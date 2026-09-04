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"Гранична полиция" спря стотици килограми кокаин и марихуана при Бургас

"Гранична полиция" спря стотици килограми кокаин и марихуана при Бургас

4 Септември, 2026 20:00 1 057 15

  • камион-
  • дрога-
  • марихуана-
  • кокаин

До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин

"Гранична полиция" спря стотици килограми кокаин и марихуана при Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион със 100 кг. кокаин и 200 кг. марихуана е бил спрян на входа на Бургас. По цени на съдопроизводството стойността на дрогата е 12 млн.евро.

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, акцията е огромен удар срещу на наркоразпространението.

Той определи като рекорден резултата на Главна дирекция “Гранична полиция”.

До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, пише още Демерджиев във Фейсбук.

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни. Това очаквам от служителите на #МВР - пресечени канали, а не единични дози!", допълва министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    5 0 Отговор
    А доста килограми няма да стигнат до тия,които нагло се нарекоха "Елит на нацията".А ние ги наричаме с други имена,за които дори ИИ ще се сети какви са.

    20:03 04.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Май дилърите са най подготвени за Евровизия?

    20:03 04.09.2026

  • 3 Дии

    5 0 Отговор
    Карат прясна стока, зареждат за Евровизия.

    20:04 04.09.2026

  • 4 Хайдеее

    6 0 Отговор
    Изгореха маса и хора по веригата

    20:10 04.09.2026

  • 5 БУРГАС

    5 0 Отговор
    Е СТОЛИЦАТА НА ПОЛИТ МАФИЯТА, БАЗИРАНА В ОЛИГАРХИЧЕСКИЯ БАРДАК СЛЪНЧАКА. НОВАТА ПРОКУРАТУРА ИМА РАБОТА ТАМ ЗА МИНИМУМ 100 ГОДИНИ.

    20:10 04.09.2026

  • 6 Митьо

    4 0 Отговор
    Е сига ко ши продават моите

    20:11 04.09.2026

  • 7 14/88

    4 0 Отговор
    ако е истина, що Гранична полиция е в кавички

    20:15 04.09.2026

  • 8 То е ясно

    5 0 Отговор
    Бургас и околията му ще се напълни с всякаква измет. Ганя циганина, ако не удари кьоравото и келепира покрай гейвизията, кога?!

    20:17 04.09.2026

  • 9 Ханку Брат

    2 0 Отговор
    Много бе!

    20:23 04.09.2026

  • 10 Изгоря ми стоката

    1 2 Отговор
    Зеленски ми звъня, че чака дрона с коката и се ядоса, че сега в управлението на МВР ще му е изсмъркат баш за празника.

    20:25 04.09.2026

  • 11 Слушай

    7 0 Отговор
    Забелегжете кога
    Когато махнаха шефовете там .

    20:52 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Амстердамеца

    2 0 Отговор
    Някои българи ще трябва да платят стоката

    Коментиран от #15

    20:55 04.09.2026

  • 14 Кви деца та гонат бе

    1 0 Отговор
    Вижте утрепките в зомби бар и кино бара в софето там ли са ви децата 🤣🤣🤣🤣

    20:59 04.09.2026

  • 15 Мисля че вчера един

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Амстердамеца":

    на българското черноморие вече я плати.
    Намеквам за тази през турската граница А за тази ........

    21:07 04.09.2026