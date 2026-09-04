"Гранична полиция" спря стотици килограми кокаин и марихуана при Бургас

Камион със 100 кг. кокаин и 200 кг. марихуана е бил спрян на входа на Бургас. По цени на съдопроизводството стойността на дрогата е 12 млн.евро.
По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, акцията е огромен удар срещу на наркоразпространението.
Той определи като рекорден резултата на Главна дирекция “Гранична полиция”.
До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, пише още Демерджиев във Фейсбук.
"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни. Това очаквам от служителите на #МВР - пресечени канали, а не единични дози!", допълва министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
20:03 04.09.2026
2 Последния Софиянец
20:03 04.09.2026
3 Дии
20:04 04.09.2026
4 Хайдеее
20:10 04.09.2026
5 БУРГАС
20:10 04.09.2026
6 Митьо
20:11 04.09.2026
7 14/88
20:15 04.09.2026
8 То е ясно
20:17 04.09.2026
9 Ханку Брат
20:23 04.09.2026
10 Изгоря ми стоката
20:25 04.09.2026
11 Слушай
Когато махнаха шефовете там .
20:52 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Амстердамеца
Коментиран от #15
20:55 04.09.2026
14 Кви деца та гонат бе
20:59 04.09.2026
15 Мисля че вчера един
До коментар #13 от "Амстердамеца":на българското черноморие вече я плати.
Намеквам за тази през турската граница А за тази ........
21:07 04.09.2026