предложи всичко – обрати, драма до последния съдийски сигнал и герой, който се появи от пейката, за да обърне развоя на срещата.

Врачани излязоха на терена с амбиция да прекъснат негативната си серия като гости и още преди почивката дадоха заявка за това. В 41-ата минута Мартин Смоленски, който в последния момент замени Жосе Гайегос в стартовия състав, се възползва от неразбирателство в защитата на Септември и хладнокръвно откри резултата. Въпреки че домакините владееха повече топката, реалните голови положения бяха на сметката на гостите, а Септември така и не успя да отправи точен удар до почивката.

След антракта столичани заиграха с повече хъс и само осем минути след подновяването на играта Педро Игор възстанови равенството с красиво попадение. Натискът на Септември даде резултат и в 73-ата минута капитанът Галин Иванов реализира за 2:1, с което обърна мача в полза на домакините.

Точно когато изглеждаше, че Септември ще прибере трите точки, треньорът на Ботев заложи на Филип Гигов, който се появи в игра в 78-ата минута. Само осем минути по-късно младият нападател изравни резултата, а в 89-ата хвърли в екстаз гостуващата агитка, реализирайки победния гол за 2:3.

В добавеното време Септември хвърли всички сили в атака, но защитата на Ботев показа характер и изчисти топката от голлинията, запазвайки крехкия аванс.

С този успех Ботев (Враца) записва втората си победа за сезона и се изкачва временно на деветата позиция в класирането. За Септември това е четвърто поражение, което ги оставя на шесто място.


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