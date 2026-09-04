"Гранична полиция" спря стотици килограми кокаин и марихуана при Бургас

Камион със 100 кг. кокаин и 200 кг. марихуана е бил спрян на входа на Бургас. По цени на съдопроизводството стойността на дрогата е 12 млн.евро.

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, акцията е огромен удар срещу на наркоразпространението.

Той определи като рекорден резултата на Главна дирекция “Гранична полиция”.

До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, пише още Демерджиев във Фейсбук.

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни. Това очаквам от служителите на #МВР - пресечени канали, а не единични дози!", допълва министърът.